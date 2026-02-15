Thái Lan phát động chiến dịch "Thái Lan và Trung Quốc là một gia đình”

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) khởi động chiến dịch “Trung Quốc và Thái Lan là một gia đình” với việc hợp tác cùng các đại lý du lịch trực tuyến và tổ chức các sự kiện mừng Tết Nguyên đán trên toàn quốc, dự kiến ​​thu hút 241.000 du khách Trung Quốc.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã triển khai các hoạt động và chương trình khuyến mãi này. Trong khuôn khổ chiến dịch, TAT đã hợp tác với các đại lý du lịch lớn và các công ty du lịch trực tuyến, bao gồm Qunar.com, Tongcheng, Fliggy, Klook, Tuniu, Guangzhou Comfort và 6renyou, để triển khai các chương trình khuyến mãi chung từ tháng 1 đến tháng 3.

Cơ quan chức năng cũng đang hợp tác với Thai Airways International và King Power để cung cấp các đặc quyền độc đáo, nhằm khuyến khích nhiều du khách Trung Quốc lựa chọn Thái Lan cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các hoạt động thúc đẩy thị trường dự kiến ​​sẽ tiếp tục diễn ra trong tất cả các kỳ nghỉ lễ lớn vào năm 2026.

Theo chương trình “Tết Nguyên Đán 2026 tuyệt vời của Thái Lan”, các hoạt động kỷ niệm tại Bangkok sẽ tập trung vào hai địa điểm chính. Các tác phẩm nghệ thuật ánh sáng dọc đường Yaowarat (từ vòng xoay Odeon đến giao lộ Chaloem Buri), từ ngày 7/2 đến 1/3. Và các hoạt động mừng Tết Nguyên Đán tại Siam Paragon, từ ngày 14 đến 19/2.

﻿Du khách Trung Quốc là “xương sống” của ngành du lịch Thái Lan

Trong nhiều năm, du khách Trung Quốc là “xương sống” của ngành du lịch Thái Lan, đóng góp mạnh mẽ cả về lượng khách và doanh thu cho nước này. Trước đại dịch COVID-19, Trung Quốc là thị trường nguồn lớn nhất đối với Thái Lan, chiếm tới gần 28% tổng lượng khách quốc tế với khoảng trên 11 triệu lượt đến vào năm 2019 – một phần quan trọng giúp ngành du lịch phát triển mạnh mẽ và tạo thu nhập lớn cho nền kinh tế.

Báo cáo của Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) công bố năm 2024 cho biết thị trường Trung Quốc vẫn dẫn đầu với khoảng 6,73 triệu lượt du khách đến nước này, khiến du khách Trung Quốc chiếm tỷ lệ lớn trong tổng lượng du khách quốc tế và là nguồn doanh thu du lịch quan trọng.

Điểm nổi bật là du khách Trung Quốc thường có mức chi tiêu bình quân cao hơn du khách từ nhiều thị trường khác. Theo số liệu thống kê, du khách Trung Quốc chi tới khoảng 55.000 baht (hơn 1.700 USD) mỗi chuyến du lịch đến Thái Lan, cao hơn đáng kể so với du khách từ các nước láng giềng như Malaysia. Điều này phản ánh vai trò không chỉ là số lượng hành khách lớn, mà còn là nguồn chi tiêu ngoại tệ đáng kể thúc đẩy doanh thu dịch vụ, bán lẻ, khách sạn và trải nghiệm du lịch địa phương.

Dù vậy, kể từ đầu năm 2025, ngành du lịch Thái Lan đối mặt với thách thức lớn khi lượng du khách Trung Quốc giảm mạnh – có lúc giảm tới hơn 30–35% so với cùng kỳ năm trước. Điều này khiến tỷ lệ khách Trung Quốc trong tổng số lượt khách quốc tế sụt xuống khoảng 13,6 % trong năm 2025, thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch.

Sự sụt giảm đột ngột này đã khiến thu nhập từ du lịch toàn ngành bị ảnh hưởng, buộc các doanh nghiệp du lịch và cơ quan chức năng Thái Lan phải điều chỉnh chiến lược thu hút khách, tăng cường an ninh, cải thiện dịch vụ và mở rộng thị trường nguồn khác để “bù đắp” phần thiếu hụt từ Trung Quốc.

Một số nguyên nhân khiến dòng khách Trung Quốc suy giảm bao gồm lo ngại về an toàn du lịch và cạnh tranh từ các điểm đến khác, như Nhật Bản và Việt Nam, vốn hấp dẫn du khách Trung Quốc nhờ visa thuận tiện và trải nghiệm mới.

Dẫu vậy, các chuyên gia vẫn khẳng định nếu lượng du khách Trung Quốc phục hồi, đây có thể là “liều thuốc kích cầu” mạnh mẽ cho ngành du lịch Thái Lan trong những năm tới, vì thị trường này có lượng khách tiềm năng rất lớn và thường có mức chi tiêu cao hơn trung bình, giúp tạo việc làm, thu nhập ngoại tệ và duy trì lợi ích cho hệ sinh thái dịch vụ du lịch tại Thái Lan.

