Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ An ninh Nội địa Mỹ tạm ngừng hoạt động

15-02-2026 - 10:40 AM | Tài chính quốc tế

Bộ An ninh Nội địa Mỹ tạm ngừng hoạt động vào cuối tuần này sau khi các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa không thể đạt thỏa thuận về ngân sách tài trợ cho hoạt động của Bộ này.

Biển hiệu Bộ An ninh Nội địa Mỹ tại thủ đô Washington ngày 13/2 (Ảnh: AFP)

Biển hiệu Bộ An ninh Nội địa Mỹ tại thủ đô Washington ngày 13/2 (Ảnh: AFP)

Do Quốc hội nghỉ họp, nguồn tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) chính thức hết hạn lúc 00h01 ngày 14/2 (giờ địa phương). Điều đó có nghĩa là các nhân viên liên bang tại các cơ quan như Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA), Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) và Tuần duyên Mỹ sẽ không được trả lương, mặc dù hầu hết trong số họ vẫn sẽ tiếp tục đi làm vì công việc của họ được coi là thiết yếu.

Hạ viện và Thượng viện dự kiến sẽ không họp lại cho đến ngày 23/2, làm dấy lên khả năng DHS phải đóng cửa ít nhất 10 ngày. Tuy nhiên, họ có thể họp lại sớm hơn nếu có dự luật cần bỏ phiếu.

Hôm 12/2, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã không thể thông qua dự luật cấp ngân sách cho DHS cho phần còn lại của năm tài chính với tỷ lệ phiếu 52 - 47, thiếu xa so với 60 phiếu cần thiết để vượt qua thủ tục trì hoãn bỏ phiếu. Sau đó, Thượng nghị sĩ Katie Britt, đảng Cộng hòa, bang Alabama, đã tìm cách thông qua một dự luật tạm thời để duy trì nguồn tài trợ trong 2 tuần trong khi hai đảng tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Chris Murphy, đảng Dân chủ, bang Connecticut, đã ngăn chặn điều này.

Việc đóng cửa Bộ An ninh Nội địa lần này diễn ra trong phạm vi hẹp hơn nhiều so với đợt đóng cửa lịch sử kéo dài 43 ngày hồi mùa thu năm 2025, vốn ảnh hưởng đến mọi cơ quan liên bang, khiến hàng trăm nghìn công nhân phải nghỉ việc không lương, tác động đến các công viên quốc gia và gây ra một số gián đoạn tại các sân bay.

Ngân sách cho DHS trở thành tiêu điểm gây tranh cãi, sau khi các đặc vụ ICE và CBP bắn chết 2 công dân Mỹ trong lúc trấn áp nhập cư trái phép ở bang Minnesota hồi tháng 1. Đảng Dân chủ phản đối phê duyệt tài trợ cho DHS đến khi ICE thay đổi cách làm việc. Họ yêu cầu ICE giảm bớt hoạt động tuần tra, cấm đặc vụ bịt mặt và phải có lệnh của tòa án khi muốn vào bất động sản tư nhân.

Theo Minh Khoa

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bẻ gãy lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga thu về 15 tỷ USD nhờ bán hàng đặc biệt cho hơn 30 nước, chất lượng thậm chí còn vượt hàng Mỹ

Bẻ gãy lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga thu về 15 tỷ USD nhờ bán hàng đặc biệt cho hơn 30 nước, chất lượng thậm chí còn vượt hàng Mỹ Nổi bật

Nga đón tin buồn từ 11 triệu người nhưng lập tức thấy 'cứu tinh'

Nga đón tin buồn từ 11 triệu người nhưng lập tức thấy 'cứu tinh' Nổi bật

Quân đội Mỹ bắn trúng tàu ở biển Caribe khiến 3 người thiệt mạng

Quân đội Mỹ bắn trúng tàu ở biển Caribe khiến 3 người thiệt mạng

10:08 , 15/02/2026
BRICS tìm cách thoát lệ thuộc hệ thống do Mỹ kiểm soát

BRICS tìm cách thoát lệ thuộc hệ thống do Mỹ kiểm soát

09:30 , 15/02/2026
Tổng thống Mỹ sẽ thăm Venezuela

Tổng thống Mỹ sẽ thăm Venezuela

08:47 , 15/02/2026
Lộ diện hãng hàng không an toàn nhất thế giới 2026

Lộ diện hãng hàng không an toàn nhất thế giới 2026

08:18 , 15/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên