Nga lại đón tin buồn giữa sức ép bủa vây

24-02-2026 - 17:15 PM | Tài chính quốc tế

Doanh thu năng lượng của Nga sụt giảm sau 4 năm xung đột với Ukraine.

Tiền Nga thu được từ xuất khẩu dầu và khí đốt đã giảm trong 12 tháng qua, dù sản lượng dầu xuất khẩu của nước này gia tăng. Thông tin được công bố ngày 24/2, đúng vào dịp tròn 4 năm Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nguồn thu quan trọng của Nga

Nga phụ thuộc lớn vào nguồn thu năng lượng để duy trì chiến dịch quân sự tại Ukraine. Mối liên hệ này khiến các nước phương Tây liên tục siết chặt trừng phạt đối với nhiên liệu của Nga, với mục tiêu làm suy yếu năng lực quân sự của Moscow.

Phân tích do tổ chức phi lợi nhuận Centre for Research on Energy and Clean Air công bố cho thấy, doanh thu từ xuất khẩu dầu, khí đốt, than và các sản phẩm tinh chế của Nga đạt 193 tỷ euro trong giai đoạn 12 tháng kết thúc vào ngày 24/2/2026. Con số này giảm 27% so với cùng kỳ trước khi xung đột nổ ra.

Số liệu đáng chú ý

Xuất khẩu khí đốt của Nga đã sụt giảm mạnh kể từ năm 2022. Trong khi đó, các lệnh trừng phạt đến nay chưa làm giảm sản lượng dầu xuất khẩu. Thay vào đó, Nga buộc phải bán dầu với mức giá thấp hơn.

Theo CREA, doanh thu từ xuất khẩu dầu thô của Nga trong 12 tháng qua giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, khối lượng dầu thô xuất khẩu vẫn cao hơn 6% so với trước khi xung đột xảy ra, đạt 215 triệu tấn.

Để đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây, Moscow đã chuyển hướng phần lớn lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển sang Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Nga thường sử dụng một “đội tàu bóng tối” gồm các tàu chở dầu cũ kỹ và không có bảo hiểm nhằm né tránh các biện pháp kiểm soát của phương Tây.

Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế cứng rắn hơn có thể gây tác động mạnh hơn tới xuất khẩu nhiên liệu của Nga trong năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt điều kiện đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào dầu thô Nga, như một phần của thỏa thuận thương mại với Ấn Độ.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận về một lệnh cấm toàn diện đối với mọi hoạt động kinh doanh hỗ trợ xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga. Đề xuất này có phạm vi rộng hơn đáng kể so với các gói trừng phạt trước đây. Tuy nhiên, khối này đã không thể thông qua lệnh cấm trong ngày thứ Hai do Hungary phủ quyết, liên quan đến tranh chấp về một đường ống dẫn dầu của Ukraine bị hư hại.

Hiện Nga xuất khẩu hơn 1/3 sản lượng dầu bằng các tàu chở dầu của phương Tây, với sự hỗ trợ từ các dịch vụ vận tải biển phương Tây. Lệnh cấm dự kiến của EU sẽ chấm dứt hoạt động này. Biện pháp này chủ yếu ảnh hưởng đến nguồn cung từ Nga cho Ấn Độ và Trung Quốc. Đồng thời, cơ chế áp trần giá dầu Nga mà các nước G7 từng nỗ lực thực thi cũng sẽ trở nên không còn hiệu lực.

Theo Reuters﻿

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

