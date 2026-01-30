Vàng có lúc thủng 5.000 USD/ounce

Tiếp nối đà giảm của giá vàng chiều 30/1 theo giờ Hà Nội, có thười điểm, giá kim loại quý này rớt xuống dưới 5.000 USD/ounce trong bối cảnh thị trường gia tăng đồn đoán quanh người được chọn là tân chủ tịch FED.

Theo Reuters, đà điều chỉnh của giá vàng diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sớm công bố người kế nhiệm Chủ tịch Fed Jerome Powell, làm dấy lên lo ngại về khả năng Fed sẽ duy trì lập trường “diều hâu” hơn đối với lãi suất. Kỳ vọng này đã gây áp lực ngắn hạn lên giá vàng, vốn rất nhạy cảm với triển vọng lãi suất tại Mỹ.

Dù vậy, xét trên toàn bộ tháng 1, vàng vẫn thể hiện một màn bứt phá ấn tượng. Tính từ đầu tháng, giá vàng đã tăng mạnh, hướng tới mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ năm 1999.

Động lực chính đến từ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và những biến động khó lường trong chính sách kinh tế – tài chính của Mỹ.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh, phụ thuộc vào tín hiệu chính sách từ Fed và những tuyên bố tiếp theo của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, nhiều nhà phân tích cho rằng các yếu tố nền tảng như rủi ro địa chính trị, áp lực nợ công và bất ổn tài chính toàn cầu vẫn sẽ là bệ đỡ quan trọng cho giá kim loại quý này.