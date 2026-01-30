'Cơn cuồng hot girl mổ lợn Tết’ và biến tướng mua bán ‘đất may mắn’ ở Trung Quốc

Một hiện tượng mạng kỳ lạ đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc những ngày qua, khi một phụ nữ bất ngờ nổi tiếng nhờ tổ chức các hoạt động giết mổ lợn Tết truyền thống tại nhà, thu hút lượng lớn người lạ từ khắp nơi đổ về. Từ hoạt động mang tính phong tục, câu chuyện nhanh chóng biến tướng, kéo theo tình trạng chen lấn, bắt chước tràn lan và cả việc buôn bán “ đất may mắn ” với giá cao, làm dấy lên nhiều lo ngại về an toàn và quản lý xã hội.

Nhân vật trung tâm của câu chuyện là người phụ nữ có biệt danh Daidai, sống tại một vùng nông thôn ở Trung Quốc. Nhờ các video ghi lại cảnh giết mổ lợn cuối năm - một phong tục quen thuộc ở nhiều địa phương, Daidai nhanh chóng thu hút sự chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội. Những hình ảnh sinh hoạt đời thường, không dàn dựng cầu kỳ vô tình trở thành “nam châm” hút lượt xem và tương tác.

Theo truyền thông địa phương, một sự kiện giết mổ lợn được tổ chức tại nhà của người phụ nữ 23 tuổi này đã thu hút quá đông người, dẫn đến cảnh chen lấn, xô đẩy. Sự việc được xem là khởi nguồn cho làn sóng tổ chức các sự kiện tương tự ở nhiều nơi khác, làm gia tăng lo ngại về trật tự và an toàn công cộng.

Daidai nổi tiếng nhờ mời dân mạng đến làm thịt lợn Tết.

Trong một lần đón khách, Daidai cho biết gia đình cô đã nấu tới 500kg gạo để phục vụ những người đến tham dự. Chính quyền địa phương thậm chí còn hỗ trợ thêm 3 con lợn để khách có thể trực tiếp trải nghiệm phong tục làm thịt lợn Tết truyền thống. Những hình ảnh này tiếp tục được phát trực tiếp, đẩy mức độ quan tâm của cộng đồng mạng lên cao hơn nữa.

Chỉ trong thời gian ngắn, tài khoản mạng xã hội của Daidai thu hút hơn 2 triệu người theo dõi. Các buổi phát trực tiếp của cô mang về khoảng 6 triệu nhân dân tệ (khoảng 22 tỷ đồng) chỉ trong vòng 3 ngày. Lượng truy cập tăng đột biến khiến chính Daidai cũng choáng ngợp. Cô cho biết hiện chưa có ý định ký hợp đồng với bất kỳ công ty mạng đa kênh nào, vì muốn dành thời gian suy nghĩ về con đường mình thực sự muốn theo đuổi.

Daidai cũng bày tỏ mong muốn cuộc sống của cha mẹ sớm trở lại bình thường. Dù các sự kiện đã kết thúc, nhiều người lạ vẫn tiếp tục lảng vảng quanh nhà cô, khiến gia đình cảm thấy bị xáo trộn.

Cùng với sự nổi tiếng của Daidai, một hiện tượng gây tranh cãi khác cũng xuất hiện. Trên các nền tảng thương mại điện tử đồ cũ của Trung Quốc, đất lấy từ trước nhà của Daidai được rao bán với giá từ 66,66 nhân dân tệ đến 888 nhân dân tệ (248 nghìn đồng - 3,3 triệu đồng) cho 50 gram. Một số người bán tự nhận là hàng xóm, khẳng định mảnh đất đã được chính Daidai chạm vào và “thánh hóa”.

Đám đông người dân đã đến lấy đất từ khu đất bên ngoài nhà của Daidai. (Ảnh: Myzaker)

Một người đàn ông giơ cao một thùng chứa loại đất được gọi là "đất may mắn". (Ảnh: myzaker)

Những sản phẩm này được gắn mác “đất thịnh vượng”, “đất may mắn”, được quảng cáo có khả năng giúp người mua làm giàu giống như Daidai. Giá bán thường sử dụng các con số 6 và 8, vốn được xem là con số may mắn trong văn hóa Trung Quốc. Thậm chí, người bán còn hứa sẽ quay video cảnh đào đất tại khu vực nhà Daidai để chứng minh tính xác thực.

Tuy nhiên, một nhân viên chính quyền nơi Daidai sinh sống nói với báo Yangtse Evening Post rằng, họ chưa phát hiện trường hợp nào lén lấy đất từ khu vực này, đồng thời khẳng định sẽ ngăn chặn nếu hành vi đó xảy ra.

Sự việc nhanh chóng châm ngòi cho các cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội. “Thế giới trở nên quá điên rồ đến mức tôi không còn hiểu nổi nữa”, một cư dân mạng bình luận. Người khác cho rằng mặt trái xấu xí của người nổi tiếng trên mạng cần phải được kiềm chế. Một ý kiến khác nhận xét: “Trong thời đại ai cũng có thể nổi tiếng trên mạng, thì mọi thứ đều có thể bị biến thành công cụ kiếm tiền”.

Sau thành công chóng mặt của Daidai, nhiều người khác cũng bắt đầu tổ chức các sự kiện giết mổ lợn tương tự và mời cư dân mạng tham gia. Tại tỉnh Giang Tây, miền đông Trung Quốc, một lễ hội như vậy thu hút khoảng 40.000 du khách và xảy ra tình trạng tranh giành thức ăn, gây rối.

Những con lợn nái tại một trang trại chăn nuôi lợn ở Trung Quốc. Thành công của Daidai đã dẫn đến hàng loạt các sự kiện giết mổ bắt chước được tổ chức. (Ảnh: Reuters)

Ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, một phụ nữ khác cũng lên kế hoạch tổ chức tiệc giết mổ lợn. Dù ban đầu được chính quyền địa phương ủng hộ, sự kiện này sau đó bị hủy bỏ do lo ngại đám đông vượt quá khả năng tiếp nhận của ngôi làng.

Theo giới chức, các sự kiện tự phát như vậy đặt ra nhiều thách thức, từ kiểm soát giao thông, an toàn thực phẩm, dịch vụ y tế khẩn cấp cho đến xử lý chất thải. Trong khi một số địa phương tỏ ra hào hứng trước lượng du khách tăng đột biến, chính quyền nhiều nơi khác lại thận trọng, nhấn mạnh rằng các sự kiện quy mô lớn phải được cấp phép trước để đảm bảo an toàn và trật tự xã hội.