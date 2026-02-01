Tàu chiến của 3 cường quốc hạt nhân sẽ gặp nhau gần Iran

Tình hình xung quanh eo biển Hormuz đang bắt đầu leo ​​thang. Trong khi hạm đội Hải quân Mỹ đang tiến về hướng đó, các tàu khu trục tên lửa dẫn đường Type 052D và Type 055 của Trung Quốc đang trên đường tham gia cuộc tập trận chung với Hải quân Iran và Nga tại Vịnh Oman và Biển Ả Rập.

Những cuộc diễn tập diễn ra vào ngày 1 và 2 tháng 2, nhưng sự hiện diện của tàu chiến Trung Quốc và Nga trong vùng biển này có thể kéo dài, điều đó sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến thời gian và địa điểm hành động của Mỹ chống lại Iran, khi chiến hạm của 3 cường quốc hạt nhân sẽ gặp nhau ngoài khơi bờ biển Iran.

Hiện vẫn chưa rõ Hải quân Nga sẽ triển khai những tàu nào.

Tuy nhiên những hình ảnh ghi lại chuyển động của các tàu khu trục Trung Quốc đã xuất hiện trên truyền thông.

Khu trục hạm Type 055 của Trung Quốc đang tiến về Eo biển Hormuz.

Cần lưu ý rằng radar Type 346A/B hiện đại và hệ thống tình báo điện tử trên các tàu khu trục này có khả năng theo dõi máy bay chiến đấu trên tàu sân bay của Mỹ, bao gồm cả tiêm kích tàng hình F-35C thế hệ thứ năm.

Việc thu thập và xử lý dữ liệu về tín hiệu radar của chúng, cũng như hoạt động của hệ thống tác chiến điện tử hàng không trên máy bay EA-18G và EA-37B, sẽ cho phép Trung Quốc cải thiện công nghệ của mình, tăng khả năng chống nhiễu và chức năng của radar.

Nếu giới lãnh đạo Mỹ quyết định tấn công Iran, Quân đội Mỹ có thể phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng và buộc phải điều chỉnh kế hoạch, chuyển hoạt động không quân sang không phận Iraq, Saudi Arabia và một số quốc gia vùng Vịnh Ba Tư khác, điều này sẽ làm phức tạp thêm vấn đề.

Hơn nữa, máy bay An-124-100 và Il-76TD của Nga đã đến Iran, mà theo các chuyên gia, Moskva đang cung cấp một số hỗ trợ kỹ thuật quân sự cho Iran.

Trong bối cảnh đó, Tehran tuyên bố sẽ tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở Vịnh Ba Tư. Một phần vùng biển và không phận bị cấm đối với máy bay dân dụng và tàu thương mại.

Theo các nguồn tin, Iran muốn tiến hành tình huống tấn công trả đũa nhằm vào tàu chiến của Mỹ, bao gồm cả tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln, nếu Washington quyết định sử dụng biện pháp cứng rắn.