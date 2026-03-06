Vừa nâng hạn mức tín dụng, chưa kịp vay, nữ sinh 19 tuổi đã nhận tin nhắn SMS trừ 262 triệu đồng trong thẻ: Ngân hàng chỉ ra điểm bất thường

Mới đây, livestream “Cảnh giác 24/7” được phát trên fanpage chính thức của VTV24 đã nhận diện về những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi khiến nạn nhân có thể ‘trắng tay’ chỉ trong tích tắc. Một trong đó phải kể đến phương thức gửi tin nhắn rác nhưng hậu quả thật.

Cụ thể, chương trình đề cập đến trường hợp của nạn nhân là nữ sinh 19 tuổi, học năm 2 đại học. Cô cho biết nhận được một tin nhắn từ tài khoản facebook. Nội dung tin nhắn đề cập đến việc có thể giúp nâng hạn mức tín dụng trong thời gian nhanh nhất mà không phải đến ngân hàng hay thực hiện các thủ tục rắc rối.

Sau đó, cô nhận được đường link khai báo thông tin cá nhân, bao gồm cả mật khẩu thẻ tín dụng. Nhận thấy giao diện website khá giống với website của các ngân hàng, cô thao tác theo yêu cầu. Sau đó, tài khoản facebook đó thông báo cô đã đăng ký thành công.

Tuy nhiên, chiều cùng ngày, cô bắt đầu nhận được tin nhắn báo trừ tiền trong thẻ tín dụng dù không thực hiện giao dịch. Tổng số tiền bị trừ là 262 triệu đồng.

Nữ sinh nhận được các tin nhắn SMS thông báo trừ tiền thẻ tín dụng. Ảnh chụp màn hình

Ngay khi phát hiện, nữ sinh này vô cùng hoảng bởi bản thân không thực hiện những giao dịch đó. Lúc đầu, cô nghĩ mình bị mất hay rơi thẻ trên đường. Tuy nhiên, khi lục tìm, nạn nhân thấy thẻ vẫn còn nguyên trong ví.

Nghi ngờ bị lỗi, cô đã tắt điện thoại đi và bật lại nhưng vẫn nhận được tin nhắn thông báo trừ tiền.

Lúc này, cô đã liên hệ lại với tài khoản facebook đã giới thiệu về việc nâng hạn mức tín dụng thì phát hiện tài khoản của cá nhân này đã ngừng hoạt động.

Không biết cách xử lý, nữ sinh này đến ngân hàng và nhận được thông báo số điện thoại cô liên lạc không phải hotline chính thức của ngân hàng.

Từ một người mong muốn nâng mức hạn mức tín dụng (tức là vay thêm ngân hàng) nhưng chưa kịp vay, cô đã mang thêm 1 khoản nợ.

Thông qua trường hợp của nạn nhân trong livestream “Cảnh giác 24/7”, Đại úy Đặng Hồng Quân - Điều tra viên Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã chỉ ra những loại hình tin nhắn mà đối tượng lừa đảo thường thực hiện.

Đại úy Đặng Hồng Quân - Điều tra viên Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội. Ảnh chụp màn hình

Thứ nhất, các đối tượng thường giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước như cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, cơ quan Thuế, cơ quan Điện lực… để nhắn tin đến số điện thoại của người dân. Nội dung tin nhắn thường thông báo về việc có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nợ tiền thuế, nợ tiền điện… Từ đây, đối tượng yêu cầu người dân phải có trách nhiệm về vụ việc nêu trên.

Các đối tượng thường gửi thông báo vào giờ bạn đang bận công việc. Vì không thể xử lý trực tiếp, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân làm việc online bằng cách truy cập vào các đường link đã được gửi kèm theo tin nhắn.

Sau khi nạn nhân truy cập đường link đó, các đối tượng có thể chiếm đoạt quyền kiểm soát thiết bị di động của nạn nhân và có nguy cơ bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Thứ hai, các đối tượng có thể gửi tin nhắn cho người dân liên quan đến việc lừa đảo bạn đã trúng thưởng hoặc được nhận phần quà lớn. Khi đó các đối tượng sẽ yêu cầu bạn chuyển một khoản tiền phí nhằm nhận được phần thưởng nói trên. Tuy nhiên, sau khi bạn chuyển tiền, đối tượng sẽ chiếm đoạt và không gửi quà như nội dung tin nhắn.

Thứ ba, các đối tượng giả mạo là nhân viên của các đơn vị giao hàng. Chúng sẽ thông báo bạn có đơn hàng được chuyển đến và yêu cầu thanh toán tiền hàng. Sau khi người dân chuyển tiền theo hướng dẫn, các đối tượng tiếp tục liên hệ với nạn nhân và cho biết đã chuyển nhầm tài khoản. Đó là tài khoản đăng ký làm nhân viên công ty giao hàng và hàng tháng sẽ bị trừ tiền.

Khi nhận thông tin sẽ bị trừ tiền, người dân sẽ hoảng hốt và làm theo hướng dẫn của các đối tượng như truy cập đường link, website giả mạo dẫn đến nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Theo Livestream “Cảnh giác 24/7” của VTV24