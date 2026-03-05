Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện vàng và gần 150 triệu đồng tiền mặt “không cánh mà bay”, người mẹ bàng hoàng khi biết sự thật từ con trai

05-03-2026 - 16:07 PM | Sống

Tổng số tài sản bị mất lên tới 190 triệu đồng được người mẹ giáu trong chiếc tủ lạnh cũ.

Tại một đồn công an ở khu vực Bình Độ, thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc), cảnh sát mới đây tiếp nhận một cuộc gọi cầu cứu khá đặc biệt. Người gọi cho biết mình vừa vô tình bán đi toàn bộ số tài sản tích cóp cả đời của mẹ.

Được biết, người trình báo là anh Trương. Sáng hôm đó, trong lúc dọn dẹp nhà cửa, anh nhìn thấy chiếc tủ lạnh đã cũ, hỏng và lâu nay gia đình không còn sử dụng nên quyết định bán cho một người thu mua phế liệu đi ngang qua. Nghĩ rằng đây chỉ là thiết bị điện bỏ đi, không còn giá trị sử dụng nên anh cũng không mở ra kiểm tra bên trong trước khi bán.

Mãi đến buổi tối cùng ngày, khi mẹ anh Trương trở về nhà, sự việc mới được phát hiện. Thấy chiếc tủ lạnh trong góc nhà bỗng dưng biến mất, bà hốt hoảng hỏi con trai vì sao lại không thấy tủ đâu.

Khi nghe con trai nói đã bán chiếc tủ lạnh cũ cho người thu mua phế liệu vào buổi sáng, người mẹ lập tức bàng hoàng, bần thần ngồi xuống. Bà cho biết bên trong tủ có cất tiền mặt, vàng bạc, trang sức cùng một số mặt dây chuyền bằng ngọc, tất cả đều là tài sản gia đình tích cóp từ lâu. Tổng giá trị ước tính hơn 50.000 NDT (khoảng 190 triệu đồng).

Nghe mẹ nói, anh Trương vô cùng hoảng hốt và lập tức trình báo sự việc với cơ quan công an để nhờ hỗ trợ tìm lại chiếc tủ lạnh vừa bán đi. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, ghi nhận các chi tiết quan trọng như đặc điểm chiếc tủ lạnh, thời điểm giao dịch, nhận dạng người thu mua phế liệu cũng như phương tiện vận chuyển mà người này sử dụng.

Từ những manh mối ban đầu, cảnh sát tiến hành rà soát và nhanh chóng xác định được chiếc xe đã chở chiếc tủ lạnh đi. Lần theo dấu vết, họ tìm đến một điểm tập kết phế liệu tại thôn Sa Lĩnh, trấn Nam Thôn. Tại đây, chiếc tủ lạnh cũ của anh Trương được tìm thấy nằm giữa nhiều thiết bị điện đã qua sử dụng.

Khi mở tủ kiểm tra ngay tại chỗ, lực lượng chức năng xác nhận toàn bộ tiền mặt và trang sức bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Ngay trong tối hôm đó, số tài sản đã được trao trả đầy đủ cho gia đình anh Trương.

Nhận lại số tài sản tưởng chừng đã mất, hai mẹ con không giấu được sự xúc động và liên tục gửi lời cảm ơn tới lực lượng công an vì đã giúp họ tìm lại được tài sản tích cóp của gia đình.

Qua sự việc này, cảnh sát cũng nhắc nhở người dân khi thanh lý hoặc vứt bỏ đồ đạc cũ, đặc biệt là các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, tủ quần áo hay đồ nội thất, cần kiểm tra kỹ bên trong cũng như các ngăn khuất, ngăn kéo hoặc khoang chứa đồ. Việc này nhằm tránh bỏ sót tiền bạc, giấy tờ quan trọng hoặc các tài sản có giá trị, từ đó hạn chế những tổn thất đáng tiếc có thể xảy ra.

Nguồn 163.com

Nửa dân số nghèo đi vì tiền tiết kiệm ngân hàng ‘bốc hơi’, quốc gia có lượng vàng dự trữ nhiều thứ 2 Trung Đông tính bán một phần để vực dậy kinh tế

Theo Phương Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nam sinh trường Ams giành học bổng 12 tỷ đồng sau gần 300 bản nháp bài luận

Nam sinh trường Ams giành học bổng 12 tỷ đồng sau gần 300 bản nháp bài luận Nổi bật

Tôi giảm 2kg nhờ món "bánh trứng cà chua 10 calo": Nghe vô lý nhưng ai thử cũng ghiền

Tôi giảm 2kg nhờ món "bánh trứng cà chua 10 calo": Nghe vô lý nhưng ai thử cũng ghiền Nổi bật

Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 16 tuổi lấy bằng Tiến sĩ: Nay thất nghiệp, sống "ăn bám bố mẹ"

Thần đồng 10 tuổi vào đại học, 16 tuổi lấy bằng Tiến sĩ: Nay thất nghiệp, sống "ăn bám bố mẹ"

15:55 , 05/03/2026
Sau tuổi 45, hãy buông bỏ 5 thứ này: Nhà rộng hơn, tâm trí cũng nhẹ đi rất nhiều

Sau tuổi 45, hãy buông bỏ 5 thứ này: Nhà rộng hơn, tâm trí cũng nhẹ đi rất nhiều

15:29 , 05/03/2026
Thời tiết nồm ẩm miền Bắc khiến sàn nhà “đổ mồ hôi”, trơn như bôi mỡ: 5 cách vệ sinh mọi người nên biết

Thời tiết nồm ẩm miền Bắc khiến sàn nhà “đổ mồ hôi”, trơn như bôi mỡ: 5 cách vệ sinh mọi người nên biết

15:08 , 05/03/2026
Cát sa mạc bỗng biến thành thủy tinh: Chuyên gia vào cuộc tìm thấy nguồn nhiệt đến từ nơi bất ngờ

Cát sa mạc bỗng biến thành thủy tinh: Chuyên gia vào cuộc tìm thấy nguồn nhiệt đến từ nơi bất ngờ

14:45 , 05/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên