EU gấp rút tìm kiếm các nhà cung cấp năng lượng mới để thoát Mỹ

30-01-2026 - 21:32 PM | Tài chính quốc tế

Liên minh châu Âu (EU) đang gấp rút tìm kiếm các nhà cung cấp năng lượng mới để giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.

EU gấp rút tìm kiếm các nhà cung cấp năng lượng mới để thoát Mỹ- Ảnh 1.

EU gấp rút tìm kiếm các nhà cung cấp năng lượng mới để giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.

EU đang tìm kiếm các nhà cung cấp khí đốt mới do sự phụ thuộc ngày càng tăng vào khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) có nguồn gốc từ Mỹ và mối quan hệ xấu đi với Washington đã làm dấy lên những lo ngại về an ninh năng lượng.

Khối này đã phải đối mặt với sự tăng vọt giá năng lượng kể từ khi giảm nhập khẩu dầu khí từ Nga sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022.

Việc chuyển hướng khỏi khí đốt đường ống từ Nga vốn tương đối rẻ đã làm tăng sự phụ thuộc vào năng lượng của Mỹ, trong khi luật được thông qua tuần này yêu cầu các quốc gia thành viên phải ngừng hoàn toàn việc cung cấp hàng từ Nga vào cuối năm 2027, khiến EU đối mặt với rủi ro về nguồn cung.

Ông Jorgensen, đại diện của Đan Mạch tại Ủy ban châu Âu (EC) nói với các phóng viên hôm 28/1: "Sự hỗn loạn địa chính trị liên quan đến Greenland là một 'lời cảnh tỉnh' cho khu vực, nơi hiện đang phụ thuộc vào Mỹ để cung cấp hơn một nửa lượng LNG.

Có một mối lo ngại ngày càng tăng, và tôi cũng chia sẻ mối lo ngại đó, rằng chúng ta có nguy cơ thay thế sự phụ thuộc này bằng một sự phụ thuộc khác.Chúng ta cần đa dạng hóa nguồn cung càng nhiều càng tốt”.

Ông đồng thời cho biết sẽ đến Canada, Qatar và các nước Bắc Phi trong những tháng tới để thảo luận về vấn đề nguồn cung.

Lãnh thổ tự trị Greenland của Đan Mạch đã trở thành tâm điểm của một cuộc xung đột xuyên Đại Tây Dương kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố kế hoạch sáp nhập vùng lãnh thổ này, viện dẫn nguồn tài nguyên khoáng sản và vị trí chiến lược của nó, đồng thời ban đầu không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực và đe dọa áp thuế đối với những người phản đối kế hoạch.

Ông Trump ngày càng sử dụng năng lượng như một đòn bẩy trong các cuộc đàm phán thương mại với EU.

Theo một thỏa thuận được công bố hồi tháng 7 năm ngoái, khối này đã đồng ý mua 750 tỷ đô la năng lượng của Mỹ vào năm 2028 để tránh bị áp thuế cao hơn, một cam kết mà các nhà phê bình cho là mang tính ép buộc.

Trước khi cuộc xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, EU nhập khẩu 45% lượng khí đốt từ Nga - nhà cung cấp nước ngoài lớn nhất của khối kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Các lệnh trừng phạt của phương Tây và hành động phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu đã làm giảm mạnh lượng khí đốt Nga cung cấp, tuy nhiên, việc mua LNG của Nga vẫn rất đáng kể.

Phản ứng trước quyết định gần đây của EU về việc cấm hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, điều này có thể biến các quốc gia thành viên thành "nô lệ khốn khổ" của Washington.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo Dục Thời Đại

