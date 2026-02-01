Mới đầu năm 2026 vàng lại "sốt”, liệu nhà đầu tư có an toàn?

Cơn sốt vàng bước sang năm 2026 với tốc độ chưa từng thấy khi giá kim loại quý này liên tục lập đỉnh mới. Tại nhiều quốc gia, người dân xếp hàng trước các cửa hàng kim hoàn và đại lý kim loại quý để bán số vàng đang nắm giữ hoặc tranh thủ mua vào trước khi giá tăng thêm.

Một số người mang trang sức vàng đến tiệm để đổi tiền mặt. Số khác lần đầu mua vàng miếng, vàng xu. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng đổ vào các quỹ ETF vàng – hình thức đầu tư mô phỏng biến động giá kim loại quý tương tự cổ phiếu.

Trong tuần này, giá vàng giao ngay tại New York đã chạm kỷ lục hơn 5.418 USD/ounce (đơn vị đo tiêu chuẩn của kim loại quý). Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng biến động mạnh khi giá hợp đồng tương lai có lúc rơi xuống dưới 5.000 USD/ounce, cho thấy khả năng điều chỉnh ngắn hạn.

Đà dao động càng rõ rệt sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Donald Trump dự định đề cử cựu quan chức Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed tiếp theo.

Dù vậy, mặt bằng giá hiện vẫn cao vượt trội so với một năm trước – thời điểm vàng chỉ quanh 2.795 USD/ounce, tức gần như đã tăng gấp đôi.

Vàng tăng giá vì bất ổn toàn cầu

Theo các chuyên gia, động lực lớn nhất vẫn là tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư.

Lịch sử cho thấy nhu cầu vàng và các kim loại quý như bạc thường tăng mạnh mỗi khi thị trường rơi vào bất ổn. Trong đại dịch COVID-19, xung đột, hay căng thẳng thương mại từ các chính sách thuế quan của Mỹ, vàng đều bứt phá.

Đợt tăng giá lần này diễn ra trong bối cảnh: căng thẳng địa chính trị leo thang tại Venezuela và Iran; Mỹ gia tăng áp lực với các đồng minh; đồng USD suy yếu; nhiều nghi vấn về tính độc lập của Fed

Daniel McDowell, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Syracuse, nhận định:

“Cách chúng ta nhìn nhận trật tự thế giới đang bị phá vỡ. Trong những thời điểm bất ổn, mua vàng thường là phản ứng mang tính tâm lý – mọi người tìm nơi an toàn cho tiền của mình”.

Cửa hàng vàng tấp nập người mua – bán

Tại khu phố chuyên giao dịch vàng bạc lâu đời ở Paris, các đại lý cho biết lượng khách tăng mạnh, với khoảng 100 giao dịch mỗi ngày.

Giá vàng biến động mạnh kéo lượng khách mua – bán tại các tiệm vàng tăng đột biến.

Trong khi đó, ông Christophe Thooris, 53 tuổi, lại mua vàng xu để bảo toàn tiền tiết kiệm.

Giá cao gây “sốc”, doanh nghiệp cũng chịu áp lực

Tuy nhiên, giá vàng leo thang cũng khiến nhiều người “choáng váng” vì chi phí tăng mạnh.

Các hãng bán lẻ trang sức lớn như Pandora hay Signet (chủ sở hữu Zales và Kay Jewelers) thừa nhận chi phí vàng, bạc và thuế quan mới đang gây áp lực lớn lên lợi nhuận.

Giá vàng tăng đặc biệt ảnh hưởng tới các sản phẩm như dây chuyền vàng. Ngược lại, giá kim cương – nhất là kim cương nhân tạo – lại giảm, giúp một số loại trang sức trở nên rẻ hơn.

Có nên mua hay bán lúc này?

Joshua Barone, chuyên gia quản lý tài sản tại Savvy Advisors, cho rằng quyết định phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân, nhưng khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng.

Theo ông, nếu bán vàng, cần tìm đại lý uy tín, so sánh chênh lệch giá mua – bán và thời gian xử lý giao dịch. Ông ưu tiên giao dịch trực tiếp thay vì gửi kim loại quý qua bưu điện.

Nếu mua vàng, nhà đầu tư nên xác định nắm giữ dài hạn (10 năm trở lên) thay vì lướt sóng, bởi vàng có thể biến động rất mạnh trong ngắn hạn.

Dù nhiều người coi vàng là công cụ chống lạm phát và đa dạng hóa danh mục, các chuyên gia vẫn cảnh báo không nên “bỏ tất cả trứng vào một giỏ”. Một số ý kiến cho rằng các tài sản tài chính khác có thể mang lại hiệu quả tốt hơn.