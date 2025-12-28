Một quốc gia chứng kiến mùa đông quá lạnh, đạt kỷ lục trong 50 năm

Miền Bắc Canada đang bị bủa vây bởi một đợt lạnh kéo dài và dữ dội, với nhiệt độ dao động trong khoảng từ -20 độ C đến -40 độ C suốt nhiều tuần qua.

Vào thứ Ba (23.12), khu vực Braeburn ở Yukon đã ghi nhận mức nhiệt -55,7 độ C, đây là nhiệt độ tháng 12 thấp nhất tại đây kể từ năm 1975. Trong khi đó, Mayo và Dawson đã phải chịu đựng 16 đêm liên tiếp với mức nhiệt dưới -40 độ C, riêng Mayo đã giảm xuống -50,4 độ C vào thứ Hai (22.12). Thành phố Whitehorse cũng ghi n hận 10 đêm có nhiệt độ xuống dưới -30 độ C.

Ảnh: Toronto Star

Cái lạnh sâu đã lan rộng hơn về phía nam trong kỳ nghỉ lễ. Vào ngày Giáng sinh, nhiệt độ qua đêm tại Edmonton đã xuống dưới -28 độ C.

Cái lạnh khắc nghiệt được dự báo sẽ kéo dài sang năm mới. Các quan chức đã cảnh báo rằng Yukon có thể đối mặt với tình trạng mất điện trong những ngày tới, do lưới điện của vùng lãnh thổ này đang chịu áp lực từ nhu cầu năng lượng cao kỷ lục.

Đợt rét đậm kéo dài này do xoáy cực vẫn duy trì ở Canada trong phần lớn tháng 12, khiến khối khí Bắc Cực tràn xuống phía nam. Tuần tới, khối khí lạnh dự kiến sẽ dần rút về phía bắc, tạo điều kiện cho luồng không khí Thái Bình Dương ôn hòa hơn di chuyển khắp Mỹ và vào các vùng phía nam Canada.

Nguồn: The Guardian