Công an cảnh báo tới các tài xế dừng đỗ xe trên quốc lộ 1A: Có nguy cơ mất sạch tài sản

05-03-2026 - 22:03 PM | Sống

Các tài xế di chuyển trên quốc lộ 1A cần chú ý thông tin dưới đây.

Mới đây, Công an tỉnh Gia Lai đã ra cảnh báo về tình trạng trộm cắp diễn ra đối với các xe ô tô dừng nghỉ bên đường.

Theo đó, cuối tháng 02/2026, trên địa bàn các xã Phù Cát và Bình Dương, tỉnh Gia Lai, 3 vụ trộm cắp tài sản của tài xế xe ô tô dừng nghỉ bên đường đã xảy ra. Đối tượng lợi dụng lúc tài xế và hành khách dừng xe ô tô nghỉ ngơi thực hiện hành vi trộm cắp.

Các vụ việc tập trung vào khung giờ từ 1-4 giờ sáng. Đây là thời điểm các tài xế đường dài thường dừng nghỉ tại các quán cơm ven QL1A hoặc các đoạn đường vắng để lấy lại sức tiếp tục hành trình.

Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Điển hình, ông L.H.D (SN 1979) trú TP Cần Thơ điều khiển xe ô tô dừng nghỉ tại khu vực quán cơm Hoàng Long, thôn Phú Kim, xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai. Trong lúc ông D đang nghỉ ngơi, một đối tượng đã lẻn đến, thò tay qua cửa kính mở cửa xe lấy trộm 02 điện thoại di động hiệu Samsung, 10 triệu đồng tiền mặt và 01 thẻ ATM. Khi bị phát hiện, đối tượng nhanh chóng chạy sang đường, lên xe mô tô của đồng bọn chờ sẵn rồi tẩu thoát về hướng Bắc.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tích cực phối hợp với Công an các xã Phù Cát và Bình Dương tiến hành xác minh làm rõ các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định.

Qua các vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các tài xế lưu thông trên tuyến QL1A:

- Khóa chặt cửa xe, không để cửa kính hở hoặc không khóa cửa khi dừng nghỉ dọc đường.

- Không để túi xách, tiền mặt, điện thoại ở những vị trí dễ quan sát từ bên ngoài.

- Ưu tiên dừng nghỉ tại các trạm dừng chân có ánh sáng đầy đủ, có bảo vệ hoặc hệ thống camera giám sát.

Người dân nếu có thông tin về các đối tượng nghi vấn hoặc hình ảnh từ camera hành trình liên quan đến các vụ việc trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan Công an gần nhất để phục vụ công tác điều tra.

