Lần đầu tiên sau 60 năm, Mỹ làm điều này nhắm vào Cuba, hàng loạt tàu chở dầu hướng tới Havana đột ngột quay đầu về

Cuba đang đối mặt với biện pháp phong tỏa đầu tiên của Mỹ kể từ năm 1962 trong bối cảnh nhiên liệu cạn kiệt nhanh chóng, tờ NYT đưa tin.

Trong nhiều tháng qua, tàu chở dầu Cuba hầu như không thể rời cảng. Các nước đồng minh giàu dầu mỏ đã tạm ngừng cung cấp dầu cho nước này sau khi lực lượng Mỹ thu giữ những con tàu từng vận chuyển dầu cho Cuba. Gần đây, các tàu tìm cách mua nhiên liệu cho Havana tại vùng Caribe đều quay về tay trắng hoặc bị lực lượng Mỹ chặn lại.

Tuần trước, một tàu chở dầu có liên hệ với Cuba đã tốn nhiên liệu suốt 5 ngày để tới cảng ở Curaçao nhưng rời đi mà không nhận được hàng. Ba ngày sau, lực lượng Tuần duyên Mỹ chặn một tàu chở dầu nhiên liệu từ Colombia đang trên đường tới Cuba khi con tàu chỉ còn cách quốc đảo này khoảng 70 hải lý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi dòng dầu hướng tới Cuba, dù chính quyền không chính thức gọi chính sách này là “phong tỏa”. Tuy nhiên, trên thực tế, các biện pháp đang phát huy hiệu quả như một cuộc phong tỏa.

Tháng trước, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp đe dọa áp thuế với bất kỳ quốc gia nào cung cấp dầu cho Cuba. Biện pháp này đã khiến nhiều nước, trong đó có Mexico, do dự hỗ trợ Havana.

Đồng thời, Mỹ triển khai hiện diện quân sự lớn nhất tại Caribe trong nhiều thập kỷ để giám sát vùng biển quanh Cuba. Động thái này diễn ra sau khi Washington siết chặt kiểm soát các chuyến hàng dầu liên quan tới Venezuela.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết việc tuần duyên Mỹ chặn tàu chở dầu tuần trước là một phần của chiến dịch phong tỏa chưa được chính thức công bố.

Liên Hợp Quốc đã chỉ trích chính sách của Mỹ là vi phạm luật pháp quốc tế và làm trầm trọng thêm khó khăn của khoảng 10 triệu người dân Cuba. Tình hình hiện nay được đánh giá là bước leo thang lớn nhất kể từ cuộc đối đầu 13 ngày năm 1962, khi Hải quân Mỹ bao vây Cuba. Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết sẵn sàng đàm phán với Washington, đồng thời cam kết tìm cách vượt qua các khó khăn.

Ngày 29/1, tàu chở dầu Ocean Mariner cập cảng Barranquilla (Colombia) và bốc 84.579 thùng dầu nhiên liệu, theo dữ liệu từ Kpler và ảnh vệ tinh. Con tàu từng nhiều lần vận chuyển dầu sang Cuba, bao gồm chuyến hàng cuối cùng từ Mexico ngày 9/1.

Khi rời Colombia, tàu thông báo điểm đến là Cộng hòa Dominica. Tuy nhiên, ngày 10/2, nó đổi hướng về phía Cuba. Ngày 11/2, khi chỉ còn cách Cuba khoảng 65 hải lý, Ocean Mariner bất ngờ quay đầu. Dữ liệu theo dõi cho thấy tàu có vẻ nhận ra mình đang bị theo dõi.

Ngày hôm sau, một tàu của Tuần duyên Mỹ áp sát và yêu cầu Ocean Mariner khai báo điểm đến. Con tàu trả lời là Dominica, dù rõ ràng đã đi lệch hướng. Tuần duyên Mỹ sau đó hộ tống tàu này gần 2 ngày, đưa nó vào vùng biển Dominica.

Vài ngày sau, Ocean Mariner tiếp tục được hộ tống về phía bắc, hướng tới Bahamas – điểm đến mới được tàu phát tín hiệu.

Cuối năm ngoái, khi Mỹ thu giữ các tàu chở dầu Venezuela, nhiều tàu cũng đã đưa hàng tới Bahamas.

Theo NYT﻿