Tổng thống Mỹ sẽ thăm Venezuela

15-02-2026 - 08:47 AM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela “rất tốt đẹp” và ông có kế hoạch đến thăm quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Mỹ sẽ thăm Venezuela- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Tôi sẽ đến thăm Venezuela”, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, mặc dù ông không chia sẻ thêm bất kỳ chi tiết nào.

"Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt với tổng thống Venezuela”, ông Trump nhấn mạnh, lưu ý rằng Mỹ đang "hợp tác rất chặt chẽ" với lãnh đạo lâm thời Venezuela - Delcy Rodriguez - về việc tiếp cận nguồn cung dầu mỏ ở Venezuela.

"Tôi đánh giá mối quan hệ hiện tại của chúng tôi với Venezuela là 10 điểm”, ông Trump nói thêm.

Lời khen ngợi của Tổng thống Trump dành cho lãnh đạo lâm thời Venezuela được đưa ra sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1, và diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang cố gắng thúc đẩy các thỏa thuận dầu mỏ tại nước này.

Khi được Reuters hỏi liệu ông có công nhận chính phủ của bà Rodriguez là chính phủ chính thức hay không, ông Trump trả lời: “Chúng tôi đã làm điều đó. Chúng tôi đang làm việc với họ, và thực sự hiện tại họ đã làm rất tốt”.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 12/2 nói rằng tổng thống lâm thời của Venezuela đang làm việc với Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN , ông Wright cho biết Mỹ sẽ không "nói với bà Delcy về vai trò tương lai của bà" trong các cuộc bầu cử trong tương lai, vì quyết định đó thuộc về người dân Venezuela.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

