Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một quốc gia chứng kiến mùa đông quá lạnh, đạt kỷ lục trong 50 năm

28-12-2025 - 09:30 AM | Tài chính quốc tế

Nhiệt độ đã rơi xuống mức "đóng băng" -55,7 độ C.

Miền Bắc Canada đang bị bủa vây bởi một đợt lạnh kéo dài và dữ dội, với nhiệt độ dao động trong khoảng từ -20 độ C đến -40 độ C suốt nhiều tuần qua.

Vào thứ Ba (23.12), khu vực Braeburn ở Yukon đã ghi nhận mức nhiệt -55,7 độ C, đây là nhiệt độ tháng 12 thấp nhất tại đây kể từ năm 1975. Trong khi đó, Mayo và Dawson đã phải chịu đựng 16 đêm liên tiếp với mức nhiệt dưới -40 độ C, riêng Mayo đã giảm xuống -50,4 độ C vào thứ Hai (22.12). Thành phố Whitehorse cũng ghi n hận 10 đêm có nhiệt độ xuống dưới -30 độ C.

Một quốc gia chứng kiến mùa đông quá lạnh, đạt kỷ lục trong 50 năm- Ảnh 1.

Ảnh: Toronto Star

Cái lạnh sâu đã lan rộng hơn về phía nam trong kỳ nghỉ lễ. Vào ngày Giáng sinh, nhiệt độ qua đêm tại Edmonton đã xuống dưới -28 độ C.

Cái lạnh khắc nghiệt được dự báo sẽ kéo dài sang năm mới. Các quan chức đã cảnh báo rằng Yukon có thể đối mặt với tình trạng mất điện trong những ngày tới, do lưới điện của vùng lãnh thổ này đang chịu áp lực từ nhu cầu năng lượng cao kỷ lục.

Đợt rét đậm kéo dài này do xoáy cực vẫn duy trì ở Canada trong phần lớn tháng 12, khiến khối khí Bắc Cực tràn xuống phía nam. Tuần tới, khối khí lạnh dự kiến sẽ dần rút về phía bắc, tạo điều kiện cho luồng không khí Thái Bình Dương ôn hòa hơn di chuyển khắp Mỹ và vào các vùng phía nam Canada.

Nguồn: The Guardian

Không phải đất hiếm, Trung Quốc đang nắm trong tay 'quân bài mặc cả' quyền lực hơn nhiều: Là loại nguyên liệu Mỹ không thể sản xuất, chỉ cần 1 lệnh cấm cũng khiến Washington 'lạnh người'

Theo Chi Chi

Báo văn hóa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nợ vượt 300% GDP, nền kinh tế 19.000 tỷ USD loay hoay trong vòng xoáy giảm phát

Nợ vượt 300% GDP, nền kinh tế 19.000 tỷ USD loay hoay trong vòng xoáy giảm phát Nổi bật

Phát minh của Nhật Bản làm rung chuyển ngành năng lượng, tương lai khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên tái tạo ‘vô hạn’

Phát minh của Nhật Bản làm rung chuyển ngành năng lượng, tương lai khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên tái tạo ‘vô hạn’ Nổi bật

Dầu cọ thắng thế trong thỏa thuận Mỹ - Indonesia

Dầu cọ thắng thế trong thỏa thuận Mỹ - Indonesia

09:25 , 28/12/2025
Muốn hạ Trung Quốc nhưng chính "vũ khí" đang dùng lại là của Trung Quốc sản xuất: Một quốc gia bất lực

Muốn hạ Trung Quốc nhưng chính "vũ khí" đang dùng lại là của Trung Quốc sản xuất: Một quốc gia bất lực

08:59 , 28/12/2025
Phát hiện ngoại hành tinh bí ẩn chứa đầy kim cương

Phát hiện ngoại hành tinh bí ẩn chứa đầy kim cương

08:39 , 28/12/2025
Năm 2025: Hơn 1 triệu người Trung Quốc đến Campuchia

Năm 2025: Hơn 1 triệu người Trung Quốc đến Campuchia

08:18 , 28/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên