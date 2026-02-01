Bị tố giúp Nga mua hàng cấm, một quốc gia châu Á sắp bị EU trừng phạt

Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Kyrgyzstan vì tạo điều kiện cho các hoạt động thương mại lách lệnh trừng phạt liên quan đến Nga

Các biện pháp được đề xuất có thể bao gồm hạn chế xuất khẩu máy móc và một số thiết bị vô tuyến sang Kyrgyzstan. Đây sẽ là lần đầu tiên EU kích hoạt cơ chế chống lách lệnh trừng phạt đối với một quốc gia thứ ba.

Song song với đó, EU cũng có kế hoạch siết chặt hơn nữa các hạn chế đối với ngân hàng và doanh nghiệp dầu mỏ của Nga. Các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử và những tổ chức tài chính khác được cho là hỗ trợ Moscow né lệnh trừng phạt cũng có thể bị đưa vào diện kiểm soát.

Gói biện pháp mới nhiều khả năng sẽ mở rộng sang các hạn chế thương mại, nhắm vào doanh nghiệp và sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp vũ khí của Nga. Ngoài ra, một số kim loại nhập khẩu từ Nga dự kiến cũng sẽ bị hạn chế.

Giới chức EU cho biết các bước đi này phản ánh nỗ lực tăng cường hiệu lực thực thi lệnh trừng phạt, đồng thời ngăn chặn các quốc gia thứ ba làm suy yếu các biện pháp mà khối đang áp dụng đối với Nga.

Khi các lệnh trừng phạt hạn chế khả năng tiếp cận thị trường phương Tây của Nga, Moscow ngày càng coi Kyrgyzstan như một trung gian cho giao thương quốc tế, giới chức phương Tây nhận định.

Mối quan hệ kinh tế ngày càng sâu sắc sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022. Kim ngạch thương mại song phương, vốn chỉ đạt khoảng 2 tỷ USD vào năm 2021, đã tăng lên 3,3 tỷ USD năm 2023 và 5 tỷ USD năm 2025.

Các lệnh trừng phạt đã hạn chế khả năng tiếp cận của Nga với nhiều loại máy móc, thiết bị điện tử, xe cộ và các mặt hàng khác có tiềm năng ứng dụng quân sự hoặc lưỡng dụng. Là thành viên của Liên minh Kinh tế Á Âu, Kyrgyzstan được hưởng lợi từ việc tiếp cận thị trường Nga dễ dàng hơn và kiểm soát biên giới hạn chế. Sau năm 2022, nhập khẩu từ Trung Quốc và EU tăng mạnh. Riêng nhập khẩu từ EU đã tăng từ 310 triệu USD năm 2021 lên gần 3 tỷ USD năm 2024, với một phần đáng kể sau đó được chuyển hướng sang Nga.

“Do các lệnh trừng phạt, quốc gia này trên thực tế đã trở thành một dạng trung tâm tài chính nước ngoài cho các công ty Nga sử dụng hệ thống tài chính của Kyrgyzstan để giải quyết các vấn đề của họ”, một nhà kinh tế Kyrgyzstan nhận định với Reuters.

Theo Caspian Post, National Interest﻿