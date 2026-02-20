Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vượt Indonesia, đua Thái Lan: Việt Nam lọt Top 10 nước đáng sống khi về hưu - Người Pháp gọi ‘Xứ sở Rồng’

20-02-2026 - 12:58 PM | Tài chính quốc tế

Với những người đã nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu và đang băn khoăn nên tận hưởng quãng thời gian nghỉ hưu xứng đáng của mình ở đâu?

Tạp chí Capital (Pháp) mới đây đã công bố Bảng xếp hạng 10 quốc gia tốt nhất để sinh sống khi về hưu của tổ chức Retraite sans Frontières (Nghỉ hưu không biên giới) có trụ sở tại Pháp.

Vượt Indonesia, đua Thái Lan: Việt Nam lọt Top 10 nước đáng sống khi về hưu - Người Pháp gọi ‘Xứ sở Rồng’- Ảnh 1.

Việt Nam lọt Top 10 quốc gia đáng sống khi về hưu. Ảnh: Authentik Travel

Sức mua, khí hậu, chăm sóc sức khỏe, an toàn… Có rất nhiều mối lo ngại đối với những người đã nghỉ hưu và/hoặc sắp nghỉ hưu muốn tìm một nơi thích hợp để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hưu trí. Do đó, việc lựa chọn điểm đến phù hợp nhất có thể trở nên phức tạp.

Để giải quyết vấn đề này, tổ chức Retraite sans Frontières đã độc quyền tiết lộ với tạp chí Capital bảng xếp hạng năm 2026 về 10 quốc gia tốt nhất để định cư sau một cuộc đời làm việc dài và vất vả:

  1. Bồ Đào Nha
  2. Tây Ban Nha
  3. Hy Lạp
  4. Thái Lan
  5. Mauritius
  6. Ma-rốc
  7. Tunisia
  8. Senegal
  9. Việt Nam
  10. Indonesia

Capital đưa tin, mặc dù vắng mặt trong bảng xếp hạng năm ngoái, nhưng Việt Nam - quốc gia châu Á với 100 triệu dân - bất ngờ vươn lên vị trí thứ 9 trong danh sách các điểm đến hàng đầu dành cho người nghỉ hưu. Mặc dù sức mua của người nghỉ hưu có thể thấp hơn một chút so với Indonesia, nhưng Việt Nam lại vượt trội về cơ sở hạ tầng và chăm sóc y tế, khi “Xứ sở Rồng” đang trải qua quá trình phát triển nhanh chóng.

Retraite sans Frontières lý giải, có hình dáng giống như một con rồng, Việt Nam trải dài dọc theo Biển Đông. Đây là một đất nước cổ kính, nơi người dân thân thiện, thực hành nhiều tôn giáo khác nhau và có sự gắn bó sâu sắc với tổ tiên. Ngày nay, khi giao lưu với thế giới bên ngoài ngày càng phát triển, Việt Nam vẫn giữ vững bản sắc của mình, không từ bỏ những nét văn hóa truyền thống.

Đánh giá về chất lượng cuộc sống tại Việt Nam, Retraite sans Frontières cho rằng Việt Nam là một dân tộc vô cùng nhân ái, với những phong cảnh hùng vĩ, một di sản văn hóa phong phú thấm đẫm lịch sử, nền ẩm thực nhẹ nhàng và cân bằng…

Chi phí sinh hoạt tại Việt Nam rẻ hơn nhiều so với ở nước Pháp – nơi đặt trụ sở của Retraite sans Frontières. Khoản tiết kiệm được trong cuộc sống hàng ngày sẽ giúp những người đã nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu tận hưởng tuổi già tốt hơn, giàu có và thú vị hơn, cũng như cho phép họ tự thưởng cho mình những điều xa xỉ nhỏ mà nếu như đang ở Pháp họ sẽ không thể có được.

Paul Delahoutre - người sáng lập Retraite sans Frontières - giải thích rằng, bảng xếp hạng dựa trên hàng chục tiêu chí như “chi phí sinh hoạt, bao gồm giá trị bất động sản, và chất lượng cuộc sống, bao gồm khí hậu, di sản thiên nhiên và văn hóa, ẩm thực, hoạt động giải trí và an toàn”.

“Những thông số này không có tầm quan trọng như nhau đối với tất cả mọi người và được cân nhắc trong bảng xếp hạng”, ông nói.

Theo Duy Nguyễn

Đời sống và Pháp luật

