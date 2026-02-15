Bộ An ninh Nội địa Mỹ tạm ngừng hoạt động

Biển hiệu Bộ An ninh Nội địa Mỹ tại thủ đô Washington ngày 13/2 (Ảnh: AFP)

Do Quốc hội nghỉ họp, nguồn tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) chính thức hết hạn lúc 00h01 ngày 14/2 (giờ địa phương). Điều đó có nghĩa là các nhân viên liên bang tại các cơ quan như Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA), Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) và Tuần duyên Mỹ sẽ không được trả lương, mặc dù hầu hết trong số họ vẫn sẽ tiếp tục đi làm vì công việc của họ được coi là thiết yếu.

Hạ viện và Thượng viện dự kiến sẽ không họp lại cho đến ngày 23/2, làm dấy lên khả năng DHS phải đóng cửa ít nhất 10 ngày. Tuy nhiên, họ có thể họp lại sớm hơn nếu có dự luật cần bỏ phiếu.

Hôm 12/2, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã không thể thông qua dự luật cấp ngân sách cho DHS cho phần còn lại của năm tài chính với tỷ lệ phiếu 52 - 47, thiếu xa so với 60 phiếu cần thiết để vượt qua thủ tục trì hoãn bỏ phiếu. Sau đó, Thượng nghị sĩ Katie Britt, đảng Cộng hòa, bang Alabama, đã tìm cách thông qua một dự luật tạm thời để duy trì nguồn tài trợ trong 2 tuần trong khi hai đảng tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Chris Murphy, đảng Dân chủ, bang Connecticut, đã ngăn chặn điều này.

Việc đóng cửa Bộ An ninh Nội địa lần này diễn ra trong phạm vi hẹp hơn nhiều so với đợt đóng cửa lịch sử kéo dài 43 ngày hồi mùa thu năm 2025, vốn ảnh hưởng đến mọi cơ quan liên bang, khiến hàng trăm nghìn công nhân phải nghỉ việc không lương, tác động đến các công viên quốc gia và gây ra một số gián đoạn tại các sân bay.