Ông Medvedev tuyên bố Nga dẫn đầu công nghệ UAV

24-02-2026 - 20:47 PM | Tài chính quốc tế

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định Nga đã xây dựng ngành UAV từ con số 0 và nay trở thành quốc gia dẫn đầu.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev.

Nga đã trở thành quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực hệ thống không người lái, mặc dù trước đây lĩnh vực này không được coi là thế mạnh của ngành công nghiệp quốc phòng, ông Dmitry Medvedev nói với quân nhân trong chuyến thăm đơn vị lực lượng hàng không không người lái.

Ông cho biết thêm, ngành công nghiệp UAV đã được hình thành gần như “từ con số 0” bởi những người đam mê ngay từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, khi hầu như chưa có bất kỳ cuộc thảo luận nào về UAV vào thời điểm đó.

Ông Medvedev cho rằng, theo thỏa thuận hiện tại, phía Nga không công bố kết quả của tiến trình đàm phán đang diễn ra nhằm giải quyết tình hình Ukraine.

Nga đã đưa ra lập trường của mình trong quá trình đàm phán, gồm các vấn đề về lãnh thổ và các thông số liên quan đến việc phi quân sự hóa Ukraine. Tuy nhiên, phía Ukraine hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh, Nga hướng tới chiến thắng, nhưng “giá của chiến thắng” là điều quan trọng.

Theo ông, chính quyền Kiev đang dần nhận thức được tình thế mà họ đang đối mặt. Tuy nhiên, việc tiếp tục chiến sự lại là cách để một số lãnh đạo ở Kiev duy trì sự tồn tại chính trị của họ.

Theo Tổng hợp

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

