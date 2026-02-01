Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Pháo phòng không tự hành kỳ lạ của Quân đội Cuba xuất hiện

01-02-2026 - 19:36 PM | Tài chính quốc tế

Một phiên bản do Cuba sản xuất tương tự như pháo phòng không tự hành ZSU-57-2 đã được trình diễn.

Pháo phòng không tự hành kỳ lạ của Quân đội Cuba xuất hiện- Ảnh 1.

.t1 { text-align: justify; }

Một loại pháo phòng không tự hành bánh xích khác thường đã được phát hiện trong cuộc tập trận quân sự gần đây của Quân đội Cuba. Hình ảnh vũ khí nói trên đã được đăng tải trên kênh Telegram "Military Informant".

Giống như hệ thống cao xạ tự hành ZSU-57-2 nổi tiếng (Object 500), có biệt danh là "Máy gặt địa ngục", nó sử dụng một cặp pháo S-68 cỡ 57 mm. Những khẩu pháo này có thể bắn tới 120 viên đạn mỗi phút mỗi nòng. Tầm bắn hiệu quả tối đa của chúng là 12.000 mét.

Cần nhấn mạnh, tháp pháo xoay có thiết kế khác so với bản gốc, khi nó góc cạnh hơn. Thay vì khung gầm được thiết kế riêng, khẩu pháo này sử dụng khung tiêu chuẩn của xe tăng T-54/55. Không rõ có bao nhiêu khẩu pháo tự hành này được sản xuất, nhưng có lẽ là không nhiều.

Cuba cũng tiếp tục vận hành các hệ thống phòng không ZSU-23-4 Shilka, Strela-1 và Strela-10, thay vì tên lửa tiêu chuẩn, chúng được trang bị đạn R-13M và R-60, trước đây sử dụng trong Không quân.

Pháo phòng không tự hành kỳ lạ của Quân đội Cuba xuất hiện- Ảnh 2.

Pháo phòng không tự hành do Cuba chế tạo là một biến thể sửa đổi dựa trên ZSU-57-2 từ thời Liên Xô.

Đối với loại vũ khí do Cuba chế tạo, hiệu quả khi chống lại các mục tiêu tấn công đường không như tiêm kích hiện đại hay tên lửa hành trình có lẽ là quá sức, bởi pháo không có hệ thống ngắm bắn quang điện tử hiện đại, mọi thao tác của binh sĩ đều phải thực hiện thủ công.

Tuy vậy thay vì vai trò ban đầu, phương tiện nói trên hoàn toàn có thể được sử dụng như xe yểm trợ hỏa lực, bởi khẩu pháo 57 mm S-68 có tốc độ bắn khá nhanh và sức mạnh lớn. Đây cũng là phương án được nhiều lực lượng vũ trang tại Trung Đông sử dụng.

Theo Rossiyskaya Gazeta

Theo Bạch Dương

giaoducthoidai.vn

