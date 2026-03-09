15 năm ở Hà Nội, chuyển vào Nha Trang sống: Mẹ 1 con nói thật về chi phí và giấc mơ “đổi thành phố”

Giữa những ngày thành phố quay cuồng trong nhịp sống vội vã, người ta dễ dàng bị cuốn theo vòng xoáy công việc, trách nhiệm và những kỳ vọng vô hình. Để rồi có lúc, giữa một buổi tối mệt nhoài, ta chợt tự hỏi: Mình đang sống cho điều gì?

Với hai mẹ con bé Bình Minh (chủ kênh TikTok @binhminh.home) , câu hỏi ấy không chỉ thoáng qua, mà trở thành khởi nguồn cho một quyết định lớn: Rời Hà Nội vào Nha Trang, bắt đầu một hành trình mới.

15 năm sống ở Hà Nội, có nhà chung cư rộng 100m2, vẫn rời Thủ đô về Nha Trang

Khác với nhiều người rời thành phố vì áp lực kinh tế, môi trường sống hay chật vật mưu sinh, hai mẹ con Bình Minh có một cuộc sống khá ổn định tại Hà Nội. Cô sống trong căn hộ rộng 100m2, làm việc cho một công ty smart home tại Việt Nam, đồng thời vận hành một thương hiệu thẩm mỹ riêng. Công việc tốt, thu nhập ổn, cuộc sống không quá thiếu thốn.

Thế nhưng, cường độ làm việc dày đặc, thường xuyên xử lý nhiều việc cùng lúc, thậm chí có những ngày làm đến 2-3 giờ sáng đã khiến sức khỏe của cô dần xuống dốc. Căn bệnh đau mỏi cổ vai gáy, lệch và thoát vị đĩa đệm trở thành dấu hiệu cảnh báo rõ rệt.

Một buổi tối đi làm về, ngồi phịch xuống ghế đá trong khu chung cư, cô bất chợt tự hỏi: "Rốt cuộc mình sống vì điều gì?".

Câu hỏi ấy mở ra một bước ngoặt. Sau cùng, cô nhận ra điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của bản thân và người thân.

"Cuối cùng mình nhận ra: Mình sống để sống, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của mình và của người thân.

Động lực thực sự khiến mình muốn rời Hà Nội về Nha Trang không phải là trốn chạy, mà là một tư duy mở: Nếu lòng còn sợ hãi, cố bám vào cảm giác an toàn thì làm việc gì cũng thấy bị đóng khung, chứ không riêng gì việc thay đổi chỗ ở.

Đến một thành phố mới, sống một đoạn đời khác, học hỏi những điều mới, gặp gỡ những người mới, đó là cách mình tiêu sài những năm tháng sống trên đời. Ví dụ như đến một ngày có một sự lựa chọn khác phù hợp hơn mình cũng không ngại thay đổi" - cô chia sẻ.

Với suy nghĩ ấy, cô quyết định đưa con trai vào Nha Trang - một thành phố biển hiền hòa, nắng gió quanh năm, để bắt đầu một hành trình mới của cuộc đời.

Hai mẹ con sống tại khu chung cư "phức tạp" nhất Nha Trang

Hai mẹ con chọn sinh sống tại một căn chung cư tại khu Mường Thanh Viễn Triều, nơi được cư dân mạng ví von vui là "khu chung cư phức tạp nhất Nha Trang". Nhưng cái "phức tạp" ở đây lại mang một ý nghĩa rất dễ thương: Sự đa dạng văn hóa.

Hàng xóm không chỉ là người Việt mà còn có người Nga, Pháp, Anh, Úc, châu Phi… Trẻ con đủ mọi quốc tịch học cùng trường, chơi cùng sân, đá bóng, đạp xe, tắm biển với nhau. Trong thang máy, mọi người chào nhau bằng đủ thứ ngôn ngữ. Siêu thị dưới khu nhà cũng đa dạng hàng hóa để phục vụ cộng đồng cư dân đa văn hóa tại đây.

Khu chung cư hai mẹ con ở ngay sát biển, đi bộ sang đường là tới nên mỗi ngày cứ đi tắm biển cả tiếng. "Bé con nhà mình đi học về thấy biển xanh thích quá là lao xuống biển luôn. Được cái sau 1 năm sống tại đây, bén hà mình đã thoải mái tự tin, không còn e dè trước người ngoại quốc nữa".

Những buổi chiều thong dong trên bãi cát, tiếng sóng vỗ, gió biển mặn mòi, ánh hoàng hôn đỏ rực - tất cả tạo nên một nhịp sống chậm rãi, bình yên mà trước đây, giữa guồng quay công việc ở Hà Nội, hai mẹ con cô chưa từng có cơ hội tận hưởng trọn vẹn.

Mất đi công việc với thu nhập hơn 50 triệu/tháng, "tỉnh giấc" khi sống chill ở Nha Trang

Một năm trôi qua, cô dần nhận ra một điều: Không có nơi nào thực sự là thiên đường tuyệt đối.

Những tháng đầu ở Nha Trang, mọi thứ đều đẹp: không khí trong veo, khí hậu dễ chịu, biển xanh - cát trắng, đồ ăn ngon rẻ, hải sản quanh năm, nhịp sống nhẹ nhàng, thư thả... Nhưng dần dần, chính sự "chill" ấy lại khiến cô cảm thấy bứt rứt. "Mình bắt đầu sợ bị thụt lùi, sợ bị lãng phí sức trẻ và lo lắng cho sự phát triển của con".

Không chỉ riêng cô, mà nhiều người bạn sống ở Nha Trang cũng có chung tâm trạng: Cảm giác an yên quá lâu, đôi khi lại khiến người ta hoang mang, lo lắng về sự phát triển, sợ mình dậm chân tại chỗ.

Và cuối năm vừa rồi có lẽ là một cú hích khiến cô phải "tỉnh giấc" khỏi những ngày sống chậm ở Nha Trang. Trước đó, khi quyết định rời Hà Nội vào Nha Trang, chị đã có sẵn một công việc quản lý truyền thông và sự kiện cho một dự án cộng đồng với mức lương hơn 50 triệu/tháng. Công việc phù hợp với chuyên môn, thu nhập tốt, nhưng vì tính chất dự án nên cô cũng biết trước rằng nó sẽ không kéo dài mãi. Dù vậy, việc phải dừng lại sớm hơn kế hoạch tới 1 năm vẫn khiến cô không khỏi hụt hẫng.

"Đúng thật là mình cũng khá sốc vì hụt hẳn một khoản thu nhập hàng tháng Từ thành phố lớn về biển chưa bao giờ là lựa chọn dễ dàng. Mình thì lo xa nên 1 năm trước mình đã bắt đầu kinh doanh đặc sản Khánh Hòa, mình bán rong biển sấy, xoài sấy và yến xào, đến nay cũng có khách hàng thân thiết và một nhóm CTV.

Tuy việc này chưa thể bù lại khoản thu nhập bị hụt nhưng ít nhất cho mình một công việc để làm, và mục tiêu lao động mỗi ngày. Tính ra việc thay đổi chỗ ở khiến sự nghiệp của mình khó khăn và gián đoạn hơn nhiều. Từ một giám đốc marketing chiến lược và chỉ đạo triển khai giờ đây mình tự tay thiết kế tem mác, đóng hàng lên đơn, viết nội dung, đối soát công nợ... tóm lại là việc gì cùng đến tay" - cô chia sẻ.

Là một người lo xa nên từ khoảng một năm trước khi công việc gặp biến động, cô đã bắt đầu thử kinh doanh online các đặc sản Khánh Hòa như: Rong biển sấy, xoài sấy và yến xào. Dần dần cô có được một nhóm khách quen và một vài cộng tác viên bán hàng. Dù nguồn thu này chưa thể bù lại khoản thu nhập đã mất, nhưng ít nhất nó mang đến cho cô một công việc để duy trì nhịp sống mỗi ngày.

Sự thay đổi nơi ở cũng khiến hành trình sự nghiệp của cô rẽ sang một hướng khác, từ một giám đốc marketing chiến lược và chỉ đạo triển khai giờ đây cô bán hàng online tại nhà. Nhưng đổi lại, cô có thêm thời gian cho con và cho chính mình.

" Mình luôn tâm niệm rằng tiền có thể kiếm lúc này hay lúc khác, sự nghiệp có thể chậm lại vài nhịp. Nhưng tuổi thơ của con thì không bao giờ quay lại, và sức khỏe thì là vô giá" - mẹ Bình Minh tâm tự.

Cuối cùng, cô nhận ra: Nha Trang vẫn vậy, Hà Nội vẫn thế, người thay đổi chính là mình. Tâm sinh lý hình thành suốt 30 năm qua không thể thay đổi trong chốc lát. Không có lựa chọn nào hoàn hảo, chỉ có cái giá phải trả cho mỗi lựa chọn là khác nhau.

"Hãy nghĩ tới lý do vì sao mà chúng ta chọn sống ở Nha Trang và cho bản thân thêm một cơ hội để thích nghi, chấp nhận, với cả cuộc đời dài lắm hãy cứ sống trọn vẹn với năm tháng này và nỗ lực tạo giá trị góp sức xây dựng mảnh đất mình đang sống" - cô chia sẻ.

Ba kinh nghiệm "xương máu" khi rời Hà Nội về thành phố biển

Sau một năm trải nghiệm, mẹ Bình Minh đúc kết 3 điều quan trọng dành cho những ai đang ấp ủ giấc mơ rời phố:

1. Nỗi lo kinh tế: Có năng lực thì không sợ thiếu cơ hội

Nhiều người e ngại rằng thành phố biển ít việc, ít cơ hội hơn Hà Nội hay TP.HCM. Nhưng theo cô, nếu bạn có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, bạn vẫn sẽ tìm được cơ hội phù hợp. Các tập đoàn, doanh nghiệp lớn ở thành phố du lịch vẫn luôn trân trọng người có năng lực.

2. Lo lắng khi bước ra khỏi vùng an toàn là điều tất yếu

Ngay cả khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, từ công việc đến nhà ở, cô vẫn bồn chồn suốt chuyến bay.

Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài vài tuần đầu, rồi dần tan biến khi cơ thể và tâm trí thích nghi.

3. Cảm giác lạc lõng, không thuộc về nơi nào

"Mình thấy bản thân không còn là người Hà Nội nữa, mà cũng chưa đủ thân thiết với Nha Trang mặc dù mình cũng có bạn bè và người thân ở đây. Mình cũng cố gắng sắp xếp tháng ra Hà Nội một lần kết hợp công việc.

Nhưng sau đó mình cũng hiểu ra một điều, chính bởi việc mình cứ cố định danh bản thân thuộc về nơi nào đó làm cho tâm trí mình mất tự do và bất an.

Hà Nội hay Nha Trang hay nơi nào tiếp theo cũng là một phần trong hành trình cuộc đời của mình, nhưng cũng không hoàn toàn quyết định mình là ai, chỉ cần mình được sống khỏe mạnh bên người thân đã là quá may mắn rồi" - cô chia sẻ.

(Nguồn: @binhminh.home)