Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

EU phát hiện đường dây né tránh trừng phạt, tuồn hàng hóa sang Nga

29-01-2026 - 20:26 PM | Tài chính quốc tế

Cơ quan chống gian lận của Liên minh châu Âu vừa phát hiện một đường dây tinh vi nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt, tuồn hàng hóa sang Nga đi qua Ba Lan.

(Ảnh: Getty Images)

(Ảnh: Getty Images)

Cơ quan chống gian lận của Liên minh châu Âu (EU) cho biết, với sự phối hợp chặt chẽ của Ba Lan và nhiều quốc gia liên quan, một đường dây tinh vi nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt đã bị bóc gỡ, qua đó phát hiện hơn 760 phương tiện được xuất khẩu trái phép từ châu Âu sang Nga.

Trong thông cáo phát đi ngày 28/1, Văn phòng Chống gian lận châu Âu (OLAF) cho biết đã tiến hành một cuộc điều tra xuyên biên giới phức tạp sau khi nhà chức trách Ba Lan phát hiện nhiều lô xe đã qua sử dụng có dấu hiệu bất thường khi xuất khẩu từ một số nước thành viên EU.

Theo khai báo hải quan, các phương tiện này được xuất sang Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một số quốc gia khác. Tuy nhiên, bằng chứng do hải quan Ba Lan thu thập cho thấy điểm đến thực sự của các xe nói trên là Nga, quốc gia đang chịu hàng loạt lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của EU.

OLAF cho biết đã đối chiếu dữ liệu hải quan, thương mại và vận tải, qua đó phát hiện một mạng lưới quy mô lớn với sự tham gia của nhiều nhà xuất khẩu tại các nước EU. Tổng cộng 766 phương tiện được khai báo xuất khẩu sang Armenia, Gruzia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Moldova nhưng trên thực tế không hề đến các quốc gia này. Giới chức sở tại đã phối hợp tích cực với EU trong quá trình điều tra.

EU phát hiện đường dây né tránh trừng phạt, tuồn hàng hóa sang Nga- Ảnh 2.

(Ảnh: EC)

Bằng cách theo dõi từng phương tiện riêng lẻ, OLAF đã lần theo toàn bộ chuỗi logistics và xác định các xe cuối cùng xuất hiện tại Nga, qua đó khẳng định hành vi cố tình lách các biện pháp trừng phạt của EU.

Kết quả điều tra đã dẫn tới việc mở các vụ án hình sự tại 3 quốc gia thành viên EU, dù danh tính cụ thể chưa được công bố. Các cơ quan chức năng đồng thời triển khai thêm biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn những hình thức xuất khẩu trái phép tương tự.

Phát biểu về vụ việc, Quyền Tổng Giám đốc OLAF Salla Saastamoinen nhấn mạnh, việc né tránh trừng phạt làm suy yếu hiệu quả của các biện pháp hạn chế mà EU áp đặt. Bà khẳng định, sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia thành viên và các nước thứ ba là yếu tố then chốt giúp phát hiện và triệt phá những đường dây xuyên biên giới phức tạp, qua đó bảo vệ tính toàn vẹn của cơ chế trừng phạt.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Nga bị áp đặt nhiều lệnh trừng phạt quốc tế kể từ khi nước này tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine vào tháng 2/2022. Thời gian qua, truyền thông châu Âu liên tục đưa tin về các nỗ lực tìm cách lách trừng phạt thông qua các tuyến trung chuyển, mạng lưới vận tải "ngầm" và hình thức khai báo gian dối, đặt ra thách thức không nhỏ cho công tác giám sát và thực thi của EU.

Theo An Khê

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng thống Trump truyên bố ‘đồng USD đang có diễn biến rất tốt’, nhưng thị trường lại tháo chạy: Chuyện gì đang xảy ra?

Tổng thống Trump truyên bố ‘đồng USD đang có diễn biến rất tốt’, nhưng thị trường lại tháo chạy: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Loạt cổ phiếu BĐS tăng mạnh sau 'tin đồn' Trung Quốc dỡ “ba lằn ranh đỏ’

Loạt cổ phiếu BĐS tăng mạnh sau 'tin đồn' Trung Quốc dỡ “ba lằn ranh đỏ’ Nổi bật

Iran điều tàu sân bay Shahid Bagheri ra biển sẵn sàng đánh chặn hạm đội Mỹ?

Iran điều tàu sân bay Shahid Bagheri ra biển sẵn sàng đánh chặn hạm đội Mỹ?

20:00 , 29/01/2026
Kinh tế Nga 'sốc' vì mất gần 40 tỷ USD

Kinh tế Nga 'sốc' vì mất gần 40 tỷ USD

19:32 , 29/01/2026
Chuyên gia Mỹ thừa nhận: Kể cả nắm trong tay 36 triệu tấn 'kho báu' trị giá đến gần 20 nghìn tỷ USD, Mỹ vẫn đi sau Trung Quốc

Chuyên gia Mỹ thừa nhận: Kể cả nắm trong tay 36 triệu tấn 'kho báu' trị giá đến gần 20 nghìn tỷ USD, Mỹ vẫn đi sau Trung Quốc

19:08 , 29/01/2026
Sau khi bắt giữ 7 tàu chở dầu liên quan đến Venezuela, Mỹ vừa thực hiện động thái chưa từng có

Sau khi bắt giữ 7 tàu chở dầu liên quan đến Venezuela, Mỹ vừa thực hiện động thái chưa từng có

18:40 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên