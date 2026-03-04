Phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch này, người dân cần báo ngay công an nơi gần nhất

Vào ngày 3/3 vừa qua, Công an xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai đã kịp thời tiếp nhận, xác minh và chứng kiến việc trao trả tài sản do chuyển nhầm.

Trước đó, ngày 27/9/2025, anh Nguyễn Văn Huy (SN 1988, trú tại thôn Lót Bồ Các, xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đã chuyển nhầm số tiền 8.350.000 đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1993, trú tại thôn Đồng Mận, xã Chấn Thịnh, tỉnh Lào Cai). Sau khi phát hiện số tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình, chị Vân Anh đã chủ động liên hệ và báo cáo Công an xã Chấn Thịnh để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Chấn Thịnh đã tiến hành xác minh, làm rõ nội dung sự việc, đồng thời liên hệ với anh Nguyễn Văn Huy để phối hợp giải quyết.

Đến ngày 27/2/2026, dưới sự chứng kiến của Công an xã Chấn Thịnh, chị Nguyễn Thị Vân Anh đã thực hiện chuyển khoản hoàn trả đầy đủ số tiền cho anh Nguyễn Văn Huy, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Trao trả tài sản cho công dân tại trụ sở Công an xã Chấn Thịnh. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ tận tình của lực lượng Công an xã Chấn Thịnh, anh Nguyễn Văn Huy đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trung thực của chị Nguyễn Thị Vân Anh và sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an cơ sở.

Sự việc trên tiếp tục khẳng định vai trò, nhiệm vụ của Công an xã Chấn Thịnh trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân xử lý các tình huống phát sinh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; đồng thời tích cực xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở.

Qua vụ việc, Công an xã Chấn Thịnh khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, nội dung chuyển tiền trước khi xác nhận giao dịch . Trong trường hợp phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người dân cần chủ động liên hệ với ngân hàng và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, tránh phát sinh tranh chấp, khiếu kiện không đáng có.

Theo Công an tỉnh Lào Cai