Động đất rung chuyển hơn 10 địa phương ở Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản cảnh báo sóng thần

28-12-2025 - 10:10 AM | Tài chính quốc tế

Nhật Bản đã ban hành cảnh báo sóng thần vào rạng sáng 28-12 (giờ địa phương), sau trận động đất mạnh ngoài khơi Đài Loan - Trung Quốc.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chấn Mỹ (USGS), trận động đất mạnh 6,6 độ (thang Moment của Mỹ), xảy ra vào lúc 23 giờ 5 phút ngày 27-12 giờ địa phương (22 giờ 5 phút giờ Việt Nam) ở ngoài khơi Đài Loan (Trung Quốc), cách TP Nghi Lan khoảng 31 km theo hướng Đông Đông Nam.

Trong khi đó, cơ quan khí tượng của Đài Loan ghi nhận trận động đất ở cường độ 4 (theo thang đo địa phương) và có độ sâu khoảng 40 km.

Những cơn rung lắc được cảm nhận ở hơn 10 thành phố, quận huyện nằm trên hòn đảo này, bao gồm Đài Bắc.

Động đất mạnh làm rung chuyển hơn 10 địa phương Đài Loan - Ảnh 1.

Vị trí xảy ra động đất ở Đài Loan - Trung Quốc được đánh dấu bằng dấu sao màu đen, trong khi vị trí TP Nghi Lan được khoanh bằng màu xanh lá mạ - Ảnh: USGS

"Ở cấp độ này, nhiều người cảm nhận được sự rung lắc trong nhà, cửa sổ và cửa ra vào rung chuyển, bát đĩa va vào nhau và xe cộ lắc lư. Nhìn chung, nó không gây thiệt hại đáng kể về cấu trúc" - cơ quan khí tượng cho biết.

Một phóng viên CNN cho biết tòa nhà nơi ông sống ở Đài Loan đã rung lắc trong gần 1 phút khi xảy ra động đất.

Tất cả các chuyến tàu điện ngầm Đào Nguyên đã tạm dừng hoạt động trong khi còi báo động vang lên khắp hòn đảo.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo sóng thần vào lúc 0 giờ 13 phút ngày 28-12 (22 giờ 13 phút theo giờ Việt Nam) cho các khu vực Miyakojima và Yaeyama thuộc tỉnh Okinawa.

Mặc dù vậy, cập nhất lúc hơn 23 giờ (giờ Việt Nam) của USGS cho biết vào thời điểm đó không có khuyến cáo nào về đề phòng sóng thần.

USGS cũng dự báo rằng có khoảng 65% khả năng là không xảy ra thiệt hại nào về người và tài sản ở Đài Loan.

Theo Anh Thư

Người Lao Động

