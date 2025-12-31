Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu pin không khí lạnh khổng lồ ở sa mạc Gobi

31-12-2025 - 16:36 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc xây dựng siêu pin không khí lạnh lớn nhất thế giới tại sa mạc Gobi, mở ra bước tiến mới trong lưu trữ năng lượng.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy những hàng pin mặt trời đang cung cấp điện xanh trên sa mạc Gobi.

Trung Quốc đang chuẩn bị đưa vào vận hành cơ sở lưu trữ năng lượng bằng không khí lỏng lớn nhất thế giới, được gọi là “Super Air Power Bank”, đặt tại khu vực ngoại ô Golmund, tỉnh Thanh Hải, nằm trên sa mạc Gobi.

Đây là bước tiến quan trọng nhằm giải quyết vấn đề bất ổn trong nguồn cung năng lượng tái tạo.

Cơ sở này bao gồm hàng loạt bồn chứa màu trắng, nơi không khí được nén và làm lạnh xuống mức -194 độ C. Ở nhiệt độ cực thấp này, không khí chuyển sang trạng thái lỏng. Khi được giải phóng, thể tích của nó giãn nở hơn 750 lần, tạo ra nguồn năng lượng mạnh mẽ để vận hành tua-bin và phát điện.

Hiệu suất lưu trữ và quy mô vận hành

Theo báo cáo từ Science and Technology Daily, nhà máy Super Air Power Bank do Tập đoàn Đầu tư Phát triển Xanh Trung Quốc phối hợp với Viện Vật lý và Hóa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (TIPC-CAS) xây dựng. Đây là cơ sở lưu trữ không khí lỏng lớn nhất thế giới hiện nay.

Nhà máy có khả năng cung cấp tới 600.000 kWh điện trong mỗi chu kỳ xả, có thể vận hành liên tục trong 10 giờ. Mỗi năm, cơ sở này dự kiến sản xuất khoảng 180 triệu kWh điện, đủ để cung cấp cho khoảng 30.000 hộ gia đình.

Nguồn điện dự trữ được tạo ra từ trang trại quang điện công suất 250.000 kW trải dài trên sa mạc Gobi. Khi năng lượng tái tạo như gió và mặt trời dư thừa, cơ sở sẽ nén và làm lạnh không khí để lưu trữ. Khi nhu cầu tăng cao, lượng không khí lỏng này được làm nóng, hóa hơi và vận hành máy phát điện.

Theo ông Vương Tuấn Kiệt, nhà nghiên cứu tại TIPC-CAS, công nghệ này có hiệu suất lưu trữ lạnh đạt trên 95%, trong khi hiệu suất vòng lặp đạt hơn 55%. Điều này cho thấy cơ sở đã tận dụng hiệu quả nguồn nhiệt và năng lượng vốn thường bị lãng phí.

Xu hướng toàn cầu về lưu trữ không khí lỏng

Trung Quốc không phải quốc gia duy nhất theo đuổi công nghệ lưu trữ năng lượng bằng không khí lỏng (LAES). Tháng 9 vừa qua, Viện Máy móc và Vật liệu Hàn Quốc (KIMM) đã đạt được thành công trong việc vận hành hệ thống lưu trữ không khí lỏng quy mô lớn đầu tiên của nước này, với sản lượng tương đương 10 tấn mỗi ngày.

Tại Vương quốc Anh, một nhà máy LAES ở Carrington, Manchester cũng đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2026 và đi vào hoạt động từ năm 2027.

Việc Trung Quốc xây dựng cơ sở Super Air Power Bank tại sa mạc Gobi cho thấy quốc gia này đang đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ lưu trữ năng lượng mới, nhằm khắc phục tính ngẫu nhiên, biến động và gián đoạn của các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời.

Đây được xem là bước tiến quan trọng để đảm bảo sự ổn định của lưới điện trong tương lai.

Theo IE
Phát hiện 'cục pin' siêu lạnh có thể giãn nở gấp 750 lần thể tích ban đầu, phát 180 triệu kWh điện, châu Âu cũng phải sao chép

Theo Hải Yến

Giáo dục thời đại

Từ Khóa:
trung quốc, pin

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc cắm 11.736 cọc thép quây biển, phủ 2,3 triệu tấm kính để khai thác năng lượng ‘vô hạn’, khiến kỹ sư ngoại kinh ngạc

Chưa từng có trên thế giới: Trung Quốc cắm 11.736 cọc thép quây biển, phủ 2,3 triệu tấm kính để khai thác năng lượng ‘vô hạn’, khiến kỹ sư ngoại kinh ngạc Nổi bật

Chưa từng có trong 15 năm: Số lượng kỷ lục doanh nghiệp lớn, nhỏ của Mỹ phá sản, không phải "dính chùm" mà rải đều ở mọi lĩnh vực

Chưa từng có trong 15 năm: Số lượng kỷ lục doanh nghiệp lớn, nhỏ của Mỹ phá sản, không phải "dính chùm" mà rải đều ở mọi lĩnh vực Nổi bật

Ngày cuối cùng trên ghế CEO của Warren Buffett, chỉ báo yêu thích vẫn cao chưa từng có, gióng hồi chuông cảnh báo TTCK

Ngày cuối cùng trên ghế CEO của Warren Buffett, chỉ báo yêu thích vẫn cao chưa từng có, gióng hồi chuông cảnh báo TTCK

15:25 , 31/12/2025
Nữ phi hành gia gốc Việt tuyên bố bị trầm cảm sau chuyến bay vào không gian

Nữ phi hành gia gốc Việt tuyên bố bị trầm cảm sau chuyến bay vào không gian

15:10 , 31/12/2025
‘Ông trùm’ ngân hàng Mỹ tiết lộ khoản lỗ khủng vì rút khỏi Nga

‘Ông trùm’ ngân hàng Mỹ tiết lộ khoản lỗ khủng vì rút khỏi Nga

15:00 , 31/12/2025
Hiếm hơn cả gấu trúc: "Bóng ma sa mạc" chỉ còn chưa đầy 50 cá thể và bên bờ vực tuyệt chủng

Hiếm hơn cả gấu trúc: "Bóng ma sa mạc" chỉ còn chưa đầy 50 cá thể và bên bờ vực tuyệt chủng

14:41 , 31/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên