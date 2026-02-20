Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

21kg vàng thỏi bất ngờ được người “ẩn danh” gửi tới chính quyền Nhật Bản, động cơ bất ngờ

20-02-2026 - 10:44 AM | Tài chính quốc tế

Chính quyền thành phố Osaka (Nhật Bản) ngày 19/2 thông báo đã tiếp nhận một khoản quyên góp đặc biệt từ một mạnh thường quân ẩn danh, với tổng cộng 21kg vàng thỏi.

Theo giá vàng tại thời điểm tiếp nhận, số vàng này có tổng trị giá lên tới 566,54 triệu yên (khoảng 94 tỷ đồng). Ngoài ra, người này còn quyên góp thêm 500.000 yên (khoảng 83 triệu đồng) tiền mặt.

Theo các hãng truyền thông Nhật Bản, Cục Cấp nước thành phố Osaka cho biết thủ tục tiếp nhận hoàn tất từ tháng 11 năm ngoái. Toàn bộ số vàng sẽ được bán để lấy tiền phục vụ việc nâng cấp, thay thế hệ thống ống dẫn nước cũ kỹ trên địa bàn thành phố, đúng theo nguyện vọng của người hiến tặng.

Mạnh thường quân giấu tên cho biết quyết định quyên góp xuất phát từ việc ông hoặc bà theo dõi tin tức hồi tháng 4 năm ngoái về sự cố đường ống nước cũ bị vỡ tại trung tâm thành phố Kyoto, gây ngập lụt nghiêm trọng trên quốc lộ. Sự việc khiến người này nhận thức sâu sắc về mức độ xuống cấp của hệ thống hạ tầng cấp nước, từ đó quyết định dành toàn bộ số vàng cho các biện pháp đối phó tình trạng lão hóa đường ống.

Tuy nhiên, người hiến tặng yêu cầu được giữ kín danh tính, từ chối nhận bằng khen của thị trưởng cũng như tham dự bất kỳ buổi lễ tuyên dương công khai nào, với lý do “không muốn làm rầm rộ sự việc”.

Phát biểu tại họp báo, Thị trưởng Osaka, ông Yokoyama Hideyuki, cho biết bản thân ông cũng không thể hình dung nổi trọng lượng của 21kg vàng. Ông thậm chí còn đùa rằng muốn thử bế số vàng này để cảm nhận.

“Đây là khoản tiền vượt ngoài sức tưởng tượng. Thật sự tôi đã quá bất ngờ đến mức không biết phải nói gì. Việc cải tạo hệ thống ống nước là một dự án đầu tư vô cùng tốn kém, nên việc người hiến tặng đặt trọn tâm ý vào lĩnh vực này khiến chúng tôi vô cùng biết ơn”, ông nói.

Giới chức Osaka cho biết nguồn kinh phí này sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thay mới các tuyến ống cấp nước đã xuống cấp, đảm bảo an toàn và ổn định cho hệ thống cung ứng nước sinh hoạt của thành phố trong tương lai.

Gỡ gần 80 kg vàng nguyên khối dưới nền nhà đem bán, mang về gần 13 triệu USD

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
21kg vàng thỏi

