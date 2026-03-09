Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vợ chồng Thành Chung - Tố Uyên sống cuộc đời như ngôn tình: Xây biệt thự mấy chục tỷ cho vợ ở, còn tự tay trồng cả vườn hoa hồng chỉ vì vợ thích ngắm hoa

09-03-2026 - 09:32 AM | Lifestyle

VHO - Thành Chung vô cùng yêu chiều bà xã Ngô Tố Uyên.

Câu chuyện tình của trung vệ Nguyễn Thành Chung và bà xã Tố Uyên khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa vì quá “ngôn tình” ngoài đời thực.

Mới đây, nhân dịp 8.3, nàng WAG Ngô Tố Uyên - vợ Thành Chung hạnh phúc chia sẻ lên MXH khoảnh khắc chụp khu vườn rực rỡ nằm căn biệt thự mới toanh của hai vợ chồng. Điều khiến nhiều người chú ý là cả một vườn hoa hồng được trồng ngay ngắn trước nhà, nở rực rỡ với đủ sắc hồng dịu dàng. Đi kèm hình ảnh, bà xã Thành Chung tiết lộ câu chuyện vô cùng dễ thương:

“Chỉ vì em nói thích hoa hồng, anh liền trồng cả một vườn. Kiên nhẫn tưới tắm, chăm nom từng ngày, chỉ để vợ ra ngắm mỗi ngày"...

Vườn hồng do Thành Chung trồng tặng vợ

Không chỉ dừng lại ở việc chăm chút khu vườn, Thành Chung còn khiến dân mạng ngưỡng mộ khi tự tay trồng và chăm hoa, biến góc sân trước nhà thành một không gian lãng mạn đúng nghĩa. Những bụi hoa hồng được cắt tỉa gọn gàng, nở rộ trước căn biệt thự trắng sang trọng của gia đình.

Trước đó, vợ chồng Thành Chung - Tố Uyên cũng từng khiến nhiều người chú ý khi xây dựng căn biệt thự được cho là trị giá hàng chục tỷ đồng. Không gian sống rộng rãi, thiết kế hiện đại cùng khu vườn xanh mát tạo nên một tổ ấm vừa sang trọng vừa ấm áp.

Dù bận rộn với lịch thi đấu và tập luyện, trung vệ của Hà Nội FC vẫn thường xuyên dành thời gian cho gia đình. Những hành động nhỏ như mua hoa, trồng cây hay chăm sóc khu vườn cho vợ cũng đủ khiến nhiều người cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm anh dành cho Tố Uyên.

Hôn nhân viên mãn của Thành Chung - Tố Uyên trong biệt thự sang trọng

Thành Chung tự tay làm hoa handmade tặng vợ nhân 8.3

Chính vì vậy, không ít cư dân mạng nhận xét rằng cuộc sống của cặp đôi này giống hệt một câu chuyện ngôn tình ngoài đời thật: chàng cầu thủ xây nhà cho vợ ở, rồi lại tỉ mỉ trồng cả vườn hoa chỉ vì vợ thích ngắm hoa mỗi ngày.

Hé lộ khung cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỉ nhà Thành Chung, đẹp cỡ nào mà Văn Hậu cũng phải khen "quá đỉnh"

Theo Tú

Báo văn hóa

