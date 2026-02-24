El Mencho - trùm ma túy khét tiếng vừa bị tiêu diệt tại Mexico là ai?

Trùm ma túy Nemeio "El Mencho" Oseguera Cervantes đã bị tiêu diệt vào ngày 22/2/2026 (Ảnh: DEA)

Nemesio Oseguera Cervantes, biệt danh “El Mencho”, là một trong những trùm ma túy bị truy nã gắt gao nhất thế giới và là thủ lĩnh băng đảng ma túy Jalisco Thế hệ Mới (CJNG) - một trong những tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Mexico.

Theo nhà chức trách Mexico, Oseguera bị tiêu diệt ngày 22/2 trong một chiến dịch quân sự tại bang Jalisco. Cái chết của nhân vật này đã làm dấy lên các vụ bạo lực và bất ổn tại một số khu vực.

Lệnh truy nã do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 4/12/2024 đối với Nemesio Oseguera Cervantes (Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ/AP)

Sinh tháng 7/1966 tại bang Michoacán, Oseguera từng sống ở Mỹ và bị kết án năm 1994 tại bang California vì âm mưu phân phối heroin, thụ án 3 năm tù. Sau khi trở về Mexico, ông ta từng làm cảnh sát tại bang Jalisco nhưng sau đó quay lại hoạt động tội phạm.

Theo Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), Oseguera từng phục vụ trong các băng nhóm ma túy lớn trước khi vươn lên nắm quyền tại CJNG. Tổ chức này được hình thành vào thập niên 2010 từ tàn dư của một băng đảng ma túy khác sau khi thủ lĩnh bị bắt.

Dưới sự cầm đầu của Oseguera, CJNG nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng trên khắp Mexico và vươn ra hơn 40 quốc gia. Nhóm này bị cáo buộc sản xuất và vận chuyển methamphetamine, cocaine và đặc biệt là fentanyl vào thị trường Mỹ, thu lợi nhuận hàng tỷ USD.

Cảnh sát tuần tra tại Guadalajara, Mexico, ngày 23/2/2026, một ngày sau chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh CJNG (Ảnh: AP/Marco Ugarte)

CJNG bị Washington coi là “nhà cung cấp chủ chốt” fentanyl bất hợp pháp vào Mỹ. Tháng 2/2025, Mỹ đã đưa CJNG vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Giới chức Mỹ từng treo thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ Oseguera.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, CJNG đứng sau nhiều vụ tấn công nhằm vào quan chức và lực lượng an ninh Mexico. Năm 2015, băng nhóm này từng bắn rơi trực thăng quân sự trong một chiến dịch truy quét, khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng.

Dù cái chết của “El Mencho” được xem là đòn giáng mạnh vào CJNG, giới phân tích nhận định cấu trúc phân mảnh với hàng chục nhóm thành viên có thể khiến tổ chức này tiếp tục duy trì hoạt động buôn bán ma túy quy mô lớn.