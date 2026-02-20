Bất ngờ một mặt hàng Việt chiếm sóng giỏ quà Tết Trung Quốc: Kim ngạch tăng vọt đầu 2026

Trái cây Việt xuất hiện trong giỏ quà Tết ở Trung Quốc

Theo VTV ngày 9/2, thị trường hàng Tết tại Trung Quốc đang ghi nhận nhu cầu tăng mạnh đối với trái cây tươi nhập khẩu từ các nước ASEAN. Trong đó, trái cây Việt Nam ngày càng được ưa chuộng, xuất hiện nhiều hơn trong giỏ quà Tết và trong tiêu dùng gia đình.

Tại chợ đầu mối trái cây ASEAN ở thành phố Bằng Tường, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, không khí mua bán những ngày cận Tết diễn ra sôi động.

Bên cạnh sầu riêng Thái Lan, nhiều loại trái cây Việt Nam như thanh long, dứa, mít, chuối, xoài được bày bán nổi bật. Các tiểu thương cho biết khách hàng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, độ tươi và hương vị đặc trưng của trái cây Việt Nam.

Những năm gần đây, trái cây tươi chất lượng cao từ ASEAN dần trở thành lựa chọn phổ biến trong giỏ hàng Tết của người tiêu dùng Trung Quốc.

Người dân Trung Quốc ưu tiên chọn nông sản Việt Nam. Ảnh minh họa

Sự phát triển của thương mại điện tử và hình thức bán hàng qua livestream tiếp tục thúc đẩy tiêu thụ trái cây ASEAN, trong đó có nhiều mặt hàng của Việt Nam, tại thị trường này.

Theo số liệu của Phân hội Trái cây thuộc Hiệp hội Thực phẩm, sản phẩm chăn nuôi và xuất nhập khẩu Trung Quốc, năm 2025 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trái cây của Trung Quốc đạt 25,2 tỷ USD, cả nhập khẩu và xuất khẩu đều tăng trưởng.

Riêng nhập khẩu đạt 18,94 tỷ USD với 9,032 triệu tấn, tăng lần lượt 6,7% và 17,5%. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu sầu riêng tươi đạt 7,49 tỷ USD, tăng 7,1%, với Thái Lan và Việt Nam là hai nguồn cung chủ yếu.

Nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết đã thúc đẩy hoạt động logistics tại khu vực biên giới Trung – Việt.

Tại Bằng Tường và Ninh Minh (Quảng Tây), các chuyến xe chở sầu riêng, măng cụt cùng nhiều loại trái cây tươi ASEAN, trong đó có trái cây Việt Nam, liên tục được thông quan theo “làn nhanh”, nhanh chóng phân phối tới các thị trường hàng Tết trên khắp Trung Quốc.

Bên cạnh tuyến đường bộ, cảng Khâm Châu – cửa ngõ quốc tế của Hành lang biển – bộ phía Tây Trung Quốc – hiện đã mở 44 tuyến vận tải kết nối ASEAN, bao phủ các cảng chính tại Thái Lan, Việt Nam, Malaysia thuộc các vùng trồng trái cây trọng điểm.

Hệ thống vận tải liên vận đường sắt và đường biển đã khai thác hơn 10.000 chuyến, kết nối 72 thành phố thuộc 18 tỉnh, hình thành hành lang logistics hiệu quả đưa nông sản ASEAN vào Trung Quốc.

Giới kinh doanh nhận định, với nhu cầu tiêu dùng dịp Tết tiếp tục tăng và hệ thống logistics ngày càng hoàn thiện, trái cây Việt Nam và ASEAN sẽ tiếp tục duy trì sức hút tại thị trường Trung Quốc, không chỉ trong mùa cao điểm mà cả trong tiêu dùng thường nhật.

Nông sản Việt Nam “mở hàng” đầu xuân

Đáng chú ý, ngay sáng 17/2 (mùng 1 Tết), chuyến xe chở hơn 17,4 tấn sầu riêng tươi đã thông quan thuận lợi qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành – Lào Cai để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Báo Lao động đưa tin, theo thống kê, trong ngày mùng 1 Tết, toàn cửa khẩu có 13 xe nông sản được làm thủ tục, gồm 11 xe xuất khẩu và 2 xe nhập khẩu.

Nông sản Việt mở hàng đầu xuân. Ảnh: Lao động

Tương tự, trong ngày mùng 2 Tết, các xe hàng hóa chở nông sản tươi như sầu riêng, thanh long, táo cũng được thông quan nhanh chóng và đảm bảo quy định.

Theo số liệu của ngành Hải quan Lào Cai, năm 2025, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thu ngân sách nhà nước đạt 1.212,5 tỷ đồng, bằng 134,7% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức thu cao nhất của đơn vị kể từ năm 2020 đến nay.

Riêng từ ngày 1/1/2026 đến 4/2, tổng trị giá hàng hóa qua địa bàn đạt gần 323 triệu USD; trong đó xuất khẩu gần 149 triệu USD, nhập khẩu gần 174 triệu USD.

Một số mặt hàng nông sản Việt Nam xuất sang Trung Quốc đạt giá trị cao như thanh long hơn 816.000 USD, dưa hấu gần 600.000 USD và sầu riêng trên 5,3 triệu USD; nhập khẩu rau củ quả các loại đạt gần 6,7 triệu USD.

Nông sản Việt ngày càng được ưa chuộng

Theo Tạp chí điện tử Thương hiệu & Công luận, bước sang những ngày đầu năm 2026, xuất khẩu nông sản Việt Nam ghi nhận tín hiệu tích cực. Sau năm 2025 nhiều biến động của kinh tế toàn cầu, toàn ngành đạt mốc lịch sử khi tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt gần 70,64 tỷ USD, tăng 12,9% so với năm 2024 – mức cao nhất từ trước tới nay. Đà tăng tiếp tục trong tháng 1/2026 khi kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 6,51 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ.

Nông sản Việt Nam ngày càng được ưa chuộng. Ảnh minh họa

Những con số này không chỉ phản ánh tăng trưởng về lượng mà còn cho thấy sự chuyển dịch theo hướng giá trị cao, bền vững và hội nhập sâu rộng của nông nghiệp Việt Nam.

Trong tháng 1/2026, cơ cấu xuất khẩu cho thấy sự lan tỏa đồng đều: nhóm nông sản đạt 3,6 tỷ USD, tăng 41,8%; thủy sản đạt 940 triệu USD, tăng 21,5%; lâm sản đạt 1,72 tỷ USD, tăng 13%; sản phẩm chăn nuôi đạt 47,5 triệu USD, tăng 20,2%. Đặc biệt, nhóm rau quả đạt 750 triệu USD, tăng gấp đôi cùng kỳ, trong đó sầu riêng tiếp tục dẫn đầu về giá trị.

Về thị trường, châu Á chiếm 45,3% tổng kim ngạch; châu Mỹ 22,7%; châu Âu 13,4%. Xuất khẩu sang châu Á tăng 41,1%; châu Đại Dương tăng 32,3%; châu Mỹ tăng 22,4%; châu Phi tăng 21,6%. Tăng trưởng trên diện rộng cho thấy chiến lược đa dạng hóa thị trường đang phát huy hiệu quả.

Ba thị trường chủ lực gồm Trung Quốc (22,6%), Mỹ (20,4%) và Nhật Bản (7%) tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Riêng tháng 1/2026, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 66,1%; Hoa Kỳ tăng 21,6%; Nhật Bản tăng 19,6%. Nông sản Việt Nam đang dần lấy lại đà tại các thị trường lớn, dù các rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe.