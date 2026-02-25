Vợ Thành Chung sắm 6 chỉ vàng cho con trai ngày vía Thần Tài, mới 3 tuổi bé Leo đã có của để dành

Mới đây, trên trang cá nhân, nàng WAG Ngô Tố Uyên (vợ của trung vệ đội tuyển quốc gia Nguyễn Thành Chung) đã đăng tải hình ảnh con trai hào hứng bên những miếng vàng. Kèm theo đó là dòng trạng thái đầy tự hào về thành quả sau 3 năm kiên trì "nuôi lợn" của quý tử.

Theo chia sẻ từ Tố Uyên, toàn bộ số tiền dùng để mua vàng lần này đều đến từ ống heo tiết kiệm của bé Leo trong suốt 3 năm qua. Dù còn nhỏ tuổi, cậu bé đã sở hữu khả năng "tích góp" đáng nể dưới sự hướng dẫn của mẹ. Ngay dưới bài đăng, Tố Uyên chia sẻ: "Thành quả 3 năm nuôi lợn của cậu chủ nhỏ".

Tố Uyên và Thành Chung mua vàng cho con trai (Ảnh: IGNV)

Cụ thể, số tiền tiết kiệm của bé Leo đã được mẹ đổi thành 6 chỉ vàng ngay đúng dịp ngày vía Thần Tài. Trong bối cảnh giá vàng đang có nhiều biến động, việc lựa chọn mua vàng không chỉ là cách để cầu may mắn, tài lộc đầu năm cho con trai mà còn là phương thức đầu tư, tích lũy tài sản dài hạn cực kỳ thông minh của bà xã Thành Chung.

Bé Leo (tên thật là Nguyễn Thành Minh). Cậu bé chính là "trái ngọt" đầu tiên trong cuộc hôn nhân của trung vệ đội tuyển quốc gia Nguyễn Thành Chung và nàng WAG Ngô Tố Uyên. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào tháng 4/2022 sau nhiều năm hẹn hò và đón con trai đầu lòng chỉ vài tháng sau đó.

Gia đình hạnh phúc của hậu vệ Thành Chung (Ảnh: FBNV)

Bé Leo thường xuyên xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ với vẻ ngoài kháu khỉnh, đáng yêu và được cư dân mạng nhận xét là sở hữu nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Thành quả "nuôi lợn" 3 năm mà mẹ Tố Uyên vừa khoe chính là khoản tích lũy từ khi cậu bé còn nằm nôi cho đến nay.