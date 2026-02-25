31 triệu USD, khoan 3km: Kết quả khiến cả thế giới bất ngờ, Úc sở hữu "siêu pin" lớn nhất hành tinh

Mỏ muối "già hơn khủng long" mở ra kỷ nguyên mới cho lưu trữ năng lượng

Úc vừa hoàn thành chiến dịch trị giá 31 triệu USD để tìm kho báu thực sự dưới lòng đất và họ đã thành công.

Một mỏ muối cổ xưa, có tuổi đời còn lâu hơn cả thời kỳ khủng long, vừa được phát hiện tại lưu vực Adavale, Úc và có tiềm năng trở thành "siêu pin" khổng lồ dưới lòng đất, giúp lưu trữ hydro sâu dưới lòng đất quy mô lớn chưa từng có cho quốc gia Nam Bán cầu.

Vị trí lưu vực Adavale, nơi chưa kho báu năng lượng sạch khổng lồ của Úc. Nguồn: Cơ quan Địa chất Úc

Website tin tức chuyên về ngành khai thác mỏ tại Úc ngày 23/2 cho biết, mỏ muối này có tiềm năng trở thành một kho dự trữ năng lượng sạch ngầm ở quy mô địa chất hiếm có.

Lấy ví dụ, một hang động duy nhất trong lưu vực Adavale có khả năng lưu trữ khoảng 6.000 tấn hydro, tương đương với khoảng 100 gigawatt giờ — xấp xỉ bằng tổng lượng điện của 50 hệ thống pin lưu trữ quy mô lớn nhất của Úc cộng lại.

Một số chuyên gia ước tính rằng chỉ cần một vài hang động như vậy có thể cung cấp đủ điện cho khoảng 20 triệu hộ gia đình/ngày, dựa trên nhu cầu trung bình của một hộ gia đình ở thành phố Brisbane nước này.

Công nhân tại một mỏ muối. Ảnh: Quang Nguyen Vinh/Pexels

Đây là kết quả từ chương trình khoan thăm dò trị giá 31 triệu USD do Cơ quan Địa chất Úc thực hiện tại lưu vực Adavale, nằm sâu dưới những vùng đồng bằng bụi bặm ở miền tây nam Queensland.

"Lưu vực Adavale chưa được thăm dò kỹ lưỡng nhưng được biết là chứa các nguồn tài nguyên có thể đóng góp vào việc giảm phát thải và đáp ứng nhu cầu năng lượng hiện đại của Úc", một báo cáo của chính phủ Úc ghi nhận.

Các nhà khoa học đã khoan một lỗ sâu khoảng 3km – kỷ lục độ sâu của cơ quan này – và lấy được lõi đá liên tục dài 976 mét cùng hàng trăm mẫu đá vụn và nước ngầm. Lớp muối Boree Salt chính là "ngôi sao" của phát hiện: Đây là lớp muối đá dày nhất và duy nhất được biết đến ở miền đông Úc, đủ dày để tạo ra các hang động nhân tạo lớn dùng lưu trữ khí hydro.

Lớp muối này nằm sâu dưới lòng đất, ẩn dưới các lưu vực Eromanga và Galilee – vốn thuộc hệ thống nước ngầm ngọt lớn nhất thế giới mang tên Great Artesian Basin. Lưu vực Adavale từng được phát hiện từ năm 1958 nhưng vẫn còn ít được khám phá, không có dấu vết lộ thiên rõ ràng như vách đá hay tầng đá lộ ra bề mặt. Nhờ đó, lớp muối Boree Salt vẫn giữ được độ dày lý tưởng để khai thác.

Kho báu ngầm giải quyết vấn đề cấp bách nhất của năng lượng sạch

Giờ đây, các nhà khoa học tin rằng cấu tạo địa chất ẩn giấu này, lưu vực Adavale, có thể giúp giải quyết một trong những vấn đề cấp bách nhất của năng lượng sạch ở Úc, đó là tìm nơi lưu trữ năng lượng tái tạo ở quy mô thực sự khổng lồ.

Ảnh: Cơ quan Địa chất Úc

Cách hoạt động rất đơn giản nhưng hiệu quả: Người ta bơm nước vào để hòa tan dần muối đá, sau đó hút hết nước muối ra ngoài, tạo nên những hang động rỗng khổng lồ dưới lòng đất. Những hang này có thể bơm đầy khí hydro – được sản xuất từ điện dư thừa của pin mặt trời và gió – vào lúc nguồn cung dồi dào. Khi nhu cầu điện tăng cao, hydro được đưa lên bề mặt để phát điện trở lại.

Hang động muối trở thành một "pin địa chất" quy mô lớn, giúp giải quyết vấn đề lớn nhất của năng lượng tái tạo, đó là sự không ổn định do nắng gió thất thường. Điện dư thừa không còn bị lãng phí, còn lúc thiếu thì có nguồn dự trữ khổng lồ.

Úc đang sản xuất ngày càng nhiều điện từ mặt trời và gió, nhưng pin lithium-ion chỉ lưu trữ được vài giờ và chi phí cao khi mở rộng quy mô lớn. Với hang động muối, công nghệ này cho phép lưu trữ năng lượng hàng ngày hoặc dài hơn, ở mức hàng triệu hộ gia đình.

Hiện tại, các mẫu lõi đá và dữ liệu từ lỗ khoan đang được phân tích kỹ lưỡng để hiểu rõ hơn về địa chất. Phát hiện này mở ra triển vọng lớn cho việc giảm phát thải carbon và đáp ứng nhu cầu năng lượng hiện đại của Úc, biến một lớp muối cổ xưa thành nền tảng cho tương lai năng lượng sạch.