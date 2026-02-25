Hai lần làm nội thất chung cư, vợ chồng Hà Nội mới thấm: Sai một chi tiết là mất cả mét vuông sống

Vợ chồng Trần Thủy (sinh năm 1995, Hà Nội) là một ví dụ rất điển hình cho hành trình "nâng cấp cuộc sống" của những cặp vợ chồng trẻ sống ở chung cư. Chỉ trong vòng 5 năm, hai vợ chồng đã quyết tâm mua căn hộ chung cư đầu tiên, và chuyển sang căn hộ thứ hai, vì mong muốn có một không gian sống tiện nghi, gọn gàng và phù hợp hơn với nhịp sinh hoạt khi gia đình.

Hai lần tự tay làm nội thất cho nhà cũng là hai lần vợ chồng Thủy rút ra rất nhiều bài học thực tế, không nằm trên bản vẽ hay ảnh trên MXH, mà đến từ chính cuộc sống hàng ngày.

Tiết kiệm tối đa không gian nhà chung cư

* Tủ bếp, tủ quần áo: Thiết kế kịch trần

Không gian lưu trữ cũng là bài toán lớn trong nhà chung cư. Từ tủ bếp đến tủ quần áo, vợ chồng Thủy đều thống nhất làm kịch trần để "giấu" được càng nhiều đồ càng tốt. Tủ quần áo kịch trần giúp chứa được vô số đồ theo mùa mà phòng ngủ vẫn gọn gàng, không rối mắt.

Tủ bếp kịch trần là lựa chọn mà cô thấy "đáng tiền" nhất, bởi có thể chứa được gần như toàn bộ đồ dùng nhà bếp, từ nồi niêu ít dùng đến các thiết bị cồng kềnh, vừa gọn gàng vừa giữ được tính thẩm mỹ.

* Thêm bàn đảo trong bếp

Bếp còn được thiết kế thêm bàn đảo, trở thành nơi đặt đồ cực kỳ linh hoạt, nhất là những hôm nhà có khách, bày biện ăn uống hay chuẩn bị đồ cúng lễ đều rất thuận tiện.

* Sofa dài sát tường thay vì dáng chữ L quen thuộc

Sofa phòng khách cũng là một trải nghiệm đáng nhớ: Thay vì sofa chữ L có đôn nhỏ, Thủy chọn sofa dài để cả nhà có thể nằm xem tivi, nghỉ ngơi thoải mái mà không tốn thêm diện tích. Sofa tối màu được ưu tiên vì sạch sẽ, dễ vệ sinh và "chịu được" những tình huống bất ngờ của gia đình có con nhỏ.

Kệ ti vi trong phòng khách cũng được thiết kế có ô riêng để cất phích cắm và dây điện, bởi nếu để lộ ra ngoài vừa bừa bộn, vừa bụi bặm lại không an toàn với trẻ nhỏ.

Trong phòng ngủ, bàn trang điểm dù có thiết kế đẹp hay hiện đại đến đâu cũng được ưu tiên sự nhỏ gọn, để không chiếm diện tích và không phải vất vả mỗi lần đẩy ra kéo vào khi sử dụng. Phòng tắm và nhà vệ sinh cũng được tối giản với lavabo dáng tròn, gương lớn ốp sát tường, vừa dễ lau dọn vừa giúp không gian trông rộng rãi hơn.

Những món đồ tâm đắc trong nhà

* Máy rửa bát

Máy rửa bát là khoản đầu tư mà Thủy cho rằng "giải phóng sức lao động" rõ rệt nhất, bởi vừa tiết kiệm thời gian dọn dẹp, vừa giúp bát đũa, nồi niêu lúc nào cũng sạch bóng. Các gia đình hãy chừa một ô ở tủ bếp để đặt máy rửa bát, thật sự rất tiện mà không tốn điện hay nước như mọi người vẫn tưởng.

* Tủ lạnh 4 cánh

Tủ lạnh bốn ngăn giúp việc phân loại và bảo quản thực phẩm gọn gàng, khoa học hơn. Thức ăn được cất trong hộp nhựa hoặc túi hút chân không để tiết kiệm diện tích, vẫn giữ được độ tươi ngon cả tuần.

Nhất là với những gia đình hay được người nhà gửi đồ ở quê lên, hay có thói quen đi chợ cả tuần cho tiện và tiết kiệm thì tủ lạnh 4 cánh thật sự là khoản đầu tư vô cùng hợp lý để bảo quản thức ăn.

* Máy hút chân không

Thay vì đựng đồ trong túi nilong mỗi khi đi chợ hay siêu thị về, để đảm bảo vẹn nguyên chất dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình, Thủy chọn hộp nhựa hoặc bảo quản theo cách hút chân không.

Hộp thì có thể hơi tốn diện tích tủ lạnh, nên Thủy kết hợp túi hút chân không để bảo quản thực phẩm. Thức ăn được cất trong túi hút chân không đảm bảo cả tuần vẫn tươi ngon lại không tốn diện tích tủ lạnh, nói chung là rất tiện lợi cho những gia đình hay cấp đông thực phẩm.

* Combo máy sấy, máy giặt

Với không gian ban công hạn chế của chung cư, combo máy giặt và máy sấy cũng là lựa chọn hợp lý, giúp quần áo luôn khô ráo, thơm tho, không lo ẩm mốc hay ám mùi, đặc biệt là trong những ngày nồm ẩm đặc trưng của Hà Nội.

Thiết kế hợp lý giúp nhà cửa gọn gàng hơn

Sau hai lần thay đổi không gian sống, gia đình Thủy nhận ra rằng điều quan trọng nhất không phải là nhà đẹp trên ảnh, mà là dễ dọn dẹp và dễ sống. Một căn nhà có quá nhiều chi tiết cầu kỳ, kệ hở bám bụi hay đồ trang trí lỉnh kỉnh sẽ khiến việc lau dọn trở thành áp lực mỗi ngày.

1. Ưu tiên "dễ dọn" hơn là "đẹp trên ảnh"

Nhà đẹp mà mỗi lần lau dọn phải nhấc lên đặt xuống mệt xỉu thì thôi.

- Chọn nội thất đơn giản, ít chi tiết

- Tránh quá nhiều kệ hở bám bụi

- Mặt bàn, mặt bếp phẳng, lau 1 đường là xong

2. Càng nhiều đồ âm tường, nhà càng gọn

- Tủ âm tường, kệ âm, ngăn kéo ẩn là chân ái.

- Đồ có chỗ "ở" thì sẽ không lang thang khắp nhà.

- Nhà gọn là vì đồ được giấu khéo, không phải vì ít đồ

3. Thiết kế theo thói quen sinh hoạt, không theo trend

- Hay nấu ăn thì nên làm bếp phải nhiều ngăn, dễ lấy đồ.

- Gia đình có con nhỏ, nên chỗ để đồ phải thấp, ổ điện, phích cắm... cần được che chắn hay giấu gọn trong hộc tủ.

- Hay về nhà là quăng túi, nên có giá haykệ để đồ ngay cửa.

4. Màu sắc nhẹ, ít tương phản thì nhà nhìn sạch hơn

- Gam màu như trắng, be, gỗ nhạt… không chỉ đẹp mà còn "đánh lừa thị giác", dù nhà hơi bừa một chút vẫn thấy dễ chịu hơn nhiều.

- Nhà đủ sáng tự nhiên, thoáng khí thì ít mùi, ít ẩm, ít bẩn hơn hẳn.

- Nhà sáng, nội thất nhẹ nhàng là đã sạch được… 50% rồi.

5. Đừng tham đồ trang trí

Căn nhà chỉ cần một vài điểm nhấn là đủ. Nhiều quá thì đẹp lúc đầu, nhưng về lâu dài chỉ thấy mệt khi dọn và không có chỗ cất.

"Nhà hợp lý là nhà phục vụ mình, chứ không phải mình phục vụ cái nhà" - Thủy khẳng định.

Cuối cùng, với gia đình Thủy, một ngôi nhà đáng sống không cần quá to hay quá sang, chỉ cần gọn gàng, sạch sẽ, dễ thở và khiến mình luôn muốn trở về. Đặc biệt với những bà mẹ bỉm, một không gian sống ngăn nắp, nhẹ nhàng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn là một cách tự chữa lành, để mỗi ngày ở nhà không còn là áp lực, mà là sự bình yên mỗi khi ở nhà.