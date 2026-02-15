Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quân đội Mỹ bắn trúng tàu ở biển Caribe khiến 3 người thiệt mạng

15-02-2026 - 10:08 AM | Tài chính quốc tế

Quân đội Mỹ hôm 13/2 cho biết họ đã thực hiện một cuộc tấn công gây chết người khác vào một tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribe.

(Ảnh: Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ)

(Ảnh: Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ)

Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ cho biết trên mạng xã hội rằng con tàu "đang di chuyển dọc theo các tuyến đường buôn lậu ma túy đã biết ở vùng biển Caribe và đang tham gia vào các hoạt động buôn lậu ma túy". Việc quân đội Mỹ bắn trúng tàu đã khiến 3 người thiệt mạng. Video đính kèm bài đăng cho thấy một con tàu di chuyển trên mặt nước trước khi phát nổ và bốc cháy.

Vụ bắn trúng tàu hôm 13/2 đã nâng tổng số người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của chính quyền Tổng thống Trump nhằm vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy lên 133 người. Quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 38 vụ tấn công kể từ đầu tháng 9/2025 ở vùng biển Caribe và phía Đông Thái Bình Dương.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang trong "cuộc xung đột vũ trang" với các băng đảng ma túy ở Mỹ Latinh. Ông cho rằng các cuộc tấn công tàu là sự leo thang cần thiết để ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Mỹ. 

Vụ việc hôm 13/2 là vụ tấn công tàu thứ tư được công khai kể từ đầu năm 2026 đến nay. Một vụ tấn công hồi đầu tuần này đã khiến 2 người thiệt mạng và một người sống sót. Chiến dịch được triển khai với sự hỗ trợ kỹ thuật của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cho các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn do Trung tâm Điều phối Cứu hộ Hàng hải Ecuador điều phối.

Chính quyền Mỹ đã đưa ra rất ít bằng chứng công khai cho thấy những người thiệt mạng trong Chiến dịch Southern Spear có liên hệ với các băng đảng ma túy, hoặc các tàu đều chở ma túy.

Tính hợp pháp của các vụ tấn công tàu đang bị Quốc hội Mỹ xem xét kỹ lưỡng.

Quân đội Mỹ bắn trúng tàu ở biển Caribe khiến 3 người thiệt mạng- Ảnh 2.Mỹ không kích tàu bị nghi buôn ma túy ở Thái Bình Dương khiến 2 người thiệt mạng

VTV.vn - Quân đội Mỹ ngày 23/1 cho biết đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một tàu bị nghi ngờ liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy tại khu vực phía Đông Thái Bình Dương.

Theo Quỳnh Chi

VTV

