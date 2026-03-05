Phát hiện vàng và gần 150 triệu đồng tiền mặt “không cánh mà bay”, người mẹ bàng hoàng khi biết sự thật từ con trai

Tại một đồn công an ở khu vực Bình Độ, thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc), cảnh sát mới đây tiếp nhận một cuộc gọi cầu cứu khá đặc biệt. Người gọi cho biết mình vừa vô tình bán đi toàn bộ số tài sản tích cóp cả đời của mẹ.

Được biết, người trình báo là anh Trương. Sáng hôm đó, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, anh nhìn thấy chiếc tủ lạnh đã cũ, hỏng và lâu nay gia đình không còn sử dụng nên quyết định bán cho một người thu mua phế liệu đi ngang qua. Nghĩ rằng đây chỉ là thiết bị điện bỏ đi, không còn giá trị sử dụng nên anh cũng không mở ra kiểm tra bên trong trước khi bán.

Mãi đến buổi tối cùng ngày, khi mẹ anh Trương trở về nhà, sự việc mới được phát hiện. Thấy chiếc tủ lạnh trong góc nhà bỗng dưng biến mất, bà hốt hoảng hỏi con trai vì sao lại không thấy tủ đâu.

Khi nghe con trai nói đã bán chiếc tủ lạnh cũ cho người thu mua phế liệu vào buổi sáng, người mẹ lập tức bàng hoàng, bần thần ngồi xuống. Bà cho biết bên trong tủ có cất tiền mặt, vàng bạc, trang sức cùng một số mặt dây chuyền bằng ngọc, tất cả đều là tài sản gia đình tích cóp từ lâu. Tổng giá trị ước tính hơn 50.000 NDT (khoảng 190 triệu đồng).

Nghe mẹ nói, anh Trương vô cùng hoảng hốt và lập tức trình báo sự việc với cơ quan công an để nhờ hỗ trợ tìm lại chiếc tủ lạnh vừa bán đi. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, ghi nhận các chi tiết quan trọng như đặc điểm chiếc tủ lạnh, thời điểm giao dịch, nhận dạng người thu mua phế liệu cũng như phương tiện vận chuyển mà người này sử dụng.

Từ những manh mối ban đầu, cảnh sát tiến hành rà soát và nhanh chóng xác định được chiếc xe đã chở chiếc tủ lạnh đi. Lần theo dấu vết, họ tìm đến một điểm tập kết phế liệu tại thôn Sa Lĩnh, trấn Nam Thôn. Tại đây, chiếc tủ lạnh cũ của anh Trương được tìm thấy nằm giữa nhiều thiết bị điện đã qua sử dụng.

Khi mở tủ kiểm tra ngay tại chỗ, lực lượng chức năng xác nhận toàn bộ tiền mặt và trang sức bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Ngay trong tối hôm đó, số tài sản đã được trao trả đầy đủ cho gia đình anh Trương.

Nhận lại số tài sản tưởng chừng đã mất, hai mẹ con không giấu được sự xúc động và liên tục gửi lời cảm ơn tới lực lượng công an vì đã giúp họ tìm lại được tài sản tích cóp của gia đình.

Qua sự việc này, cảnh sát cũng nhắc nhở người dân khi thanh lý hoặc vứt bỏ đồ đạc cũ, đặc biệt là các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, tủ quần áo hay đồ nội thất, cần kiểm tra kỹ bên trong cũng như các ngăn khuất, ngăn kéo hoặc khoang chứa đồ. Việc này nhằm tránh bỏ sót tiền bạc, giấy tờ quan trọng hoặc các tài sản có giá trị, từ đó hạn chế những tổn thất đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguồn 163.com