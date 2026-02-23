Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiện tượng kỳ lạ làm thay đổi Trái Đất 40 triệu năm trước

23-02-2026 - 17:57 PM | Tài chính quốc tế

Những gì vừa được hé lộ từ vùng biển Newfoundland ở Bắc Đại Tây Dương cho thấy Trái Đất từng trải qua một thời kỳ lạ thường.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Communications Earth & Environment chỉ ra rằng Trái Đất của chúng ta đã trải qua một đợt đảo chiều cực từ dài và hỗn loạn bất thường 40 triệu năm về trước, một sự kiện có lẽ đã định hình đáng kể thế giới chúng ta đang sống ngày nay.

Một hiện tượng kỳ lạ đã làm thay đổi Trái Đất 40 triệu năm trước - Ảnh 1.

Trái Đất được bảo vệ bởi từ quyển mạnh mẽ nhưng nhiều lần bị xáo trộn - Ảnh: SPACE.COM

Nhóm nghiên cứu quốc tế dẫn đầu bởi nhà cổ từ học Yuhji Yamamoto từ Đại học Kochi (Nhật Bản) đã tìm ra trang sử thất lạc này nhờ vào một lõi trầm tích được lấy lên từ vùng biển ngoài khơi Newfoundland - Canada, thuộc Bắc Đại Tây Dương.

Các tín hiệu từ tính bên trong những lõi này, được gắn vào các tinh thể nhỏ, tiết lộ hướng của từ trường Trái Đất trong những khoảng thời gian rất dài.

Như nhiều nghiên cứu trước đây đã chỉ ra, cực Bắc và cực Nam từ tính của Trái Đất không "yên vị" mà đã nhiều lần đổi chỗ cho nhau.

Tuy nhiên, theo các tính toán trước đây, một cú đảo chiều chỉ kéo dài khoảng 10.000 năm.

Lõi trầm tích Newfoundland đã tiết lộ rằng khoảng 40 triệu năm trước - thời kỳ địa chất gọi là thế Thủy Tân (Eocene) - Trái Đất đã trải qua sự đảo chiều cực từ kéo dài tới 18.000 năm, thậm chí 70.000 năm.

Các lần đảo chiều cực từ trong thế Thủy Tân diễn ra liên tiếp, lộn xộn, có nhiều giai đoạn "phục hồi giả" - tức hướng từ trường dao động liên tục trước khi chính thức đảo cực - và gây không ít khó khăn cho các sinh vật Trái Đất.

Kết quả nói trên tương đồng với lần đảo cực gần đây nhất là sự kiện Brunhes-Matuyama, cách đây 775.000 năm, với 22.000 năm hỗn loạn kéo dài.

Điều này cho thấy các cuộc đảo cực kéo dài có thể là quy luật chứ không phải ngoại lệ. Các mô phỏng máy tính cho thấy thời gian đảo cực thậm chí có thể lên đến 130.000 năm.

Khi từ trường đang trong quá trình đảo cực, lớp "giáp" bảo vệ Trái Đất yếu đi, khiến hành tinh bị phơi nhiễm bức xạ vũ trụ cường độ cao. Thời gian chuyển đổi này càng chậm, tác động càng kéo dài.

Vì vậy, kết quả nghiên cứu mới cho thấy những thời kỳ tương tự có thể sẽ tiếp tục đến với Trái Đất, buộc con người có phương án chuẩn bị, ví dụ tạo ra các hệ thống tốt hơn để bảo vệ lưới điện, hệ thống viễn thông... trước các cơn bão từ.

Chúng ta cũng không nên quá lo lắng: Trong suốt hàng tỉ năm lịch sử, Trái Đất đã đảo cực hàng trăm lần, trong đó có nhiều lần tổ tiên của chúng ta đã trực tiếp trải qua. Không có bằng chứng cho thấy đảo cực từ - dù kéo dài - liên quan đến các đại tuyệt chủng.

Phát hiện mới liên quan đến Trái Đất

Theo Anh Thư

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trung Quốc lên tiếng về thuế quan Mỹ, nêu quan điểm cứng rắn: Mỹ khiến không bên nào được hưởng lợi

Trung Quốc lên tiếng về thuế quan Mỹ, nêu quan điểm cứng rắn: Mỹ khiến không bên nào được hưởng lợi Nổi bật

Ông Trump áp thuế toàn cầu 15%: Nhiều đồng minh lâu năm hứng cú sốc, những nước từng bị chỉ trích gay gắt bất ngờ hưởng lợi

Ông Trump áp thuế toàn cầu 15%: Nhiều đồng minh lâu năm hứng cú sốc, những nước từng bị chỉ trích gay gắt bất ngờ hưởng lợi Nổi bật

Mỹ thông báo ngừng thu thuế đối ứng

Mỹ thông báo ngừng thu thuế đối ứng

17:45 , 23/02/2026
Hàng tỷ USD bị đóng băng: Nỗi ám ảnh của các quỹ đầu tư quốc tế tại Trung Quốc khi mua thì dễ nhưng bán không xong

Hàng tỷ USD bị đóng băng: Nỗi ám ảnh của các quỹ đầu tư quốc tế tại Trung Quốc khi mua thì dễ nhưng bán không xong

17:04 , 23/02/2026
Ngành điện tử Nhật Bản hồi sinh sau 30 năm, những cái tên như Hitachi trỗi dậy, lấn át cả các ông lớn ngành xe hơi

Ngành điện tử Nhật Bản hồi sinh sau 30 năm, những cái tên như Hitachi trỗi dậy, lấn át cả các ông lớn ngành xe hơi

16:31 , 23/02/2026
Robot hình người của Trung Quốc mất kiểm soát, đá chảy máu mũi người điều khiển giữa đám đông

Robot hình người của Trung Quốc mất kiểm soát, đá chảy máu mũi người điều khiển giữa đám đông

16:00 , 23/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên