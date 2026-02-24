Ngành lọc dầu của một quốc gia châu Âu đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn

Chính phủ Vương quốc Anh ngày 24/2 công bố lấy ý kiến về tương lai ngành dầu khí hạ nguồn nhằm xây dựng chiến lược cho lĩnh vực này vào mùa thu năm 2026.

Cùng ngày, hiệp hội các ngành công nghiệp nhiên liệu Anh kêu gọi thay đổi chính sách khẩn cấp để bảo vệ 4 nhà máy lọc dầu còn lại của nước này trước nguy cơ đóng cửa.

Theo bộ an ninh năng lượng và trung hòa carbon Anh, ngành lọc dầu trong nước đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Hiện Anh chỉ còn 4 nhà máy lọc dầu đang hoạt động. Trong năm qua, 2 cơ sở đã đóng cửa là Prax Lindsey ở Lincolnshire và Grangemouth ở Scotland.

Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu và đảm bảo an ninh năng lượng Anh, “các nhà máy lọc dầu của nước này đang phải đối mặt với những thách thức bao gồm nhu cầu nội địa giảm, cạnh tranh quốc tế gia tăng từ Trung Đông, châu Á và châu Phi, cơ sở hạ tầng xuống cấp, chi phí năng lượng cao và chi phí phát thải carbon ngày càng lớn.

Hiệp hội các ngành công nghiệp nhiên liệu Anh, đại diện cho các doanh nghiệp cung cấp hơn 85% năng lượng vận tải của Anh, nhận định đây là “cơ hội quan trọng” để giải quyết những khó khăn đang đẩy ngành tới bờ vực.

Theo hiệp hội, với chỉ 4 nhà máy còn hoạt động, Anh ngày càng dễ tổn thương trước biến động toàn cầu, không chỉ về nhiên liệu mà còn các sản phẩm khác của ngành lọc hóa dầu.

Tổ chức này cho biết các nhà máy trong nước phải trả tới 400 triệu bảng mỗi năm cho chi phí carbon. Trong khi đó, nhiều đối thủ nước ngoài không phải chịu mức giá tương tự, khiến hàng nhập khẩu có lợi thế cạnh tranh trong toàn chuỗi cung ứng.

Hiệp hội đề xuất chính phủ áp dụng Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) trước tháng 1/2028, nhằm đảm bảo nhiên liệu nhập khẩu phải chịu chi phí carbon tương đương sản phẩm sản xuất tại Anh.

Bà Elizabeth de Jong, tổng giám đốc hiệp hội, cảnh báo nếu không có hành động chính sách khẩn cấp để tạo sân chơi bình đẳng, Anh có nguy cơ phi công nghiệp hóa thay vì giảm phát thải một cách thực chất.

Theo Oilprice﻿