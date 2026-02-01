Trung Đông nóng lên với lực lượng tàu sân bay, khu trục hạm hùng hậu

Mỹ đang triển khai một lực lượng quân sự quy mô lớn tại Trung Đông, với tàu sân bay, khu trục hạm, máy bay chiến đấu và hệ thống phòng thủ tên lửa nhằm gia tăng sức ép lên Iran.

Tổng thống Donald Trump gọi đây là “armada”, nâng tổng số binh sĩ Mỹ trong khu vực lên khoảng 50.000 người, tạo nên sức răn đe mạnh mẽ nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột.

Trọng tâm của đợt triển khai là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln cùng nhóm tàu hộ tống. Đây được xem như một căn cứ di động trên biển, có khả năng chỉ huy và tiến hành các chiến dịch không kích chính xác từ vùng biển quốc tế.

Đi cùng là các tàu khu trục lớp Arleigh Burke như USS Frank E. Petersen Jr., USS Spruance, USS Michael Murphy và USS Delbert D. Black.

Những tàu này được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis và bệ phóng thẳng đứng Mk-41, có thể phóng tên lửa đánh chặn và tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa, giúp Mỹ duy trì khả năng tác chiến liên tục.

Song song với hải quân, Mỹ cũng tăng cường sức mạnh không quân tại Trung Đông. Máy bay F-15E Strike Eagle được điều đến các căn cứ trong khu vực, mang theo khả năng tấn công tầm xa với vũ khí dẫn đường chính xác.

Máy bay Typhoon của Anh cũng được triển khai để hỗ trợ các quốc gia vùng Vịnh. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tiến hành các cuộc tập trận không quân nhiều ngày nhằm chứng minh khả năng triển khai, phân tán và duy trì sức mạnh chiến đấu trên không.

Về phòng thủ, Mỹ và các đối tác khu vực đã mở trung tâm phối hợp phòng thủ tên lửa tại căn cứ Al Udeid ở Qatar để chia sẻ thông tin và phản ứng nhanh trước các mối đe dọa.

Hệ thống THAAD và Patriot được bố trí để bảo vệ lực lượng Mỹ và đồng minh trước nguy cơ tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Khoảng 5.700 binh sĩ Mỹ bổ sung đã được triển khai, nâng tổng quân số Mỹ tại Trung Đông lên 50.000 người.

Tổng hợp lại, Mỹ đang sở hữu một lực lượng đa tầng gồm hải quân, không quân và hệ thống phòng thủ tên lửa, cho phép chỉ huy có nhiều phương án từ răn đe đến phản ứng nhanh.

Tuy nhiên, các lãnh đạo khu vực và quốc tế lo ngại rằng sự tập trung quân sự này có thể làm gia tăng nguy cơ tính toán sai lầm và dẫn đến xung đột rộng hơn.