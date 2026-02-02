Thị trường hồi hộp theo sát biến động sau 1 tuần rung chuyển, loạt thông tin quan trọng sắp được công bố

Hợp đồng tương lai chỉ số Dow Jones giảm 143 điểm, tương đương 0,3%. Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,6%. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 mất gần 1%.

Bitcoin thủng mốc 80.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 4. Diễn biến này cho thấy nhà đầu tư đang cắt giảm rủi ro sau cú lao dốc mạnh của vàng và bạc trong phiên thứ Sáu. Giá bạc, sau khi tăng hơn gấp đôi trong 12 tháng qua, đã giảm khoảng 30% trong một ngày. Đây là mức giảm trong một phiên mạnh nhất của bạc kể từ năm 1980. Hiện giá hồi phục về quanh mốc 85,5 USD/ounce.

Giá vàng cũng giảm khoảng 9% so với đỉnh, hiện ở mức 4700 USD/ounce.

Bitcoin hiện giao dịch quanh mức 76.000 USD.

Phố Wall cũng chuyển sự chú ý sang Nvidia, trong bối cảnh xuất hiện những nghi ngại liên quan đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Theo Wall Street Journal, dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề, kế hoạch đầu tư 100 tỷ USD của Nvidia vào OpenAI đã bị đình trệ. Các lãnh đạo của hãng chip này được cho là bày tỏ nghi ngờ về thương vụ.

Trong tuần này, hơn 100 doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 sẽ công bố kết quả kinh doanh trong tuần này. Danh sách bao gồm Amazon, Alphabet và Disney. Mùa báo cáo nhìn chung đang diễn ra tích cực. Tuy nhiên, một số cổ phiếu lớn đã giảm mạnh sau báo cáo, trong đó có Microsoft.

Dù vậy, các chiến lược gia của Deutsche Bank nhận định cuối tuần qua rằng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp đang trên đà đạt mức cao nhất trong bốn năm.

Thị trường cũng chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ trong tháng 1, dự kiến công bố vào sáng thứ Sáu. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones dự báo nền kinh tế Mỹ tạo thêm khoảng 55.000 việc làm trong tháng trước.

Chứng khoán Mỹ vừa trải qua một phiên giảm điểm. Các chỉ số chính giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm ứng viên Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Warsh sẽ thay thế ông Jerome Powell vào cuối năm nay.

Theo CNBC