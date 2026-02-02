Vàng thế giới "bốc hơi" 1.000 USD: Chuyện gì đang xảy ra?

Sau chuỗi ngày liên tục phá đỉnh, thị trường kim loại quý toàn cầu vừa trải qua một cơn địa chấn thực sự. Chỉ trong vòng 24 giờ qua, giá vàng thế giới đã ghi nhận mức giảm kỷ lục, khiến không ít nhà đầu tư "trở tay không kịp".

Tính đến sáng nay ngày 2/2/2026, dữ liệu cập nhật mới nhất từ Investing.com cho thấy giá vàng giao ngay (XAU/USD) đã chính thức xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng, có thời điểm lùi sâu về vùng 4.600 USD/ounce.

Như vậy, so với mức đỉnh cao nhất mọi thời đại từng thiết lập trên vùng 5.600 USD/ounce cách đây không lâu, mỗi ounce vàng đã "bốc hơi" tới 1.000 USD.

Chỉ tính riêng trong phiên giao dịch cuối tuần và kéo dài đến 24h qua, giá vàng đã ghi nhận biên độ dao động cực lớn. Việc giá rơi thẳng đứng từ vùng 4.860 USD xuống 4.600 USD trong thời gian ngắn cho thấy áp lực bán tháo đang ở mức báo động, chấm dứt mạch tăng trưởng "nóng" hơn 70% của năm 2025.

Các chuyên gia phân tích tại Kitco và Trading Economics chỉ ra ba nguyên nhân cốt lõi dẫn đến làn sóng bán tháo này.

Thứ nhất là áp lực từ đồng USD phục hồi mạnh mẽ. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh, một người có quan điểm "diều hâu" về chính sách tiền tệ, vào ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã khiến giới đầu tư kỳ vọng vào một đồng USD mạnh hơn và lãi suất duy trì ở mức cao để kiểm soát lạm phát.

Khi đồng USD tăng giá, vàng vốn được định giá bằng đồng tiền này sẽ trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Nguyên nhân thứ hai là hoạt động chốt lời diện rộng. Sau khi vàng đạt mức sinh lời kỷ lục trong năm qua, các quỹ ETF và tổ chức tài chính lớn đã bắt đầu thực hiện hóa lợi nhuận. Sự sụt giảm của giá bạc (mất tới 42% giá trị trong vài ngày) cũng tạo hiệu ứng tâm lý dây chuyền, kéo giá vàng đi xuống.

Tiếp đó, các rủi ro địa chính trị vốn là động lực đẩy giá vàng trước đó đang có dấu hiệu hạ nhiệt hoặc đã được thị trường "phản ánh hết vào giá". Khi tâm lý lo ngại giảm bớt, nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý cũng chững lại.

Mặc dù thị trường đang chao đảo, các định chế tài chính lớn vẫn giữ những góc nhìn trái chiều về tương lai của kim loại quý này trong năm 2026.

Goldman Sachs mới đây đã nâng dự báo giá vàng dài hạn lên mức 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2026. Ngân hàng này giả định rằng nhóm nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục trong khu vực tư nhân sẽ không bán tháo lượng vàng họ đang nắm giữ, đồng thời kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì đà mua ròng trung bình 60 tấn vàng mỗi tháng.

Trong khi đó, J.P. Morgan dự báo giá vàng sẽ duy trì ở mức trung bình 5.055 USD/ounce vào quý IV/2026. Chuyên gia của ngân hàng này nhận định rằng một sự thay đổi nhỏ trong hành vi của các hộ gia đình (nâng tỷ trọng phân bổ tài sản vào vàng từ 3% lên 4,6%) có thể kích hoạt một đợt tăng giá điên rồ hơn trong tương lai.

Ngược lại, UBS đưa ra một kịch bản thận trọng hơn. Họ cảnh báo rằng nếu Fed duy trì quan điểm "diều hâu" và chính sách tiền tệ bị siết chặt hơn nữa, giá vàng hoàn toàn có thể lùi về vùng 4.600 USD/ounce trong ngắn hạn, đúng như diễn biến sáng nay. Tuy nhiên, nếu rủi ro địa chính trị bùng phát trở lại, UBS không loại trừ kịch bản giá vàng chạm ngưỡng 7.200 USD/ounce.

Diễn biến "lao dốc" của thế giới ngay lập tức ảnh hưởng đến thị trường trong nước. Sáng nay, thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 169 triệu đồng/lượng (mua vào) và 172 triệu đồng/lượng (bán ra).

Đối với dòng sản phẩm nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K, mức giá giao dịch quanh ngưỡng 169 triệu đồng/lượng (mua vào) và 170,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Dù ghi nhận mức giảm lên tới hơn 3 triệu đồng/lượng so với tuần trước, mặt bằng giá vàng tại đây vẫn duy trì ổn định so với sáng hôm qua, phản ánh tâm lý thận trọng quan sát từ phía nhà cung cấp trong nước trước các cú sốc từ thị trường thế giới.