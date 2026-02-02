EU chứng kiến kỷ lục buồn chưa từng có kể từ năm 2022

Bước vào mùa đông năm 2026, Liên minh châu Âu (EU) đang chứng kiến mức dự trữ khí đốt thấp nhất cho thời điểm này trong năm kể từ trước khủng hoảng năng lượng 2022.

Thời tiết lạnh kéo dài cùng với lượng tồn kho khởi đầu thấp đã khiến tốc độ rút khí từ kho tăng nhanh, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung và đẩy giá khí đốt lên cao nhất trong 10 tháng qua.

Theo Tổ chức Hạ tầng Khí đốt châu Âu (GIEurope), tính đến ngày 29/1, lượng khí dự trữ của toàn khối chỉ còn khoảng 490 terawatt-giờ, tương đương 43% công suất lưu trữ. Mức này thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái và thiếu khoảng 130 chuyến tàu LNG so với mức bình thường.

Lo ngại thiếu hụt nguồn cung đã đẩy giá khí đốt tại thị trường tham chiếu TTF tăng vọt lên 42,60 euro/MWh, cao nhất kể từ tháng 3/2025 và là mức tăng mạnh nhất trong hơn 2 năm qua.

Không chỉ thời tiết lạnh tại châu Âu, các cơn bão mùa đông nghiêm trọng tại Mỹ cũng làm gián đoạn thị trường khí nội địa và khiến giá LNG xuất khẩu sang châu Âu tăng theo. Kể từ khi nguồn khí qua đường ống từ Nga giảm mạnh, châu Âu đã ngày càng phụ thuộc vào khí LNG vận chuyển bằng tàu từ Mỹ.

Tại Đức, quốc gia tiêu thụ khí đốt lớn nhất EU, tốc độ rút khí đốt trong tháng 1 cao hơn mức trung bình. Theo Natasha Fielding, chuyên gia mảng khí đốt của hãng phân tích Argus, Đức bước vào mùa đông với lượng khí dự trữ thấp hơn 20% so với đỉnh năm ngoái, một phần do thay đổi chính sách và điều kiện thị trường.

Trong những năm gần đây, áp lực chính phủ buộc phải tích trữ khí cho mùa đông khiến giá hợp đồng mùa hè cao hơn mùa đông, điều nghịch lý làm giảm động lực tích trữ của các nhà buôn. Tuy nhiên, mùa hè vừa qua, Đức và EU đã nới lỏng mục tiêu lưu trữ nhằm hạ nhiệt thị trường và khuyến khích sự linh hoạt. Sự lạc quan này dựa trên kỳ vọng rằng Mỹ và Canada sẽ tăng sản lượng LNG, theo chuyên gia Olympe Mattei d’Ornano.

Dù vậy, Mattei d’Ornano cho rằng ngay cả trong kịch bản thời tiết cực đoan như đợt lạnh lịch sử năm 2018, khu vực Tây Bắc châu Âu vẫn sẽ còn ít nhất 11% lượng khí trong kho vào cuối tháng 3, mức đủ an toàn để tránh các sự cố mất điện diện rộng.

Các nhà đầu tư đã phản ứng nhanh với tình hình dự trữ sụt giảm. Theo dữ liệu của Argus, các quỹ đầu cơ đã chuyển sang vị thế “mua ròng” khí đốt trên sàn ICE kể từ giữa tháng 1. Diễn biến này đảo chiều so với xu hướng bán ra từ tháng 10 đến nay. Điều này phản ánh kỳ vọng rằng giá khí đốt sẽ tiếp tục tăng trong ngắn hạn.

Song, về trung hạn, nhiều chuyên gia tin rằng giá sẽ hạ nhiệt khi mùa sưởi kết thúc và nguồn cung LNG mới đi vào hoạt động.

Theo FT﻿