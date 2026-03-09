30 tuổi ngồi nghĩ về mình của 10 năm nữa, tôi nhận ra: Cứ thế này thì 40 tuổi sẽ dậm chân tại chỗ

30 tuổi, tôi có 1 công việc ổn định. Thu nhập cũng không phải quá thấp, mỗi tháng nhận lương đủ để chi tiêu thoải mái, thỉnh thoảng còn đi du lịch và mua được những món đồ mình thích. Nhìn bề ngoài, cuộc sống của tôi có vẻ ổn: không nợ nần, không áp lực quá lớn, nhưng càng nghĩ kỹ, tôi càng thấy một điều rất đáng lo: Tiền của tôi chỉ đủ cho hiện tại, còn tương lai ra sao thì chẳng biết nữa.

Tôi chưa có khoản tiết kiệm thực sự rõ ràng. Mỗi tháng vẫn có chút tiền để lại, nhưng không thành quỹ cụ thể nào. Có tháng tiêu nhiều thì số dư gần như về 0, rồi tháng sau lại bắt đầu lại từ đầu. Công việc hiện tại cũng ổn, nhưng tôi hiểu rõ một điều: ổn định hôm nay không có nghĩa là ổn định mãi. Nếu một ngày thu nhập giảm, hoặc công việc có biến động, tôi gần như không có lớp đệm nào phía sau.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là khi thử tưởng tượng mình ở tuổi 40. Nếu 10 năm nữa tôi vẫn giữ cách quản lý tiền như bây giờ, thì rất có thể mọi thứ vẫn giống hệt: vẫn đi làm để có tiền chi tiêu, vẫn không có tài sản rõ ràng, vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập hàng tháng. Khi còn trẻ, cảm giác đó chưa đáng sợ lắm. Nhưng nếu càng lớn tuổi mà vẫn phải bắt đầu lại từ con số gần như bằng không mỗi tháng, thì rõ ràng là bấp bênh.

Tôi nhận ra vấn đề không nằm ở mức lương, mà nằm ở cách tôi dùng tiền và nghĩ về tiền. Thu nhập của tôi đủ để tạo ra một nền tảng tài chính tốt hơn, nhưng nếu cứ để mọi thứ trôi theo quán tính thì 10 năm nữa có khi tôi vẫn đứng đúng chỗ này. Nghĩ đến đó, tôi bắt đầu tự hỏi mình cần thay đổi điều gì từ bây giờ.

1. Tạo quỹ dự phòng rõ ràng thay vì “dư bao nhiêu thì dư”

Trước đây tôi luôn nghĩ mình có tiết kiệm, vì tháng nào cũng còn tiền. Nhưng nghĩ kỹ thì số tiền đó không có mục đích cụ thể và rất dễ bị tiêu mất. Vì vậy việc đầu tiên tôi làm là xác định một quỹ dự phòng rõ ràng, tách hẳn khỏi tiền chi tiêu hàng ngày.

Mục tiêu ban đầu là tích lũy số tiền tương đương khoảng 6 tháng chi phí sinh hoạt. Khi có khoản này, tôi biết rằng nếu công việc có biến động, mình vẫn có thời gian xoay xở chứ không rơi vào trạng thái hoảng loạn.

2. Không đợi “dư nhiều” mới đầu tư

Trước đây tôi thường nghĩ đầu tư là chuyện của những người có nhiều tiền. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra điều quan trọng nhất lại là thời gian.

Nếu bắt đầu từ tuổi 30, mỗi tháng chỉ cần một khoản vừa phải nhưng duy trì đều đặn thì 10 năm sau cũng có thể tạo ra sự khác biệt khá lớn. Vì vậy tôi bắt đầu dành một phần thu nhập cho các kênh đầu tư phù hợp với mức độ hiểu biết của mình, thay vì để toàn bộ tiền nằm yên trong tài khoản.

3. Tăng thu nhập thay vì chỉ cố tiết kiệm

Một sai lầm của tôi trước đây là chỉ tập trung vào việc chi tiêu sao cho hợp lý, nhưng ít nghĩ đến việc tăng thu nhập. Tiết kiệm quan trọng, nhưng khả năng kiếm tiền mới là yếu tố quyết định trong dài hạn. Vì vậy tôi bắt đầu dành thời gian học thêm kỹ năng liên quan đến công việc, tìm cơ hội nhận thêm dự án ngoài hoặc những nguồn thu phụ nhỏ.

Dù ban đầu chưa đáng kể, nhưng nó giúp tôi không phụ thuộc hoàn toàn vào một nguồn thu duy nhất.

4. Kiểm soát lối sống trước khi thu nhập tăng

Tôi nhận ra mỗi lần thu nhập tăng một chút thì chi tiêu cũng tăng theo. Quán cà phê “xịn” hơn, chuyến du lịch dài ngày hơn, đồ dùng cũng nâng cấp nhanh hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù lương có tăng thì tài sản thực sự cũng không thay đổi nhiều.

Vì vậy tôi bắt đầu giữ mức chi tiêu tương đối ổn định, coi phần thu nhập tăng thêm là tiền để tiết kiệm hoặc đầu tư thay vì nâng cấp lối sống quá nhanh.

5. Đặt mục tiêu tài chính cho từng giai đoạn

Trước đây tôi gần như không có mục tiêu tài chính cụ thể. Tiền kiếm được thì dùng cho cuộc sống, hết tháng lại bắt đầu lại.

Bây giờ tôi thử đặt ra vài mốc đơn giản cho 5-10 năm tới: một số tiền tiết kiệm nhất định, một danh mục đầu tư ổn định, và ít nhất một nguồn thu ngoài công việc chính. Khi có những cột mốc như vậy, mỗi quyết định về tiền bạc trở nên rõ ràng hơn: tiêu hay giữ lại, mua ngay hay chờ thêm.

30 tuổi chưa phải là muộn để bắt đầu lại cách quản lý tiền của mình. Nhưng nếu cứ để mọi thứ trôi theo thói quen cũ, 10 năm nữa có thể tôi vẫn đang tự hỏi đúng câu hỏi này. Nghĩ đến phiên bản 40 tuổi của mình, tôi hiểu rằng sự ổn định tài chính không tự nhiên xuất hiện. Nó chỉ đến khi mình bắt đầu thay đổi từ những quyết định nhỏ, nhưng làm chúng đều đặn trong nhiều năm.