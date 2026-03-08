Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lễ cưới của ái nữ "ông trùm" đóng tàu Tiền Giang: Không gian tiệc rộng lớn nhưng tư gia nhà gái mới là điểm nhấn

08-03-2026 - 11:11 AM | Lifestyle

Là ái nữ của một gia đình doanh nghiệp nổi tiếng trong vùng, nhưng lễ cưới của cô lại vô cùng giản dị và gần gũi.

Lễ cưới của cô dâu Thiên Kim - ái nữ của ông chủ xưởng đóng tàu lớn nhất Tiền Giang ,đã khiến nhiều người ấn tượng không chỉ bởi quy mô, mà còn bởi sự chỉn chu, tinh tế trong từng chi tiết.

Để có được ngày trọng đại hoàn hảo, toàn bộ ê-kíp của lễ cưới đã được chuẩn bị suốt hai năm , từ những ý tưởng đầu tiên cho đến khâu thi công, hoàn thiện từng hạng mục nhỏ nhất.

Lễ cưới của ái nữ "ông trùm" đóng tàu Tiền Giang: Không gian tiệc rộng lớn nhưng tư gia nhà gái mới là điểm nhấn- Ảnh 1.
Lễ cưới của ái nữ "ông trùm" đóng tàu Tiền Giang: Không gian tiệc rộng lớn nhưng tư gia nhà gái mới là điểm nhấn- Ảnh 2.

Lễ cưới được tổ chức trong khuôn viên rộng hơn 50ha, một diện tích hiếm thấy đối với các buổi tiệc cưới thông thường. Không gian rộng lớn ấy được trang trí theo phong cách nhẹ nhàng cổ điển pha lẫn hiện đại, tạo nên một khung cảnh vừa sang trọng, vừa lãng mạn giữa thiên nhiên sông nước.

Lễ cưới của ái nữ "ông trùm" đóng tàu Tiền Giang: Không gian tiệc rộng lớn nhưng tư gia nhà gái mới là điểm nhấn- Ảnh 3.
Lễ cưới của ái nữ "ông trùm" đóng tàu Tiền Giang: Không gian tiệc rộng lớn nhưng tư gia nhà gái mới là điểm nhấn- Ảnh 4.

Ánh đèn, hoa tươi, sân khấu và bàn tiệc hòa quyện với nhau, mang lại cảm giác lộng lẫy nhưng vẫn ấm áp, tinh tế. Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ khu vực như được thắp sáng bởi hàng trăm ánh đèn, phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng.

Lễ cưới của ái nữ "ông trùm" đóng tàu Tiền Giang: Không gian tiệc rộng lớn nhưng tư gia nhà gái mới là điểm nhấn- Ảnh 5.
Lễ cưới của ái nữ "ông trùm" đóng tàu Tiền Giang: Không gian tiệc rộng lớn nhưng tư gia nhà gái mới là điểm nhấn- Ảnh 6.

Cô dâu Thiên Kim tuy là ái nữ của một gia đình doanh nghiệp nổi tiếng trong vùng, nhưng không gian nhà gái và lễ gia tiên lại vô cùng giản dị và gần gũi. Ngôi nhà cấp 4 truyền thống vẫn được giữ nguyên, không có sự thay đổi hay phô trương. Bên trong nhà, bộ bàn ghế gỗ khảm trai quen thuộc - hình ảnh thường thấy trong những ngôi nhà miền Tây, vẫn được đặt trang trọng như một phần của nếp nhà xưa.

Lễ cưới của ái nữ "ông trùm" đóng tàu Tiền Giang: Không gian tiệc rộng lớn nhưng tư gia nhà gái mới là điểm nhấn- Ảnh 7.
Lễ cưới của ái nữ "ông trùm" đóng tàu Tiền Giang: Không gian tiệc rộng lớn nhưng tư gia nhà gái mới là điểm nhấn- Ảnh 8.

Chính sự đối lập thú vị giữa không gian tiệc cưới hoành tráng bên ngoài và sự giản dị trong ngôi nhà gia đình đã tạo nên dấu ấn đặc biệt cho lễ cưới này. Nó không chỉ thể hiện sự đầu tư, đẳng cấp của gia đình cô dâu, mà còn cho thấy sự trân trọng đối với những giá trị truyền thống.

Lễ cưới của ái nữ "ông trùm" đóng tàu Tiền Giang: Không gian tiệc rộng lớn nhưng tư gia nhà gái mới là điểm nhấn- Ảnh 9.
Lễ cưới của ái nữ "ông trùm" đóng tàu Tiền Giang: Không gian tiệc rộng lớn nhưng tư gia nhà gái mới là điểm nhấn- Ảnh 10.

Trong suốt ngày cưới, từ lễ gia tiên, lễ rước dâu cho đến tiệc chiêu đãi khách mời, mọi nghi thức đều diễn ra trọn vẹn và ấm cúng. Không khí buổi lễ không chỉ tràn ngập niềm vui của đôi uyên ương mà còn mang lại cảm giác gần gũi, thân tình cho tất cả những người tham dự.

Lễ cưới của ái nữ "ông trùm" đóng tàu Tiền Giang: Không gian tiệc rộng lớn nhưng tư gia nhà gái mới là điểm nhấn- Ảnh 11.
Lễ cưới của ái nữ "ông trùm" đóng tàu Tiền Giang: Không gian tiệc rộng lớn nhưng tư gia nhà gái mới là điểm nhấn- Ảnh 12.

Nguồn: @thanhliem.event66

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến kiếm tiền tỷ

Theo Tiểu Mai

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ nay, ai bay Vietnam Airlines cần soi kỹ 5 ký tự này để được nâng cấp lên hạng Thương gia miễn phí

Từ nay, ai bay Vietnam Airlines cần soi kỹ 5 ký tự này để được nâng cấp lên hạng Thương gia miễn phí Nổi bật

Lộ thời điểm Đại uý Thăng Văn Cương hỏi cưới Hoà Minzy

Lộ thời điểm Đại uý Thăng Văn Cương hỏi cưới Hoà Minzy Nổi bật

1 món làm từ thịt heo của Việt Nam lên đài Hàn Quốc, sao Hàn "đứng hình" trong lần đầu tiên ăn thử

1 món làm từ thịt heo của Việt Nam lên đài Hàn Quốc, sao Hàn "đứng hình" trong lần đầu tiên ăn thử

10:24 , 08/03/2026
Mỹ nhân Việt duy nhất đổi đời nhờ 1 câu thoại: Mua 20.000m2 đất chỉ để nuôi gà, sở hữu 4 biệt thự triệu đô

Mỹ nhân Việt duy nhất đổi đời nhờ 1 câu thoại: Mua 20.000m2 đất chỉ để nuôi gà, sở hữu 4 biệt thự triệu đô

09:58 , 08/03/2026
Văn Toàn khóc vì Hoà Minzy

Văn Toàn khóc vì Hoà Minzy

09:45 , 08/03/2026
Gần 40 tuổi tôi mới nhận ra 10 điều làm mình hạnh phúc: 20 tuổi biết sớm là VÀNG!

Gần 40 tuổi tôi mới nhận ra 10 điều làm mình hạnh phúc: 20 tuổi biết sớm là VÀNG!

09:18 , 08/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên