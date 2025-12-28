LG bất ngờ bán siêu nhà máy pin xe điện cho Honda

Trong bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu đang trải qua giai đoạn điều chỉnh do nhu cầu chững lại tại Bắc Mỹ, LG Energy Solution — một trong những nhà sản xuất pin lithium-ion lớn nhất thế giới — mới đây đã thông báo sẽ bán tòa nhà nhà máy pin liên doanh tại bang Ohio (Mỹ) cho công ty con của Honda Motor với giá khoảng 2,85–2,86 tỷ USD. Thông tin này được hãng tin Reuters đưa tin dựa trên hồ sơ công bố của LGES và các nguồn tin liên quan.

Nhà máy pin ở Ohio vốn thuộc sở hữu của liên doanh L-H Battery Company, trong đó LG Energy Solution giữ 51% cổ phần và Honda nắm 49% cổ phần, được lập ra từ năm 2022 với kế hoạch đầu tư hàng tỷ USD để sản xuất pin cho xe điện — một phần quan trọng trong chiến lược điện khí hóa của Honda và đáp ứng các điều kiện tín dụng thuế của Mỹ tại thời điểm đó.

Theo Reuters, hợp đồng bán này chỉ gồm tòa nhà và các tài sản cố định liên quan, không bao gồm đất đai và các thiết bị sản xuất. LGES cho biết việc chuyển nhượng nhằm tăng cường hiệu quả vận hành cho liên doanh, giúp tối ưu hóa hoạt động sản xuất trong bối cảnh thị trường pin EV vốn đang chịu sức ép lớn. Phần sản xuất và tiến độ của nhà máy vẫn được kỳ vọng tiếp tục theo kế hoạch trước đó, với sản xuất dự kiến bắt đầu vào năm 2026.

Honda, phía mua lại cơ sở này thông qua Honda Development and Manufacturing of America, khẳng định việc mua lại tài sản nhà máy là một phần chiến lược dài hạn nhằm củng cố khả năng cung ứng pin cho các dòng xe điện và hybrid của hãng tại thị trường Bắc Mỹ. Việc sở hữu trực tiếp tài sản này cho phép Honda phản ứng linh hoạt hơn trước biến động của thị trường pin và các nhu cầu công nghệ mới.

Động thái diễn ra trong bối cảnh ngành sản xuất pin EV tại Mỹ chứng kiến nhiều điều chỉnh chiến lược đáng kể do nhu cầu xe điện chững lại và thay đổi trong chính sách thuế tín dụng xe điện của chính quyền Mỹ. Reuters và các nguồn tài chính khác cho biết LGES gần đây đã phải đối mặt với việc hủy bỏ các hợp đồng lớn, trong đó có một thỏa thuận với Ford trị giá hàng tỷ USD do giảm nhu cầu xe điện, khiến hãng buộc phải tối ưu hóa danh mục dự án và dòng tiền, bao gồm cả quyết định bán tài sản tại Ohio.

Vụ việc không đồng nghĩa với việc LG Energy Solution rút lui hoàn toàn khỏi liên doanh hay thị trường sản xuất pin ở Mỹ mà chỉ là một bước điều chỉnh chiến lược nhằm đối phó với môi trường thị trường thay đổi nhanh chóng. Dù vậy, thỏa thuận cũng phản ánh những thách thức lớn đối với các nhà sản xuất pin Hàn Quốc và toàn cầu khi cạnh tranh với các đối thủ, nhất là các nhà sản xuất Trung Quốc có chi phí thấp hơn, trong bối cảnh nhu cầu EV Bắc Mỹ giảm và các chính sách thương mại, ưu đãi thay đổi.

Trong khi đó, việc Honda nắm quyền sở hữu tài sản nhà máy pin tại một địa điểm sản xuất chiến lược ở Mỹ được xem là bước chuẩn bị thiết yếu trước những kế hoạch ra mắt dòng xe điện mới của hãng, đồng thời thể hiện tầm quan trọng của việc kiểm soát chuỗi cung ứng pin trong các chiến lược dài hạn của các hãng ô tô truyền thống khi cạnh tranh trong kỷ nguyên xe điện.

