Một tỷ phú vừa mất hàng chục tỷ đồng vì cuộc gọi lừa đảo báo con gái gây tai nạn chết người

24-02-2026 - 17:48 PM | Tài chính quốc tế

Một tỷ phú tại Đức đã bị lừa mất nhiều triệu euro tiền mặt cùng hàng loạt tài sản giá trị sau khi nhận được cuộc gọi thông báo con gái ông gây ra một vụ tai nạn chết người.

Thông tin được các nguồn tin trong quá trình điều tra xác nhận với hãng thông tấn Đức DPA ngày 19/2.

Cảnh sát hiện chưa công bố con số thiệt hại cụ thể, song lực lượng chức năng cho biết đây là “một khoản tổn thất rất lớn”.

Theo cơ quan điều tra, những kẻ lừa đảo đã gọi điện cho vị tỷ phú sống tại bang North Rhine Westphalia, miền tây nước Đức. Chúng dựng lên câu chuyện rằng con gái ông gây ra một vụ tai nạn giao thông khiến con gái đang mang thai của một nhà ngoại giao Serbia thiệt mạng.

Ảnh minh họa

Để “giải quyết êm thấm” vụ việc và xoa dịu phía nhà ngoại giao, các đối tượng yêu cầu nạn nhân giao nộp tiền hoặc tài sản có giá trị.

Tin vào câu chuyện bịa đặt, vị tỷ phú đã giao nhiều tài sản gồm trang sức, đồng hồ đắt tiền, tiền mặt và vàng trong hai lần trao nhận riêng biệt. Đại diện cảnh sát cho biết do cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, cơ quan chức năng không thể tiết lộ thêm chi tiết về quá trình giao tài sản cũng như danh tính nạn nhân.

Hiện lực lượng cảnh sát hình sự đã thành lập một ban chuyên án để làm rõ vụ việc, đồng thời duy trì liên lạc chặt chẽ với nạn nhân và gia đình ông trong quá trình điều tra.

Giới chức Đức thời gian qua liên tục cảnh báo về các hình thức lừa đảo qua điện thoại, trong đó tội phạm thường giả danh cảnh sát hoặc người thân gặp nạn nhằm đánh vào tâm lý hoảng loạn để chiếm đoạt tài sản.

Nguồn: The Continental

Lý do khiến tỷ phú Elon Musk ưu tiên thành phố Mặt trăng hơn sao Hỏa

Theo Phạm Trang

