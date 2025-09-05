Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Israel từ chối đón Tổng thống Pháp Macron sang thăm

05-09-2025 - 22:33 PM | Tài chính quốc tế

Israel từ chối chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, kèm theo phản đối kế hoạch của nhà lãnh đạo này về việc chính thức công nhận nhà nước Palestine.

Israel từ chối đón Tổng thống Pháp Macron sang thăm- Ảnh 1.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar bày tỏ quan điểm trên trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot ngày 4/9. Ông Saar nói với ông Barrot rằng "không có dư địa" cho chuyến thăm của Tổng thống Macron chừng nào Pháp "vẫn tiếp tục những sáng kiến ​​và nỗ lực gây tổn hại đến lợi ích của Israel", văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố.

Bộ trưởng Saar cho rằng việc công nhận Palestine sẽ làm suy yếu an ninh của Israel, đồng thời cho rằng Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas "không phải đối tác đáng tin cậy cho đối thoại".

Ông Saar nhấn mạnh rằng Israel mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Pháp, nhưng quốc gia châu Âu này phải tôn trọng lập trường của Israel trong những vấn đề "thiết yếu đối với an ninh và tương lai của Israel". Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Israel, Pháp gần đây đã có một loạt bước đi và lập trường chống Israel.

Trước đó, đài truyền hình Kan của Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã từ chối đề xuất của Tổng thống Macron về việc thực hiện một chuyến thăm ngắn trước kỳ họp sắp tới của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. "Chúng tôi sẽ không để ông Macron có cả hai thứ", một quan chức Israel giấu tên nói với đài truyền hình.

Trước đó, ông Macron tuyên bố sẽ công nhận nhà nước Palestine tại kỳ họp của Đại hội đồng vào cuối tháng này, đồng thời kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza và trả tự do cho những con tin Israel vẫn còn bị giam giữ. Ông bác bỏ lập luận của Thủ tướng Netanyahu cho rằng động thái như vậy sẽ làm gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái.

Các nước châu Âu và Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel cho phép đưa thêm viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, nơi hơn 64.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự nổ ra vào tháng 10/2023. Israel hứa sẽ cung cấp thêm viện trợ nhưng không thông qua những trung tâm phân phối mà họ cho là do Hamas kiểm soát.

Theo Bình Giang

Tiền Phong

Từ Khóa:
pháp, Israel

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Báo cáo việc làm tháng 8 giảm sốc, tỷ lệ thất nghiệp tăng: Fed sắp cắt giảm lãi suất?

Báo cáo việc làm tháng 8 giảm sốc, tỷ lệ thất nghiệp tăng: Fed sắp cắt giảm lãi suất? Nổi bật

Hứng lệnh trừng phạt của Mỹ, Trung Quốc ăn miếng trả miếng, đáp lại bằng động thái chưa từng có

Hứng lệnh trừng phạt của Mỹ, Trung Quốc ăn miếng trả miếng, đáp lại bằng động thái chưa từng có Nổi bật

Nga đảm bảo 100% an toàn nếu Tổng thống Ukraine đến Mátxcơva

Nga đảm bảo 100% an toàn nếu Tổng thống Ukraine đến Mátxcơva

22:00 , 05/09/2025
Dù bị xem là đáng thất vọng, nhưng một chỉ số của Thái Lan đã vượt Campuchia gần 3 lần

Dù bị xem là đáng thất vọng, nhưng một chỉ số của Thái Lan đã vượt Campuchia gần 3 lần

21:34 , 05/09/2025
Tổng thống Trump sắp ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng, nhắc đến tên từ thời 2 cuộc Thế chiến

Tổng thống Trump sắp ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng, nhắc đến tên từ thời 2 cuộc Thế chiến

21:00 , 05/09/2025
SCMP: Từ học trò thành đối thủ, Trung Quốc tung vũ khí giá rẻ, có thể cạnh tranh khách với Nga

SCMP: Từ học trò thành đối thủ, Trung Quốc tung vũ khí giá rẻ, có thể cạnh tranh khách với Nga

20:35 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên