Thống đốc Waller tiết lộ yếu tố khiến Fed có thể cắt giảm lãi suất tháng 3, thị trường dự đoán 96% khả năng không đổi

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller nhận định không phải phán quyết của Toà án Tối cao Mỹ về các mức thuế do Tổng thống Donald Trump ban hành mà báo cáo việc làm tháng 2 mới là yếu tố then chốt quyết định liệu Fed có cần cắt giảm lãi suất trong tháng 3 hay không.

Thống đốc Waller cho biết, theo quan điểm truyền thống của các ngân hàng trung ương, cơ quan điều hành chính sách tiền tệ nên “bỏ qua” tác động của thuế quan. Ông nói đã làm như vậy khi thuế được nâng lên và sẽ tiếp tục làm như vậy nếu thuế được hạ xuống.

Phát biểu tại sự kiện của Hiệp hội Kinh tế Doanh nghiệp Quốc gia, ông Waller cho biết đang tập trung nhiều hơn vào diễn biến của thị trường lao động.

Ông Waller nhiều lần thúc giục Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất. Ông bày tỏ lo ngại thị trường lao động đang suy yếu. Ông đã bỏ phiếu phản đối quyết định tạm dừng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 1, sau 3 lần giảm liên tiếp trước đó.

Ông Waller cho biết ông bất ngờ khi Bộ Lao động Mỹ công bố khu vực tư nhân tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng đầu năm.

Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ lo ngại rằng báo cáo việc làm tích cực trong tháng 1 có thể chỉ là yếu tố nhiễu, thay vì tín hiệu rõ ràng về xu hướng.

Dù vậy, ông cho biết không thể loại trừ khả năng dữ liệu thị trường lao động đang chuyển sang trạng thái vững chắc hơn. Nếu kịch bản này xảy ra, việc tạm dừng cắt giảm lãi suất có thể là phù hợp.

Theo ông Waller, khả năng báo cáo việc làm tháng 2 mạnh hay yếu hiện ở trạng thái “50-50”. Dữ liệu sẽ được công bố vào ngày 6/3.

Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy thị trường dự đoán 96% khả năng lãi suất quỹ liên bang sẽ được duy trì trong phạm vi 3,5% - 3,75%.

Theo MarketWatch﻿