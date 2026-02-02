Người phụ nữ bán nhà để mua bạc kiếm đậm hơn 7,1 tỷ đồng trong 5 tháng: “Khi đó người thân bạn bè đều không tin tưởng tôi”

Câu chuyện đầu tư "bán nhà lỗ vốn, dồn lực vào bạc, kiếm 2 triệu nhân dân tệ trong 5 tháng" đang lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự chú ý lớn.

Một người phụ nữ tại Thanh Đảo, Sơn Đông đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân về việc chuyển hướng từ thị trường bất động sản đang thua lỗ sang thị trường bạc, thành công nắm bắt đợt tăng giá phi mã để thu về khoản lợi nhuận 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,1 tỷ VNĐ, tương đương khoảng 9 triệu đài tệ). Nhiều cư dân mạng kinh ngạc trước sự gan dạ của cô, nhưng cũng có người nghi ngờ đây chỉ là một trường hợp cá biệt khó sao chép.

Theo báo cáo từ Urban Report, người phụ nữ này cho biết vào tháng 9 năm 2025, cô đã bán một căn nhà tại Thanh Đảo với giá 1.2 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,2 tỷ VNĐ), chấp nhận mức lỗ khoảng 400,000 nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ VNĐ) so với giá mua.

Quyết định của cô ban đầu bị hoài nghi

Sau khi bán nhà, cô không giữ tiền mặt mà đầu tư 1.164 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,1 tỷ VNĐ) vào thị trường bạc vật chất, mua 8 tấm bạc nguyên liệu với tổng trọng lượng khoảng 120,000 gram, mức giá trung bình lúc bấy giờ là 9.7 nhân dân tệ mỗi gram. Cô thừa nhận đây là một quyết định "được ăn cả ngã về không" và nhiều người xung quanh không mấy lạc quan vào thời điểm đó.

Cùng với sự tăng giá nhanh chóng của bạc từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, người phụ nữ này bắt đầu bán ra theo từng đợt. Cô cho biết khi giá bạc tăng lên 20 nhân dân tệ mỗi gram, cô đã bán 2 tấm bạc đầu tiên để thu hồi khoảng 600,000 nhân dân tệ (khoảng 2,1 tỷ VNĐ). Sau đó, khi giá bạc tăng lên 25.8 nhân dân tệ mỗi gram, cô bán thêm 1 tấm nữa, thu về khoảng 387,000 nhân dân tệ (khoảng 1,3 tỷ VNĐ). 5 tấm bạc còn lại cô chọn tiếp tục nắm giữ để chờ đợi mức giá cao hơn.

Ảnh minh hoạ

Người phụ nữ chia sẻ thêm rằng nếu tính theo giá bạc hiện tại khoảng 27 nhân dân tệ mỗi gram, giá trị thị trường của 5 tấm bạc còn lại đã vượt xa chi phí đầu tư ban đầu. Cộng với số tiền đã thanh khoản trước đó, tổng lợi nhuận trên sổ sách đã vượt quá 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 7,1 tỷ VNĐ). Cô cũng tiết lộ mình đã quan tâm đến thị trường từ khi giá bạc chỉ hơn 6 nhân dân tệ mỗi gram nhưng do do dự nên đã bỏ lỡ, mãi đến khi quyết tâm bán nhà để vào cuộc thì "không ngờ vừa mua xong giá đã tăng liên tục".

Các báo cáo chỉ ra rằng đợt sóng giá bạc này liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm nhu cầu công nghiệp tăng nhanh trong các lĩnh vực điện mặt trời, xe năng lượng mới, cùng với tác động từ môi trường tài chính quốc tế và dòng vốn.

Tuy nhiên, các chuyên gia thị trường cũng cảnh báo rằng đầu tư bạc vật chất tiềm ẩn rủi ro về chiết khấu khi thanh khoản, tính lưu động kém và khả năng giá quay đầu giảm. Những trường hợp "làm giàu nhanh" như thế này mang đậm yếu tố cá nhân và may mắn, nhà đầu tư phổ thông cần đánh giá lý tính khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân, tránh mù quáng chạy theo phong trào.

Cách thức đầu tư của người phụ nữ này đã gây ra nhiều cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước lòng dũng cảm và tầm nhìn của cô, cho rằng không phải ai cũng dám đưa ra quyết định quyết đoán như vậy khi đứng trước những rủi ro lớn.

Nguồn: ETtoday