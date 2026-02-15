BRICS tìm cách thoát lệ thuộc hệ thống do Mỹ kiểm soát

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết, BRICS ý thức rõ những rủi ro từ chính sách trừng phạt và gây sức ép thuế quan của Mỹ, đồng thời đang xây dựng các cơ chế thay thế cho những hệ thống có thể bị Washington “ngắt chỉ bằng một nút bấm”.

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS, ông Ryabkov nhấn mạnh không quốc gia nào trong BRICS đánh giá thấp nguy cơ từ các biện pháp trừng phạt và áp lực thuế quan của Mỹ. Tuy nhiên, theo ông, điều đó không đồng nghĩa với việc các nước sẵn sàng chấp nhận hay khuất phục trước sức ép mang tính áp đặt.

Ông Ryabkov cho rằng BRICS được thành lập nhằm tạo ra những phương án thay thế đối với các cơ chế có thể bị vô hiệu hóa nhanh chóng, như thực tế đã từng xảy ra.

“Điều quan trọng là chúng tôi đang tìm kiếm và đã tìm ra các giải pháp trước những thách thức do môi trường quốc tế thù địch mới tạo ra cho hoạt động của mình,” ông nói.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, các giải pháp này được triển khai không chỉ trong nội bộ BRICS mà còn thông qua hợp tác với những quốc gia quan tâm nhưng chưa phải thành viên, gồm các nước đối tác và các quốc gia khác tận dụng nguồn lực do BRICS cung cấp.

Ông cho biết các phương thức và hệ thống số đang đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực này. BRICS cũng chú trọng việc sử dụng tiền tệ quốc gia và tiến hành các giao dịch bằng chính đồng nội tệ của các nước.

BRICS không phải liên minh quân sự

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Thứ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định BRICS không phải là một liên minh quân sự, cũng không phải tổ chức an ninh tập thể với các cam kết phòng thủ chung.

“BRICS chưa bao giờ được thiết kế như một liên minh quân sự và không có kế hoạch chuyển đổi theo hướng đó,” ông Ryabkov nói.

Liên quan cuộc tập trận hải quân gần đây tại Nam Phi, ông cho biết các nước thành viên tham gia với tư cách những quốc gia có chủ quyền, và đây không phải hoạt động do BRICS tổ chức.

Khi được hỏi liệu BRICS có thể bảo đảm an ninh cho các tàu thương mại của thành viên trước nguy cơ bị tấn công hay không, ông Ryabkov cho biết nhóm này không có cơ chế tập thể cho mục tiêu đó, ngoại trừ việc cải thiện hậu cần và tăng cường khả năng chống chịu trước các lệnh trừng phạt.

“Đây không phải nhiệm vụ mà chúng tôi đặt ra. Vấn đề an ninh này cần được bảo đảm bằng những biện pháp khác”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

BRICS là nhóm các nền kinh tế mới nổi, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi... được thành lập nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, tài chính và thúc đẩy vai trò của các nước đang phát triển trong trật tự toàn cầu.