Các nền kinh tế châu Á tìm cách ứng phó đợt thuế mới từ Mỹ

23-02-2026 - 17:45 PM | Tài chính quốc tế

Nhiều công ty khu vực châu Á - Thái Bình Dương báo cáo thiệt hại tài chính, thay đổi chuỗi cung ứng, rút vốn, thu hẹp hoạt động khỏi thị trường Mỹ.

Các nền kinh tế châu Á tìm cách ứng phó đợt thuế mới từ Mỹ - Ảnh 1.

Cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Các nền kinh tế châu Á đang đối mặt với những bất ổn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp mức thuế nhập khẩu mới với các đối tác thương mại, bắt đầu từ ngày 24/2 trong thời hạn 150 ngày.

Động thái này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ vô hiệu hóa hàng loạt sắc thuế diện rộng mà ông Trump từng áp đặt dựa trên Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Giới phân tích cảnh báo có thể sẽ còn thêm các biện pháp khác nữa gây khó dễ cho các doanh nghiệp và giới đầu tư các nước.

Trước tình hình trên, Chính phủ Nhật Bản cho biết đang xem xét kỹ nội dung phán quyết của tòa và các phản ứng tiếp theo của chính quyền Tổng thống Trump để có đối sách phù hợp.

Trung Quốc vẫn chưa có phản ứng chính thức, nhưng tại đặc khu hành chính Hong Kong của nước này, giới chức tài chính nhận định tình hình ở Mỹ đang gây nhiều bất ổn, đồng thời khẳng định vị thế hải quan riêng biệt giúp Hong Kong duy trì lợi thế thương mại và tính dự báo trước các biến động từ Washington.

Vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đánh giá tác động ban đầu là hạn chế, nhưng vẫn theo dõi sát sao và duy trì liên lạc với Mỹ, nhất là khi vừa ký cam kết đầu tư 250 tỷ USD và thỏa thuận giảm thuế quan.

Trong khi đó, các quan chức Thái Lan nhận định rằng phán quyết của tòa án Mỹ trước mắt có thể thúc đẩy xuất khẩu do doanh nghiệp tích cực giao hàng để tránh nguy cơ tăng thuế.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích lại đưa ra cảnh báo về sự bất ổn sẽ kéo dài đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư khi ông Trump tìm cách “lách” phán quyết của tòa.

Trong khi đó, nhiều công ty ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã báo cáo thiệt hại tài chính và phải thay đổi chuỗi cung ứng, đồng thời rút vốn, thu hẹp hoạt động khỏi thị trường Mỹ do các rào cản thuế quan trong suốt giai đoạn 2025 và đầu năm 2026.

Theo Vân Anh

VTV

