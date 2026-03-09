Dốc sạch 200 triệu tiết kiệm chạy đua mua vàng, tôi sững sờ khi lỗ nặng khi giá giảm nhanh: Rủi ro lớn thế nào khi FOMO

Sau Tết âm lịch, giá vàng liên tục lập đỉnh, có thời điểm vượt 190 triệu đồng/lượng khiến nhiều người dân đổ xô mua vàngđầu tư với kỳ vọng sinh lời nhanh chóng. Tuy nhiên, sự điều chỉnh mạnh mẽ của giá vàng trong những ngày gần đây đã khiến không ít nhà đầu cơ “cháy túi”.

Sáng 9/3/2026, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 182-185 triệu đồng/lượng (tại SJC), giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. Vàng nhẫn 9999 dao động 181,7-184,7 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1-2 triệu đồng/lượng tùy loại. Những ai mua ở đỉnh gần 187 triệu đồng/lượng (đầu tháng 3) nay lỗ nặng, có thể lên đến 5-12 triệu đồng/lượng — tương đương 10-20 triệu đồng cho 1 lượng.

Linh Hoàng, một nhà đầu tư cá nhân, chia sẻ rằng sau Tết, khi giá vàng tăng liên tục, và tâm lý mua vàng ngày vía Thần tài lấy may, cô đã mạnh tay dốc hết số tiền gần 200 triệu đồng mua vàng liên tiếp nhiều ngày. Khi giá vàng đạt đỉnh hơn 19 triệu đồng/chỉ, cô càng kỳ vọng vào đà tang giá nên lại tiếp tục mua thêm. Tổng số vàng Linh Hoàng đã mua trong thời gian đầu năm 2026 đã tới 10 chỉ vàng - tương đương số tiền khoảng 185-190 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau, giá vàng rơi xuống liên tiếp giảm khiến cô đứng ngồi không yên. Bởi số tiền cô dành mua vàng không chỉ là tiền cá nhân mà còn có khoản vay mượn từ người than và sử dụng thẻ tín dụng.

Dùng tiền vay để mua vàng – canh bạc rủi ro

Giá vàng biến động khiến không ít nhà đầu tư kỳ vọng có thể lãi sớm, lãi nhiều. Họ vay tiền ngân hàng, thế chấp nhà hoặc quẹt thẻ tín dụng để đầu cơ vàng. Nhưng khi giá đảo chiều, họ dễ rơi vào cảnh vừa lỗ vừa gánh thêm lãi vay. Toàn bộ khoản đầu tư bị “kẹt” ở đỉnh, nhiều người đầu tư vàng đối mặt lựa chọn khó khăn: bán cắt lỗ hay tiếp tục gánh nợ ngân hàng, lãi thẻ tín dụng.

Các chuyên gia cảnh báo: mặc dù vàng là tài sản trú ẩn an toàn, nhưng không có nghĩa giá luôn tăng. Chuyên gia nhấn mạnh việc đầu tư cần dựa trên khả năng tài chính, kinh nghiệm và mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân. Đừng chạy theo giá cao, đừng bán tháo khi giá thấp. Cần chia nhỏ vốn, mua theo giai đoạn và đặt ngưỡng cắt lỗ rõ ràng.

Các chuyên gia cũng lưu ý thêm rằng vàng vật chất – đặc biệt là vàng trang sức hoặc vàng bán lẻ – có chi phí cao và tính thanh khoản thấp. Vàng có thể là tài sản trú ẩn nhưng không phải kênh đầu tư làm giàu nhanh. Hãy ưu tiên chiến lược dài hạn, kiểm soát rủi ro và tránh vay nợ đuổi giá cao.

Nhà đầu tư nên tham gia thị trường vàng như thế nào?

Các chuyên gia đều nhấn mạnh: vàng là tài sản phòng thủ, không phải “máy in tiền”, và cách tham gia thị trường mới quyết định bạn lời hay lỗ.

Các nhà nghiên cứu thị trường cho rằng dù xu hướng dài hạn của giá vàng quốc tế vẫn tích cực, nhà đầu tư cá nhân nên hết sức thận trọng với các sản phẩm có đòn bẩy như hợp đồng tương lai, ký quỹ, hoặc vay tiền để đầu cơ. Thay vì “đánh nhanh thắng nhanh”, các chuyên gia khuyến nghị đầu tư vàng theo kế hoạch dài hạn, góp định kỳ, với tỷ lệ phân bổ khoảng 10–30% tổng tài sản tùy khả năng chịu rủi ro của từng người.\

Với nhà đầu tư thông thường, vấn đề là loại hình đầu tư nào phù hợp với nhu cầu và nguồn lực. Vàng vật chất (vàng miếng, vàng thỏi) có ngưỡng đầu tư cao, chi phí bỏ ra lớn, phù hợp với người có tiềm lực tài chính và định hướng nắm giữ lâu dài, coi như tài sản dự trữ.

Ngược lại, các sản phẩm vàng “ảo” như tài khoản vàng, chứng chỉ vàng, quỹ ETF vàng… thường có số vốn tối thiểu thấp hơn, thanh khoản tốt hơn, phù hợp hơn với người giao dịch ngắn hạn, muốn linh hoạt mua thấp – bán cao.

Về kênh mua, chuyên gia khuyến nghị ưu tiên các tổ chức uy tín như ngân hàng, công ty chứng khoán, cửa hàng vàng thương hiệu lớn, sàn giao dịch chính thức, luôn kèm hóa đơn và giấy chứng nhận kiểm định rõ ràng. Nếu mục tiêu chính là đầu tư, không nên mua quá nhiều trang sức vàng cầu kỳ, vì phí gia công cao, khi bán lại giá thường chỉ tính theo vàng nguyên liệu, phần tiền công khó thu hồi.

Với nhà đầu tư vốn nhỏ, các quỹ ETF vàng hoặc sản phẩm vàng trên thị trường tài chính có thể là lựa chọn linh hoạt hơn so với mua vàng miếng. Các sản phẩm này có ngưỡng tham gia thấp, chi phí ẩn (bảo quản, lưu trữ, chênh lệch mua – bán) thường thấp hơn vàng vật chất, nhưng đòi hỏi nhà đầu tư theo dõi thị trường, chủ động điều chỉnh tỷ trọng, tránh lạm dụng giao dịch ngắn hạn theo cảm xúc.

Một lưu ý quan trọng khác là chi phí và rủi ro khi chuyển vàng thành tiền mặt. Chẳng hạn, nếu mua vàng thỏi đầu tư, khi bán lại qua ngân hàng hoặc tổ chức tài chính, người bán thường phải chịu mức chiết khấu, phí xử lý từ vài phần trăm giá trị, và nhiều nơi chỉ chấp nhận chính thương hiệu do họ phát hành. Với vàng trang sức, do chi phí chế tác cao, giá mua lại thường thấp đáng kể so với giá bán ra ban đầu, khiến người mua dễ bị “thiệt kép” nếu lướt sóng.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư nên luôn duy trì một phần tiền mặt hoặc tài sản có tính thanh khoản cao, thay vì “dồn hết” vào vàng. Trong bối cảnh biến động mạnh, nếu phát sinh nhu cầu tiền gấp (trả nợ, chi tiêu, cơ hội đầu tư khác), việc chỉ nắm giữ vàng có thể khiến bạn bị động, buộc phải bán ra ở thời điểm bất lợi. Một số khuyến nghị thận trọng cho rằng tỷ lệ phân bổ vàng không nên vượt quá 10–15% tổng tài sản với đa số hộ gia đình.

Về triển vọng, với nhà đầu tư dài hạn, cách tiếp cận phù hợp là chia nhỏ dòng tiền, mua từng phần khi thị trường điều chỉnh thay vì “all-in” tại một thời điểm.