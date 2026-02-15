Tỷ phú Mỹ dự báo vàng dần thay thế USD trở thành tài sản dự trữ toàn cầu

Nhận định này được ông đưa ra trong cuộc trao đổi với CNBC, trong bối cảnh giá vàng vừa vượt mốc 5.300 USD/ounce, khi căng thẳng địa chính trị và chính sách thương mại cứng rắn của Donald Trump khiến nhà đầu tư toàn cầu tìm đến các kênh trú ẩn an toàn.

Cùng lúc đó, thâm hụt ngân sách Mỹ tiếp tục phình to lên mức 1.900 tỷ USD – con số mà Congressional Budget Office cảnh báo là “khó bền vững”. Điều này làm suy yếu dần vị thế của đồng USD với tư cách đồng tiền dự trữ số một thế giới.

Ngân hàng trung ương đang “gom” vàng

Theo ông Einhorn, xu hướng mua vàng của các ngân hàng trung ương ngày càng rõ nét.

“Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang mua vàng. Vài năm trước họ chủ yếu mua trái phiếu Kho bạc Mỹ, nhưng giờ vàng đang dần trở thành tài sản dự trữ”, ông nói.

Ông cho rằng chính sách thương mại thiếu ổn định của Mỹ khiến nhiều quốc gia muốn giảm phụ thuộc vào USD khi thanh toán quốc tế.

Dù vậy, đồng bạc xanh vẫn giữ vai trò thống trị. Theo Federal Reserve Bank of Philadelphia, USD vẫn chiếm khoảng 58% tổng dự trữ ngoại hối toàn cầu. Trong khi đó, dữ liệu từ World Gold Council cho thấy lượng vàng mua ròng của các ngân hàng trung ương năm 2025 đã giảm nhẹ so với giai đoạn cao điểm 2022–2024.

Vàng là “niềm tin”, không chỉ là lạm phát

Einhorn từ lâu đã ủng hộ nắm giữ vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro chính sách.

“Vàng không chỉ là câu chuyện lạm phát mà còn phản ánh niềm tin vào chính sách tài khóa và tiền tệ”, ông nhấn mạnh.

Theo ông, khi niềm tin của nhà đầu tư vào chính sách tài khóa và tiền tệ suy giảm, dòng tiền thường có xu hướng tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn hơn. Dù đã hạ nhiệt đôi chút so với mức đỉnh thiết lập trước đó, giá kim loại quý này hiện vẫn duy trì quanh ngưỡng 5.100 USD/ounce – vùng giá cao hiếm thấy trong lịch sử.

“Hiệu ứng Einhorn” – tiếng nói khiến thị trường rung chuyển

Trong giới đầu tư, David Einhorn được biết đến như một nhà quản lý quỹ có “con mắt sắc lạnh” với rủi ro tài chính. Ông thường sớm phát hiện những điểm yếu trong báo cáo doanh nghiệp hoặc các dấu hiệu bất ổn của thị trường, và mỗi khi đưa ra cảnh báo, giới đầu tư lập tức chú ý.

Không ít lần, chỉ một bài phát biểu hay quan điểm công khai của ông cũng đủ khiến cổ phiếu biến động mạnh. Chính vì vậy, thị trường gọi đó là “hiệu ứng Einhorn” – khi tiếng nói của ông có thể tác động đáng kể đến tâm lý và quyết định của nhà đầu tư.

Ông từng nhiều lần đưa ra những quyết định đầu tư gây chấn động thị trường. Năm 2002, David Einhorn thực hiện bán khống cổ phiếu của Allied Capital và công khai cảnh báo về các vấn đề kế toán tại doanh nghiệp này. Sau những phân tích của ông, cổ phiếu Allied Capital nhanh chóng lao dốc.

Đến năm 2007, ông tiếp tục đặt cược theo hướng tương tự với Lehman Brothers, cho rằng ngân hàng này đang đối mặt rủi ro lớn từ các khoản vay thế chấp dưới chuẩn. Chỉ ít lâu sau, Lehman Brothers sụp đổ trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, càng củng cố danh tiếng “nhìn xa trông rộng” của Einhorn trên Phố Wall.

Những dự báo chính xác này tạo nên cái gọi là “hiệu ứng Einhorn” – khi các quan điểm đầu tư của ông có thể khiến thị trường thay đổi mạnh.

Lo ngại thâm hụt và kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Hiện tại, nhà đầu tư này tiếp tục cảnh báo về những điểm yếu mang tính cấu trúc của kinh tế Mỹ. Theo dự báo của CBO, tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP của Mỹ có thể lên tới 6,7% vào năm 2036.

Ông cũng tin rằng Federal Reserve sẽ phải cắt giảm lãi suất nhiều hơn dự kiến trong năm nay.

“Tôi cho rằng Fed sẽ giảm lãi suất mạnh tay hơn kỳ vọng. Có thể nhiều hơn hai lần trong năm”, Einhorn nhận định.