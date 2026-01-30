Dầu khí Nga lùi bước trước đòn trừng phạt: Lukoil bán tài sản toàn cầu cho nhà đầu tư Mỹ

Tập đoàn đầu tư tư nhân Carlyle Group của Mỹ đã đạt thỏa thuận mua phần lớn danh mục tài sản ở nước ngoài trị giá khoảng 22 tỷ USD của Lukoil, công ty dầu khí lớn thứ hai của Nga. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Lukoil buộc phải thoái vốn do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Kế hoạch bán tài sản, được cả hai bên công bố hôm thứ Năm, xuất hiện đúng lúc các nhà đàm phán Nga, Ukraine và Mỹ đang tìm cách đạt thỏa thuận chấm dứt chiến sự tại Ukraine. Nếu hoàn tất, đây sẽ đánh dấu việc Lukoil tạm thời khép lại tham vọng trở thành một “người chơi toàn cầu”.

Cả Lukoil lẫn Carlyle đều không công bố giá trị cụ thể của thương vụ, vốn vẫn cần được cơ quan Mỹ phụ trách trừng phạt phê duyệt. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã cho Lukoil thời hạn đến ngày 28/2/2026 để bán danh mục tài sản toàn cầu.

Trong tuyên bố của mình, Carlyle cho biết cách tiếp cận đối với LUKOIL International sẽ tập trung vào việc bảo đảm hoạt động liên tục, duy trì việc làm, ổn định nền tảng tài sản và hỗ trợ vận hành an toàn, tin cậy trên toàn bộ danh mục thông qua năng lực giám sát chuyên biệt và kinh nghiệm vận hành quốc tế. Lukoil cũng cho biết vẫn đang tiếp tục đàm phán với các bên mua tiềm năng khác.

Nga, quốc gia chiếm khoảng 10% sản lượng dầu toàn cầu, đã phải đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt nhắm vào các doanh nghiệp lớn kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin đưa hàng chục nghìn binh sĩ vào Ukraine hồi tháng 2/2022.

Đến tháng 10/2025, các biện pháp trừng phạt này được mở rộng sang Lukoil và Rosneft, hai nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga, trong khuôn khổ nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm gây sức ép buộc Moscow bước vào đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Các cuộc đàm phán đã tăng tốc trong những tuần gần đây, và các đặc phái viên của ông Trump nhiều lần nhấn mạnh rằng Washington có thể hỗ trợ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây và tái hội nhập Nga vào nền kinh tế toàn cầu, bao gồm cả đầu tư vào Nga, nếu đạt được thỏa thuận.

Lukoil thoái vốn quốc tế

Lukoil cho biết đã đạt thỏa thuận với Carlyle để bán công ty con LUKOIL International GmbH, đơn vị quản lý các tài sản ở nước ngoài của tập đoàn. Danh mục này bao gồm các hoạt động tại châu Âu, Trung Đông, châu Phi, Trung Á và Mexico, từ cổ phần chi phối tại mỏ dầu West Qurna 2 khổng lồ ở Iraq cho đến các nhà máy lọc dầu tại Bulgaria và Romania.

Lukoil nhấn mạnh thỏa thuận đã ký không mang tính độc quyền và còn phụ thuộc vào một số điều kiện tiên quyết, bao gồm việc xin các phê duyệt pháp lý cần thiết, trong đó có sự chấp thuận của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ. Carlyle cũng cho biết thương vụ phụ thuộc vào quá trình thẩm định và các phê duyệt pháp lý.

Sức ép trừng phạt

Nhiều nguồn tin cho hay đã có ít nhất một chục bên bày tỏ quan tâm tới các tài sản của Lukoil, trong đó có Carlyle, các “ông lớn” dầu khí Mỹ như Exxon Mobil và Chevron, tập đoàn IHC của Abu Dhabi, cũng như Midad Energy của Saudi Arabia.

Được thành lập tại Washington D.C., Carlyle là tập đoàn đầu tư toàn cầu đang quản lý 474 tỷ USD tài sản, với hàng chục năm kinh nghiệm đầu tư và vận hành các tài sản năng lượng trên nhiều thị trường quốc tế.

Chevron cũng đang đàm phán với Iraq về khả năng mua lại mỏ dầu West Qurna 2, một trong những mỏ lớn nhất thế giới, nơi Lukoil đang nắm 75% cổ phần.

Lukoil giữ lại tài sản tại Kazakhstan

Lukoil cho biết thương vụ không bao gồm các tài sản của hãng tại Kazakhstan. Chính phủ Kazakhstan cho hay hôm thứ Tư đã nộp đề xuất chính thức lên phía Mỹ để mua lại các cổ phần của Lukoil trong các dự án năng lượng tại nước này.

Các tài sản liên quan bao gồm đường ống Caspian Pipeline Consortium (CPC), tuyến xuất khẩu dầu chủ chốt của Kazakhstan, cùng mỏ dầu lớn nhất nước này là Tengiz. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã loại trừ CPC, Tengiz và mỏ khí ngưng tụ Karachaganak khỏi danh sách các tài sản của Lukoil buộc phải bán.

Tính đến nay, Washington đã chặn hai thương vụ được đề xuất, đầu tiên là giữa Lukoil và tập đoàn giao dịch hàng hóa Gunvor của Thụy Sĩ vào tháng 10, và sau đó là kế hoạch hoán đổi cổ phần do Xtellus Partners, cựu chi nhánh tại Mỹ của ngân hàng Nga VTB, dàn xếp vào tháng 12.