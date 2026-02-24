Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tử thần "chào thua" đường dây 10 kV: Robot Trung Quốc lần đầu thay thế con người sửa điện trực tiếp!

24-02-2026 - 22:27 PM | Tài chính quốc tế

Một hệ thống robot của Trung Quốc đã hoàn thành xuất sắc công việc đầu tiên trên mạng lưới điện mười kilovolt. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lớn trong việc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhân viên.

Tử thần "chào thua" đường dây 10 kV: Robot Trung Quốc lần đầu thay thế con người sửa điện trực tiếp!- Ảnh 1.

Tại quận Thanh Sơn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc một "công nhân đặc biệt" đã lần đầu tiên leo lên đường dây 10 kV đang mang điện để thực hiện nhiệm vụ mà trước đây vốn là nỗi ám ảnh về an toàn đối với bất kỳ thợ điện nào. Đây không chỉ là một cuộc thử nghiệm máy móc thông thường; đó là lời tuyên bố về sự kết thúc của những rủi ro tử thần mà công nhân ngành điện phải đối mặt hàng thập kỷ qua.

Lưới điện 10 kV vốn là "huyết mạch" phân phối điện cực kỳ nhạy cảm. Thông thường, để bảo trì hoặc đấu nối dây nhánh mà không làm gián đoạn việc cung cấp điện cho hàng nghìn hộ dân, các thợ điện phải mặc đồ bảo hộ đặc biệt và làm việc trực tiếp với dòng điện đang chạy - một công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ vì chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến thảm kịch điện giật.


Nhưng giờ đây, robot do Trung Quốc tự phát triển đã thay đổi cuộc chơi. Thay vì đôi bàn tay của con người phải run rẩy trong đôi găng dày cộm, cánh tay robot này sử dụng công nghệ cắt laser chính xác để bóc lớp vỏ cách điện cứng nhắc. Sau đó, với sự hỗ trợ của hệ thống định vị thông minh, nó kẹp chặt dây nhánh vào dây chính và siết chặt các mối nối với độ chuẩn xác tuyệt đối.

Kỹ thuật viên Wu Xin từ State Grid Vũ Hán chia sẻ đầy tâm đắc: "Robot này có thể luồn lách trong những môi trường dây rợ phức tạp nhất và quan trọng hơn cả, nó loại bỏ hoàn toàn khả năng con người bị điện giật". Đây chính là giá trị nhân văn cao nhất của công nghệ: dùng máy móc để bảo vệ tính mạng con người tại những nơi nguy hiểm nhất.

Tử thần "chào thua" đường dây 10 kV: Robot Trung Quốc lần đầu thay thế con người sửa điện trực tiếp!- Ảnh 2.

Thành công này cũng đánh dấu một cột mốc về tự chủ công nghệ. Toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ của robot thuộc về Viện Nghiên cứu Điện lực Hồ Bắc và State Grid Vũ Hán, chính thức lấp đầy khoảng trống kỹ thuật trong lĩnh vực bảo trì lưới điện tự động tại khu vực này.

Hình ảnh con robot lẳng lặng làm việc trên cao giữa những tia laser rực sáng không chỉ là một màn trình diễn công nghệ. Đó là minh chứng cho thấy robot đang dần rời xa những sàn diễn giải trí để thực sự "nhúng tay" vào những công việc nặng nhọc, nguy hiểm nhất, trả lại sự an toàn cho những người thợ điện.

Theo Đức Khương

Thanh niên Việt

